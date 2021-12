Faire de l’Inde une plaque tournante du financement durable

L’un des domaines d’intervention est l’approfondissement du marché de la dette pour les investissements verts grâce à un rehaussement de crédit subventionné

Par Arunabha Ghosh et Nandini Harihar

Il y a deux carburants pour toute économie : l’énergie et la finance. La transition énergétique à laquelle l’Inde s’est engagée ne sera pas possible sans des flux de capitaux proportionnés à une échelle et à un rythme sans précédent. Des changements seront nécessaires dans l’écosystème financier, dans la façon dont les projets sont évalués, comment la finance verte est certifiée et dans le cadre politique pour rendre les investissements dans les nouveaux secteurs énergétiques attrayants. Dans la foulée, l’Inde pourrait viser à devenir une plaque tournante de la finance durable pour les économies émergentes.

L’ampleur des investissements nécessaires est ahurissante. Au cours de cette décennie, au moins 221 milliards de dollars seront nécessaires pour investir dans de nouvelles capacités d’énergie renouvelable. La transition de la mobilité électrique (102 millions de VE d’ici 2030) offre une autre opportunité d’investissement, de 206 milliards de dollars. La conversion de chaque million de tonnes d’hydrogène en hydrogène vert nécessitera de 0 à 40 milliards de dollars (les chiffres varient en raison de la baisse des coûts). Cela se traduit par un autre 168-224 milliards de dollars pour convertir la demande actuelle d’hydrogène en Inde. En outre, d’autres investissements dans l’énergie propre comprendront la mise à niveau du réseau, le stockage des batteries, etc.

Il convient de noter que l’exposition des banques et des NBFC au secteur de l’électricité n’est que de 160 milliards de dollars. La transition énergétique nécessitera donc des volumes de capitaux qui sont de nombreux multiples de ce que le système financier a été en mesure de fournir jusqu’à présent. En route vers le zéro net d’ici 2070, l’énergie propre, les transports décarbonés et l’hydrogène vert pour l’énergie industrielle nécessiteront des investissements de 10,1 billions de dollars (aux prix de 2020).

Le paysage actuel de l’investissement, cependant, brosse un tableau différent. En 2020, l’Inde n’a reçu que 2 % de l’investissement global dans les capacités d’énergie renouvelable, contre 27,5 %, 22,9 % et 16,2 % respectivement pour la Chine, l’UE et les États-Unis. En raison de la pandémie de COVID-19, les investissements dans les énergies renouvelables en 2020 étaient inférieurs à 10 milliards de dollars. Globalement, le tableau n’était pas très différent. Entre janvier 2020 et avril 2021, les plans de relance ont alloué 53,1 milliards de dollars en soutien direct aux énergies renouvelables. Mais c’était près de six fois inférieur à celui prévu pour les combustibles fossiles.

La dernière analyse du Centre pour le financement de l’énergie du CEEW et de l’Agence internationale de l’énergie révèle que les tarifs solaires et éoliens de l’Inde ont baissé de plus de 80 % et 60 %, respectivement, depuis 2014, jusqu’à 1,99 Rs/kWh (0,026 $/kWh) pour l’énergie solaire photovoltaïque. d’ici décembre 2020. Les offres agressives des entreprises du secteur public central et des producteurs d’électricité internationaux ont entraîné une nouvelle compression des rendements des actions : aux Etats-Unis. Les opportunités d’échelle abondent encore. Les acquisitions de sociétés d’énergies renouvelables ont grimpé en flèche en 2021, s’élevant à 6 milliards de dollars.

Mais les financements internationaux – investissements, prêts concessionnels ou subventions – pour l’action climatique sont insuffisants. Lors de la COP-26, la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, un groupe d’acteurs financiers du secteur privé avec des actifs totalisant 130 000 milliards de dollars, a signé un engagement à décarboner leurs portefeuilles d’ici 2050. Mais aucun plan, échéance ou engagement à court terme n’a été annoncé. Les pays en développement ont demandé 1,3 billion de dollars d’investissements, mais rien de concret n’a été promis. Alors que le plan de financement du financement climatique de la présidence britannique de la COP suggérait que 100 milliards de dollars seraient versés d’ici 2023, même cela n’a pas été explicitement mentionné dans les résultats de la COP.

L’Inde et d’autres marchés émergents sont pris dans une situation de poule et d’œuf. Les investisseurs internationaux continuent d’insister sur le fait qu’il n’y a pas assez de projets d’investissement. Pourtant, augmenter l’ambition ne se traduit pas par des flux d’accords automatiques. Quatre interventions sont nécessaires pour catalyser le marché des investissements propres.

Premièrement, les marchés de la dette doivent s’approfondir. L’Inde est confrontée à un triple défi : flux de crédit insuffisant sur le marché, projets mal notés et coûts élevés des obligations à crédit amélioré. La réponse est un rehaussement de crédit subventionné, servant de garantie de première perte au cas où les émetteurs d’obligations ne seraient pas en mesure de payer le coupon ou le principal. Le CEEW-CEF calcule qu’une subvention de Rs 4 543 crore (649 millions de dollars), étalée sur une période définie de cinq ans, pourrait mobiliser des capitaux d’emprunt jusqu’à Rs 75 984 crore.

Deuxièmement, une taxonomie verte permettrait de mieux faire connaître les secteurs verts et de réduire l’écoblanchiment. Les investisseurs en actions s’intéressent à la maturité des marchés, de sorte qu’ils peuvent garantir l’alpha des investissements. Actuellement, les investisseurs s’intéressent aux entreprises « conformes ESG », mais dans de nombreux cas, ces projets ne s’avèrent pas réels. Une taxonomie révisée (au-delà des énergies renouvelables) devrait également offrir un meilleur cadre aux investisseurs en fonds propres pour mesurer l’impact dans d’autres secteurs, tels que l’agriculture, la construction et la mobilité.

Troisièmement, le financement de la transition est nécessaire dans les marchés émergents pour accélérer la réduction progressive des infrastructures liées aux combustibles fossiles. À l’exception de la Chine, la demande de combustibles fossiles pour l’électricité a déjà atteint un pic ou atteint un plateau dans les marchés émergents représentant 63 % de la demande totale. Ainsi, alors que la majeure partie de la croissance (88 %) de la demande d’électricité jusqu’en 2040 proviendra des marchés émergents, ils doivent encore s’éloigner de la capacité existante de combustibles fossiles. Cela nécessite un financement innovant pour réduire les capitaux propres, rembourser la dette et créer un package viable pour les travailleurs.

Lors de la COP-26, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis se sont engagés à conclure un accord de 8,5 milliards de dollars pour aider l’Afrique du Sud à démanteler 34 GW de capacité électrique au charbon d’ici 2030. Négocier de tels accords pays par pays pourrait prendre une éternité. Au lieu de cela, les obligations de transition pourraient être levées en tant que sous-catégorie d’une taxonomie verte, pour aider les services publics à déplacer leurs portefeuilles vers une énergie thermique plus efficace ou aider les propriétaires d’actifs thermiques à démanteler des centrales plus anciennes et inefficaces.

Quatrièmement, une facilité de réduction des risques est nécessaire pour les marchés émergents. La plus grande part du coût actualisé de l’électricité (LCOE) des projets d’énergie propre dans les pays en développement est le coût du financement. L’Inde pourrait accueillir un mécanisme mondial d’atténuation des risques d’investissement propre (GCI-RMM). Fonctionnant sur le principe de la mise en commun des risques entre les projets et les pays, il pourrait aider à faciliter les flux de capitaux et l’accès aux outils de gestion des risques hors projet – réduire les coûts de transaction sur les marchés émergents.

Pour les sept trimestres jusqu’à ce que l’Inde accueille le sommet du G-20 en 2023, une feuille de route pourrait être établie pour présenter ces innovations. Ceux-ci pourraient inclure une taxonomie verte adaptée aux besoins de l’Inde, un produit d’amélioration du crédit subventionné, l’émission d’obligations de transition, un entrepôt pour les projets solaires sur les toits (pour offrir un portefeuille plus large aux investisseurs), des fonds communs pour un projet pilote sur l’acier et le signal politique pour abriter un mécanisme mondial d’atténuation des risques.

Une fois que ces innovations verront le jour, l’Inde pourrait commencer à acheminer des accords pour d’autres pays en développement via ses institutions financières. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les définitions de la finance climatique lors des négociations annuelles, les régulateurs indiens et les acteurs du marché peuvent commencer à travailler à la construction d’une architecture de finance verte pour l’Inde et le monde émergent.

Respectivement, PDG et analyste de recherche, Council on Energy, Environment and Water

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.