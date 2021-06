Faire attention! Vous pouvez faire face à un TDS plus élevé, une interruption des services bancaires à partir du 1er juillet si vous ne le faites pas

Le taux TDS plus élevé de 20 pour cent ne sera toutefois déduit que pour les revenus – comme les intérêts sur les dépôts à terme, les dividendes, etc. – qui sont actuellement soumis au TDS.

Vous pouvez faire face à des perturbations dans vos services bancaires, vos paiements par carte de débit et de crédit, le paiement en ligne via les services bancaires mobiles et UPI, une déduction fiscale à la source (DTS) plus élevée sur vos intérêts, dividendes et autres revenus, l’arrêt de vos investissements systématiques ainsi que votre Les comptes de trading et de demat peuvent devenir inopérants ou inactifs si vous ne parvenez pas à lier votre numéro de compte permanent (PAN) à votre Aadhaar.

En effet, les récentes modifications apportées aux règles de l’impôt sur le revenu ont rendu obligatoire le lien entre Aadhaar et PAN, au plus tard le 30 juin 2021. Si le PAN n’est pas lié à Aadhaar, le PAN sera réputé être devenu inopérant / invalide conformément avec la Règle 114AAA (3) des Règles de l’impôt sur le revenu, 1962 (les « Règles »), à partir du 1er juillet 2021.

Conformément à l’article 206AA (6) de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu (la « loi »), lorsque le PAN fourni au déducteur est inopérant / invalide, il sera considéré que le bénéficiaire n’a pas fourni son PAN au déducteur et le les dispositions de l’alinéa 206AA(1) (retenue consécutive à un taux plus élevé) s’appliquent en conséquence.

Par conséquent, conformément à la Règle 114AAA (3) des Règles, lorsque PAN est devenu inopérant / invalide en raison de la non-liaison avec Aadhaar, TDS sera déduit à un taux plus élevé de 20 pour cent conformément à l’article 206AA de la Loi.

Le taux TDS plus élevé de 20 pour cent ne sera toutefois déduit que pour les revenus – comme les intérêts sur les dépôts à terme, les dividendes, etc. – qui sont actuellement soumis au TDS. Lorsque TDS n’est pas applicable, il n’y aura aucun impact.

Comme la déduction fiscale est à la charge du payeur, une fois la liaison effectuée, vous devez fournir les informations nécessaires aux autorités respectives – comme les banques et la poste pour les revenus d’intérêts, les sociétés pour les revenus d’intérêts et de dividendes, les sociétés de gestion d’actifs (AMC) pour les dividendes sur les fonds communs de placement (MF), etc. – pour garantir qu’un TDS plus élevé ne soit pas appliqué à vos revenus.

Vous devez donc vous conformer dans le délai, car une fois l’impôt plus élevé déduit, le payeur ne peut pas traiter / effectuer de remboursement / ajustement dans de tels cas à une date ultérieure et vous devez demander le remboursement de l’impôt excédentaire déduit au moment du dépôt de votre déclaration de revenus (RTI).

Donc, rappelez-vous que chaque personne qui a reçu un PAN et est éligible pour obtenir un numéro Aadhaar doit mettre à jour son numéro Aadhaar au service des impôts sur le revenu (lien PAN-Aadhaar) conformément à l’article 139 AA de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 avant le 30 juin. , 2021, sauf prolongation supplémentaire.

La liaison de PAN et Aadhaar vous aidera à :

Gardez votre PAN opérationnelFonctionnement fluide des transactions bancairesPour profiter de services ininterrompus sur votre carte de créditÉvitez le prélèvement d’un TDS plus élevé sur les intérêts gagnés (le cas échéant)Évitez un TDS plus élevé (déduction à 20 %) sur le dividende déclaréÉvitez que votre compte de trading et Demat ne devienne inopérant/inactif

