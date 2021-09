Faire des vagues avec “l’album le plus adulte” d’Elton John

Elton John avait 66 ans lorsqu’il a décrit The Diving Board comme « mon album le plus adulte ». Sorti le 13 septembre 2013, il a marqué un retour au style dépouillé, piano et chant qui a fait de lui une star en premier lieu.

Le producteur T Bone Burnett était au cœur de cette simplification, invité par Elton à superviser l’album après son traitement sympathique de The Union, la collaboration de la star en 2010 avec le héros et le mentor. Léon Russell. Mais contrairement à la fécondité prodigieuse des premières années de l’auteur-compositeur-interprète, cette fois les fans d’Elton avaient du mal à faire. The Diving Board était son premier tout nouveau travail en studio solo depuis The Captain And The Kid en 2006.

« L’album le plus axé sur le piano de ma carrière »

Les premières sessions de l’album ont eu lieu aux Village Studios de Los Angeles au début de 2012, et une sortie à l’automne était prévue. Mais plus Elton vivait avec les enregistrements, plus il savait qu’ils avaient besoin de quelque chose en plus. La date de la rue a été déplacée en février, puis, lors de son concert à Perth en novembre 2012, il a annoncé que The Diving Board avait été repoussé à mai.

Gagnant plus de temps, Elton et Bernie Taupin ont écrit quatre nouvelles chansons, enregistrées au Village en seulement deux jours, un an après les premières sessions d’enregistrement et avec le même groupe de musiciens. Pour la deuxième fois seulement en près d’un quart de siècle, cette formation n’incluait aucun collaborateur de longue date d’Elton.

Au lieu de cela, cette fois, le casting comprenait le célèbre claviériste Keefus Ciancia, le batteur Jay Bellerose et d’autres personnalités telles que Raphael Saadiq à la basse et le guitariste Doyle Bramhall II. Il y a également eu plusieurs apparitions au tambourin de Jack Ashford, percussionniste vétéran de l’équipe de studio hors pair de Motown, The Funk Brothers.

L’album a même temporairement changé de titre pendant son incubation, pour Voyeur, le titre d’un autre de ses morceaux. Au début de l’année 2013, Taupin a écrit sur son site Web : « Voyant que nous ne sommes pas pressés de sortir ce disque, nous avons juste ressenti le besoin de revenir et de couper un peu plus de matériel. Nous sommes assez satisfaits de ce que nous avons déjà mis en place, mais il y a toujours place à l’amélioration. Si vous avez de bonnes chansons dans votre manche qui peuvent pimenter le mix et améliorer ce qui est déjà là, il serait dommage de ne pas profiter du temps libre.

“C’est l’album que je devrais faire”

Profitez-en, ils l’ont fait. En février, Elton disait à ses amis que The Diving Board était “l’album le plus axé sur le piano de ma carrière”. Il a expliqué à un petit rassemblement au Village Studios que ses influences musicales étaient « tout ce que j’aime dans la musique américaine. C’est l’album que je devrais faire après The Union.

Enfin fixé pour une sortie en septembre, The Diving Board a été prévisualisé par deux chansons principales. « Home Again », publié en juin, était une réflexion lente et élégante qui a ensuite ajouté des cornes, arrangées par Darrell Leonard, au regard mélancolique de Taupin par-dessus son épaule (« Nous rêvons tous de partir, mais nous finissons par finir / Passer tout notre temps essayant de rentrer à la maison »). Deux semaines avant la sortie de l’album est venu “Mexican Vacation (Kids In The Candlelight)”, son influence blues en contraste avec l’ambiance généralement contemplative de ce qui allait suivre.

Les fans ont été ravis d’entendre Elton le pianiste récupérer la brillance agile qui n’a fait qu’amplifier l’impact de sa voix et des paroles de Taupin. Une telle clarté renouvelée était évidente dès les premières secondes de la première piste, “Oceans Away”, sur laquelle les claviers et la voix de John étaient entièrement non accompagnés. Taupin a noté que la chanson a été écrite “à la mémoire de mon père, le capitaine Robert Taupin, et de la Grande Génération”. Bernie avait grandi dans la ferme appartenant à Taupin, Sr, dans les Fenlands du Lincolnshire.

Le “Oscar Wilde Gets Out” suivant a été décoré avec goût par les violoncelles de Stjepan Hauser et Luka Sulic. Les deux moitiés du duo croate 2Cellos, ils avaient tellement impressionné Elton qu’il les a invités à tourner avec lui en 2011 et au-delà, y compris au Queen’s Diamond Jubilee Concert à Buckingham Palace en juin 2012.

« Une ville appelée jubilé » avait un gospelchoeur de style arrangé par Bill Maxwell, avec Ashford jouant le même bloc pour lequel il avait frappé Marvin Gaye‘s’Ce qui se passe’. Le même sentiment d’église orné de “Take This Dirty Water”, tandis que “Can’t Stay Alone Tonight” nous a rappelé l’aptitude d’Elton dans l’idiome country. Il a rejoint une liste qui comprenait les Connexion Tumbleweed Mettez en surbrillance « Country Comfort » et « Turn The Lights Out When You Leave », de 2004 Peachtree Road. Les paroles lapidaires de “My Quicksand”, quant à elles, étaient parfaitement assorties à un traitement délicat d’Elton à la Yamaha, avec un noyau adroitement jazzy.

“Tout un exploit”

Le Diving Board est entré dans le classement britannique au n ° 3 et au Billboard 200 au n ° 4, et a été largement accueilli avec une immense chaleur par les médias du monde entier. Andy Gill dans The Independent en a fait son album de la semaine : premiers enregistrements, mais parvient à innover, tout un exploit pour un artiste dans sa sixième décennie. »

Dans The Boston Globe, Sarah Rodman a admiré la façon dont l’album “mettait le piano et la voix de John au premier plan, offrant des mélodies mémorables et grattant le glop de production pour révéler à nouveau le musicien, le chanteur, l’artiste émotif toujours vivant sous John’s coquille brillante de fabuleux professionnel.

