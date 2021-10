« Faire des compromis » sur le climat est une politique horrible, une politique mortelle et une économie stupide

À l’heure actuelle, nous sommes habitués à la prémisse absurde au cœur des négociations sur le Build Back Better Act de l’administration Biden : tout effort visant à lutter contre le chaos climatique doit satisfaire le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, un homme qui a fait fortune dans le secteur du charbon. et qui a publié une fois une annonce de campagne où il a tiré un projet de loi de plafonnement et d’échange avec un fusil.

C’est plus que tragique, et pourtant, ces derniers jours, les choses ont réussi à empirer. Des responsables de la Maison Blanche et des dirigeants démocrates auraient fait une série d’offres pour convaincre Manchin de voter avec le reste du parti afin d’adopter une législation sur les dépenses qui abordera un éventail de problèmes, du climat et de l’énergie propre à l’amélioration de l’accès aux soins médicaux et offrir plus d’avantages aux parents qui travaillent.

En matière de climat, le stratagème a été d’affaiblir substantiellement le projet de loi. Tout d’abord, il a été signalé que les dirigeants démocrates pensaient à un accord : en échange de l’acceptation de la pièce maîtresse de l’énergie propre de la Maison Blanche (le Clean Electricity Performance Program), l’ensemble des dépenses fournirait plus de dollars aux programmes de crédit d’impôt existants qui visent à promouvoir ‘ taxe sur le captage du carbone. Pour certains, cela a pu ressembler à un compromis décent : ils pourraient toujours obtenir le plan d’énergie propre (qui vise à récompenser les services publics pour fournir plus d’énergie propre tout en sanctionnant ceux qui ne le font pas), et ils obtiendraient un autre « bonus » climatique dans un programme de captage du carbone renforcé.

Mais le programme de crédit d’impôt en question, connu sous le nom de 45Q, a été très récemment exposé comme étant essentiellement une arnaque géante. En 2020, l’inspecteur général du département du Trésor a publié un rapport accablant qui détaillait les manières dont l’industrie des combustibles fossiles avait exploité ce programme. Sur le milliard de dollars de crédits octroyés, près de 900 millions de dollars n’étaient même pas conformes aux directives de contrôle et de vérification de l’EPA ; la plupart du carbone qui était censé être séquestré n’a pas été correctement comptabilisé. Ce rapport est intervenu après d’intenses critiques de la part de ceux qui ont averti que les crédits de capture de carbone n’étaient qu’une subvention déguisée aux combustibles fossiles.

En effet, le seul « succès » pour la capture du carbone a été la « récupération améliorée du pétrole », une technique qui utilise le CO2 capturé pour extraire du pétrole supplémentaire des puits existants. Ce n’est guère une victoire pour la planète.

Malgré ces efforts pour concevoir un plan climatique plus favorable aux industries du charbon et du gaz, Manchin est resté insensible. Cela a laissé la Maison Blanche envisager divers mécanismes de marché, y compris une taxe sur le carbone ou une sorte de programme volontaire de «plafonnement et d’échange» où les entreprises échangent des crédits au lieu de se conformer réellement aux réductions obligatoires de la pollution atmosphérique et climatique. Aucun de ces concepts n’est susceptible d’être efficace, et ils transfèrent les coûts de l’action climatique directement sur les travailleurs sous la forme de prix plus élevés. Il y a, après tout, une raison pour laquelle les sociétés de combustibles fossiles sont devenues de plus en plus favorables aux taxes sur le carbone : elles font peu pour modifier le statu quo, ne coûtent presque rien aux entreprises et sont bien plus préférables que des actions agressives pour arrêter la pollution.

Ainsi, à ce stade, les démocrates ont offert à Manchin un panier plein de subventions favorables aux pollueurs pour soutenir des centrales électriques de capture de carbone pratiquement inexistantes (ce qu’il a même admis), un plan d’énergie propre sérieusement édulcoré qui ferait à peine mieux que le statu quo, ou une taxe carbone dénuée de sens qui existe principalement comme un totem pour une industrie qui prétend se soucier des dommages qu’elle a causés. Et le sénateur Manchin n’a apparemment pas bougé.

Au lieu de montrer à quel point ils sont disposés à freiner les programmes qui réduiront la pollution, créeront des emplois et offriront de réels avantages matériels aux travailleurs, les démocrates devraient se concentrer sur ce qu’ils disent vraiment vouloir. Ils doivent être catégoriques sur l’élimination des dizaines de milliards de dollars en cadeaux de combustibles fossiles et à investir cet argent dans des solutions renouvelables propres de bonne foi, et non dans un faux battage publicitaire sur la capture de la pollution.

À propos de l’auteur

Mitch Jones est le directeur du programme des ressources communes à Food & Water Watch.