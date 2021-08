Actualités Bitcoin

Faire du Bitcoin une monnaie nationale est un “raccourci déconseillé”, selon le FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) s’est adressé à Twitter pour s’opposer à l’adoption de Bitcoin comme monnaie légale au cours du week-end. Le message Twitter du FMI dit :

« Les crypto-actifs émis par des sociétés privées comme Bitcoin comportent des risques substantiels. Les rendre équivalents à une monnaie nationale est un raccourci déconseillé.

L’organisation, qui encourage la coopération monétaire mondiale et la stabilité financière, a également joint un rapport intitulé « Cryptoassets as National Currency ? A Step Too Far », rédigé par Tobias Adrian et Rhoda Weeks-Brown du FMI.

Cette année, El Salvador est devenu le premier pays à adopter Bitcoin comme monnaie légale. Cette loi entrera en vigueur le 7 septembre, le président Nayib Bukele la vantant comme un moyen de réduire le coût des transactions transfrontalières.

Dante Mossi, président exécutif de la banque de développement d’El Salvador CABEI, a également déclaré que des pays comme le Guatemala et le Honduras ont le plus à gagner si Bitcoin aide à réduire le coût des envois de fonds. Il a également déclaré que les pays d’Amérique centrale regardaient avec impatience pour voir si cela se passait bien pour El Salvador.

« Si le coût des envois de fonds diminue considérablement… d’autres pays chercheront probablement cet avantage et l’adopteront. »

La semaine dernière, la Banque centrale de Cuba (BCC) a également annoncé qu’elle rédigeait des règles pour l’utilisation légale des crypto-monnaies dans les transactions commerciales et délivrait des licences pour les fournisseurs de services cryptographiques.

Les avantages ne doivent pas être négligés

Selon le rapport du FMI, les nouvelles formes de monnaie numérique peuvent fournir des paiements moins chers et plus rapides et améliorer l’inclusion financière. Pourtant, les pays prenant le raccourci et adoptant la crypto comme monnaie nationale est une affaire risquée.

“Le bitcoin et ses pairs sont pour la plupart restés en marge de la finance et des paiements, mais certains pays envisagent activement d’accorder un cours légal aux crypto-actifs, et même d’en faire une deuxième (ou potentiellement une seule) monnaie nationale”, note le rapport. Si le statut de monnaie légale lui était accordé, la crypto devrait être acceptée par les créanciers en paiement d’obligations monétaires similaires à la monnaie émise par la banque centrale. L’adoption généralisée de Bitcoin entraînerait une stabilité macroéconomique, a-t-il ajouté.

Certains risques incluent les revenus du gouvernement exposés au risque de change, la perte de poids de la politique monétaire car les banques centrales ne peuvent pas fixer les taux d’intérêt sur une devise étrangère, et l’intégrité financière pourrait souffrir sans des mesures solides de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Tout en présentant des risques substantiels en tant que monnaie nationale, les avantages de leurs technologies sous-jacentes ne doivent pas être négligés, selon le rapport.

« Cependant, les gouvernements doivent intensifier leurs efforts pour fournir ces services et tirer parti de nouvelles formes d’argent numérique tout en préservant la stabilité, l’efficacité, l’égalité et la durabilité environnementale. Tenter de faire des crypto-actifs une monnaie nationale est un raccourci déconseillé. »

