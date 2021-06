Faire demi-tour? Les exportations en mai grimpent de 67%, franchissant le niveau d’avant la pandémie

Saraf a également souligné que bien que le gouvernement ait annoncé une série de mesures pour soutenir les exportations, le besoin de l’heure est de notifier bientôt les taux de remboursement dans le cadre du programme RoDTEP pour éliminer l’incertitude, aidant ainsi les exportateurs à conclure facilement de nouveaux contrats avec des acheteurs étrangers.

Les exportations de marchandises ont bondi de plus de 67% en glissement annuel en mai, aidées par une base favorable. Cependant, à 33,2 milliards de dollars, les exportations étaient supérieures de près de 8 % au niveau de mai 2019 (avant la pandémie), selon les données préliminaires publiées mercredi par le ministère du Commerce.

Avec cela, les exportations ont dépassé le niveau d’avant Covid (mêmes mois en 2019) pendant trois mois consécutifs, suggérant que la reprise du commerce semble prendre racine malgré la deuxième vague de Covid.

Bien entendu, la croissance des exportations était faible même avant la pandémie – les expéditions sortantes ont augmenté d’environ 9 % en 2018-19, mais ont de nouveau diminué de 5 % en 2019-2020. Ainsi, seule une hausse soutenue au cours des 2-3 prochaines années aiderait à retrouver les hauteurs perdues.

L’Inde s’était fixé comme objectif d’augmenter ses exportations (de biens et de services) à 900 milliards de dollars d’ici 2019-2020 ; cependant, les exportations totales en 2019-2020 n’étaient que de 527 milliards de dollars.

Il convient de noter que les exportations avaient augmenté d’environ 4 % en mai 2019 par rapport à l’année précédente, offrant ainsi une base de comparaison relativement faible. Pourtant, compte tenu de la crise sans précédent de Covid et des blocages localisés dans certains États, les performances à l’exportation en mai 2021 ont été très encourageantes.

Les importations ont également augmenté de près de 69 % pour atteindre 38,5 milliards de dollars en mai, en phase avec l’amélioration de la demande intérieure. Cependant, les importations étaient toujours en retrait de plus de 17% par rapport au niveau de mai 2019.

La forte croissance des échanges au cours des derniers mois, bien que soutenue par des effets de base favorables (les exportations étaient en baisse de 36 % et les importations de près de 51 % en mai 2020), suggère également que l’offre est en mesure de mieux répondre à une reprise de la demande. des marchés clés. Bien entendu, l’effet de base continuera également à favoriser la croissance du commerce au cours des prochains mois.

Grâce à l’augmentation des exportations, le déficit commercial s’est fortement réduit à 6,3 milliards de dollars en mai, contre 15,1 milliards le mois précédent.

Il est important de noter que les exportations de base (hors pétrole, pierres précieuses et bijoux) ont augmenté de 46% en mai par rapport à l’année précédente et de près de 12% par rapport au niveau de mai 2019. Ces importations ont augmenté de 41 % sur un an mais ont baissé de 4 % par rapport à mai 2019.

Les analystes ont déjà déclaré que le maintien d’exportations élevées (en termes absolus) au cours des prochains mois signalera un revirement significatif, car ils citent les montagnes russes des exportations à la suite de la pandémie du dernier exercice.

Le secrétaire au Commerce, Anup Wadhawan, a exprimé le mois dernier la confiance que la vague actuelle de la pandémie de Covid-19 n’était pas susceptible de modifier la trajectoire des exportations dans les mois à venir et que le commerce extérieur du pays continuerait de bien se porter.

Les produits ou groupes qui ont enregistré une forte croissance en mai par rapport au même mois en 2019 (avant la pandémie) comprenaient certaines céréales (376%), le minerai de fer (155%), les fils/tissus/confectionnés de coton, les produits tissés à la main, etc. (25 %), riz (20 %), produits d’ingénierie (16 %), médicaments et produits pharmaceutiques (11 %), produits de la mer (9 %), épices (9 %), viande, produits laitiers et volaille (8 %) et produits pétroliers (7%).

Les principaux groupes de produits d’exportation affichant une croissance négative en mai par rapport au mois correspondant en 2019 étaient le cuir et les articles en cuir (-36%), le thé (-29%), les vêtements (-28%) et les pierres précieuses et les bijoux (-13%).

Sharad Kumar Saraf, président de l’organisme des exportateurs FIEO, a déclaré que la croissance impressionnante des exportations suggère que les carnets de commandes restent “extrêmement bons”. « … l’ouverture progressive des principaux marchés mondiaux et l’amélioration de la situation dans le pays devraient pousser davantage la croissance des exportations.

Saraf a également souligné que bien que le gouvernement ait annoncé une série de mesures pour soutenir les exportations, le besoin de l’heure est de notifier bientôt les taux de remboursement dans le cadre du programme RoDTEP pour éliminer l’incertitude, aidant ainsi les exportateurs à conclure facilement de nouveaux contrats avec des acheteurs étrangers.

Malgré les problèmes de logistique et de main-d’œuvre causés par la deuxième vague pandémique, les exportations de produits d’ingénierie sont restées solides en mai, a déclaré le président de l’EEPC Inde, M. Mahesh Desai. “Nous nous attendons à ce que le carnet de commandes des exportateurs reste solide au cours de l’exercice en cours, compte tenu de la tendance de la demande des marchés clés tels que les États-Unis, la Chine et l’Europe.”

Mohit Singla, président du Trade Promotion Council of India, a déclaré : « La chute des importations de légumineuses, de papier journal, de matériel de transport et de fer et d’acier est une tendance bienvenue vers l’autosuffisance, car elle montre que la stratégie de substitution des importations du gouvernement a fortement travaillé pour ces secteurs.

