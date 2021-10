Faire des formations privées une réalité

La nomination et le fonctionnement d’un régulateur indépendant prendront un temps sans précédent, et d’ici là, les chemins de fer doivent continuer d’avancer. (fichier image)

Par Abhaya Agarwal

Les économistes/experts ont privilégié l’exploitation des investissements du secteur privé dans le secteur des infrastructures, en particulier pour les chemins de fer, pour atteindre l’efficacité et un développement équilibré. Plusieurs tentatives ont été faites dans le passé pour attirer des acteurs privés vers de nombreux segments des chemins de fer tels que le développement/le réaménagement des gares, la monétisation des actifs fonciers, l’exploitation des trains de voyageurs et le développement de corridors dédiés au fret. Mais, aucun n’a encore fait de progrès significatifs.

Indépendamment du fait que l’Inde possède le plus ancien réseau ferroviaire d’Asie, les trains de voyageurs ont toujours été une activité déficitaire fortement subventionnée pour les chemins de fer indiens. La dernière initiative du ministère des Chemins de fer a été d’identifier plus de 100 itinéraires à travers le pays pour faire circuler des trains privés, ce qui a été apprécié par l’industrie, évident dans la façon dont il a suscité un véritable intérêt de la part des acteurs nationaux et internationaux. Cela pourrait être le tremplin pour des partenariats privés à long terme.

Les soumissionnaires potentiels et les experts s’aventurant dans cette nouvelle activité, cependant, sont conscients des risques encourus et ont signalé divers problèmes, tels que l’absence d’un régulateur indépendant, le manque de liberté pour fixer et réglementer les tarifs, l’exclusivité restreinte pour les trains privés, l’accès élevé charges et clauses pénales strictes en cas de non-respect des indicateurs clés de performance tels que la ponctualité, la fiabilité, la maintenance, etc.

En Europe, le régulateur met normalement aux enchères ou attribue les horaires de sillons et définit le régime des redevances d’accès ainsi que la base du changement à l’avenir. Indian Railway enregistre d’énormes pertes dans l’exploitation des trains de voyageurs, mais souhaite que le secteur privé investisse dans le matériel roulant et les exploite, prenant simultanément le risque incertain des coûts et des tarifs de transport. Gardez à l’esprit que la liberté de fixer les tarifs n’entraînera pas nécessairement un tarif plus élevé, en particulier compte tenu du scénario dans lequel l’India Railway, étant à la fois le régulateur et le concurrent, fait circuler des trains à un tarif qui peut aller vers le sud ou le nord selon la volonté politique. . La concurrence avec les compagnies aériennes est également très intense et incertaine, de sorte que la limite supérieure est peu flexible.

En résumé, un investissement élevé dans le matériel roulant et l’incertitude concernant les tarifs et les revenus et l’augmentation des frais d’accès (de transport) ne sont pas une solution viable. La nomination et le fonctionnement d’un régulateur indépendant prendront un temps sans précédent, et d’ici là, les chemins de fer doivent continuer d’avancer.

Une voie à suivre pourrait être le dégroupage de la fourniture et de la maintenance du matériel roulant (y compris les locomotives et les voitures) ou, dans ce cas, les rames qui peuvent être fournies et entretenues au mieux par leurs constructeurs. Le Chemin de fer devra partager sa cour, son hangar et ses ateliers pour l’entretien. La meilleure idée serait que les chemins de fer approuvent la technologie des trains de divers fournisseurs et les achètent pour les louer à des opérateurs ferroviaires privés.

Les opérateurs ferroviaires peuvent fournir un rendement plus élevé par passager-km grâce à de meilleures techniques de commercialisation et à la fourniture de services à valeur ajoutée. Les revenus ainsi générés peuvent être partagés avec les Chemins de fer après avoir pris en charge les frais de matériel roulant, les frais de transport et leurs propres frais d’exploitation et de fonctionnement. Les chemins de fer auront également la possibilité de reprendre le matériel roulant d’un opérateur non performant et de le déployer ailleurs. Cela garantira une plus grande bancabilité pour l’arrangement global et moins de risques pour les acteurs privés ainsi que les chemins de fer.

Pendant ce temps, les chemins de fer peuvent travailler sur le régime réglementaire par le biais de la séparation de l’infrastructure et des opérations, du régime d’accès aux voies commun aux opérateurs publics et privés, des licences et du régime de règlement des différends.

Enfin et surtout, l’objectif de l’exercice doit être compris dès le départ et poursuivi. S’agit-il d’investissements et d’une meilleure technologie dans de nouvelles rames, augmentant le rendement par passager ou offrant de meilleurs services pour ramener les passagers des compagnies aériennes vers les chemins de fer ? Ce ou ces choix définiront mieux la sélection de la matrice risque-rendement et rendront la prise de décision plus rapide.

L’auteur est partenaire, EY Inde

Co-écrit avec Maansi Shah, associé principal, infrastructure et stratégie, EY Inde

