Faire avancer le système financier : le rapprochement Equitas-Google ciblera une clientèle non rentable pour les services bancaires traditionnels

Mais il est plus que probable que la RBI insistera bientôt sur une surveillance réglementaire accrue pour toute une série de prêteurs de la nouvelle ère. (Image représentative)

À première vue, il ne s’agit que d’une relation symbiotique avec des gains pour les deux partenaires. Mais les ramifications du rapprochement entre Equitas Small Finance Bank (SFB) et GooglePay pourraient être plus importantes. Nous ne le saurons peut-être pas avant un certain temps. Pour le moment, ce sont d’autres prêteurs qui prendront note de la décision d’Equitas de recueillir des dépôts sur la section commerciale de Google Pay via l’interface de paiement unifiée (UPI) de Google, moyennant des frais. Ce n’est pas comme si les banques et autres intermédiaires n’avaient pas récupéré les dépôts via les marchés et les agrégateurs.

Equitas utilise clairement la vaste portée de Google Pay; bien qu’il n’y ait pas de données officielles sur le nombre d’utilisateurs de la plate-forme en Inde, elle représente 35% des volumes de transactions UPI et peu d’autres peuvent égaler cela. Plus important encore, GPay est utilisé par les jeunes – dans l’économie des petits boulots, par exemple – et d’autres qui peuvent ne pas avoir de dépôts fixes importants. Une grande partie d’entre eux pourraient être ces travailleurs, pourtant épargnés par le système financier traditionnel qui a trouvé l’économie unitaire de leur tendre la main non viable. La facilité de création du dépôt et le taux d’intérêt relativement élevé peuvent être une combinaison gagnante.

Pour les prêteurs comme Equitas qui ont eu du mal à créer une franchise de dépôt, la plate-forme Spot de Google Pay est un moyen d’obtenir des dépôts d’un tout nouvel ensemble de clients qui auraient autrement été impossibles à atteindre. Et ce n’est pas seulement l’approvisionnement en dépôts que Spot facilite. Dans un récent article de blog, Google India a déclaré que les produits et services du secteur financier ont trouvé Spot particulièrement utile, avec des prêteurs comme CashE et Zest Money, des plateformes d’investissement comme Groww et des courtiers comme 5paisa voyant un engagement important des utilisateurs de Google Pay.

Il n’y a pas de menace immédiate pour les banques traditionnelles, car s’il est vrai que les segments de clientèle auxquels les banques traditionnelles et leurs challengers du nouvel âge s’adressent sont différents, il existe également des chevauchements importants. Par exemple, le consommateur d’aujourd’hui « acheter maintenant payer plus tard » (BNPL) pourrait être l’utilisateur de carte de crédit du futur et le coiffeur acceptant les paiements UPI pourrait être un emprunteur potentiel de prêt automobile. Le fait que certains prêteurs traditionnels aient conçu une forme d’EMI BNPL ou de carte de débit montre qu’ils sont impatients de ne pas perdre. Néanmoins, de nombreuses banques traditionnelles pourraient avoir du mal à suivre le rythme des nouveaux prêteurs astucieux, en particulier leurs concurrents moins réglementés, tout en innovant avec des produits ou des solutions marketing. Ils ne peuvent pas compter indéfiniment sur la réglementation pour rester pertinents dans certains segments de l’espace numérique, tels que la plate-forme UPI, et doivent embellir leurs suites de produits et services.

Mais il est plus que probable que la Reserve Bank of India (RBI) insistera bientôt sur une surveillance réglementaire accrue pour toute une série de prêteurs de la nouvelle ère. Cet univers devrait inclure des fintechs de toutes sortes, compte tenu de leur présence croissante dans le système financier et, plus important encore, de leurs liens avec les acteurs existants. Certes, les prêteurs purement numériques ne représentent qu’une fraction du total des prêts, mais ils prennent de l’ampleur et la réglementation doit intervenir tôt plutôt que tard. De plus, les liens entre BigTech et les prêteurs pourraient inquiéter le régulateur. Google peut ne pas avoir de visibilité sur les produits que les clients choisissent sur les plateformes des marchands et la responsabilité des dépôts incombe au prêteur. Dans cette mesure, ce n’est qu’une plate-forme, pas plus. Néanmoins, RBI voudrait garder une surveillance étroite; il ne voudrait pas que BigTech devienne trop important dans le système financier indien.

