Le disque compact était encore dans deux ans quand Détroit sort son troisième album en 1980, avec le gargantuesque Frères d’armes probablement même pas un scintillement dans Mark Knopflerl’œil. Mais avec Making Movies, le groupe est entré dans la nouvelle décennie bien sur la voie du son roots-rock adapté à la radio qui allait dominer les années 1980. L’album est sorti le 17 octobre de la même année et a fait ses débuts dans les charts britanniques le 25.

Des ambitions en expansion

Le frère de Knopfler, David, ayant quitté le groupe au début des sessions d’enregistrement de l’été 1980, Mark est devenu le seul guitariste et auteur-compositeur du groupe. Ses ambitions correspondaient à celles d’un groupe dont les deux précédents albums avaient tous deux atteint la cinquième place au Royaume-Uni. Ses chansons s’étendaient de plus en plus au-delà des six et huit minutes. Cela a permis au groupe de fléchir ses muscles sur des titres tels que « Tunnel Of Love », qui intègre le thème de la comédie musicale très appréciée de Rodgers & Hammerstein de 1945, Carousel, avant de se détourner plus tard dans une panne jazzy.

Comme le suggère le titre de l’album, les chansons de Knopfler prenaient la forme de mini-films en eux-mêmes, grâce à l’orientation narrative de ses paroles. Lorsque Roméo s’approche de Juliette dans la chanson nommée d’après les amants maudits, la proposant sur les tons rocailleux de Knopfler (« Toi et moi, bébé – et ça ? »), le moment est à la fois intime et cinématographique : le plus grand amour du monde histoire compte tenu de l’intelligence de la rue, plus d’une décennie avant que Baz Luhrmann ne présente son adaptation Roméo + Juliette au grand écran.

Le mérite revient également au producteur Jimmy Iovine, qui, après avoir dirigé les planches des albums Born To Run et Darkness On The Edge Of Town de Bruce Springsteen, était habile à donner aux préoccupations des petites villes un attrait universel. Même la coupe d’album relativement discrète, « Expresso Love » – ​​construite sur des guitares saccadées et la voix rauque de Knopfler – se rapproche de l’épopée en raison de son son de guitare en couches et de ses claviers évocateurs fournis par Roy Bittan, prêté par le Springsteen’s E Street Band.

Sans surprise, « Romeo And Juliet » a atteint le n ° 8 au Royaume-Uni, égalant le précédent record de Dire Straits, l’infatigable « Les sultans du swing”. Pendant ce temps, Making Movies atteint le n ° 4, ouvrant la voie à une série de trois albums en tête des charts qui a commencé avec les années 1982 L’amour sur l’or. Le temps était peut-être mauvais pour Roméo et Juliette, mais pour Knopfler et compagnie, c’était sans aucun doute parfait.

