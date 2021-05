Faire en Inde? La moitié des emplois manufacturiers perdus en cinq ans

Parmi les secteurs des services, les services non financiers, la composante la plus importante parmi les industries de services, l’emploi a augmenté sur l’horizon de cinq ans pour atteindre 119,7 millions à 127,7 millions en 2020-2021, mais il y a eu une forte baisse en glissement annuel en 2020-2021, en raison de à la pandémie.

Alors que le scénario de l’emploi dans le pays est devenu plus sombre ces derniers temps en raison de la pandémie après une brève période de reprise modérée après les brasses frappées en mai 2020, le secteur manufacturier, qui a apparemment reçu beaucoup d’attention politique, a perdu face à d’autres secteurs. et le plus à l’agriculture en tant que créateur d’emplois au cours des dernières années.

Selon une analyse du Centre de données et d’analyses économiques (CEDA) basée sur la série chronologique mensuelle de l’emploi par industrie du CMIE, l’emploi dans le secteur manufacturier en 2020-2021 représentait près de la moitié de ce qu’il était il y a cinq ans.

La baisse a été particulièrement plus marquée en 2020-2021 en raison de la pandémie – sur une base annuelle, le secteur employait 32% de personnes en moins en 2020-2021 par rapport à 2019-20. L’immobilier et la construction ont également connu une forte baisse de sa part dans l’emploi en 2020-2021 (voir graphique) et une baisse séculaire au cours des cinq années jusqu’en 2020-2021.

Bien qu’il y ait eu une baisse séculaire de l’emploi manufacturier dans tous les sous-secteurs, à l’exception des industries chimiques, tous les sous-secteurs ont enregistré une baisse à plus long terme. Après avoir employé 51 millions de personnes en 2016-2017, l’emploi dans le secteur manufacturier, qui représente 17% du produit intérieur brut (PIB) du pays, a diminué de 46% pour atteindre 27,3 millions en 2020-2021, reflétant la gravité de la crise de l’emploi causée par la pandémie.

De même, le secteur de l’immobilier et de la construction, qui employait 69 millions de personnes en 2016-2017, n’en employait que 53,7 millions en 2020-2021, en baisse d’un quart. Si la pandémie a en effet accentué le déclin, le secteur avait encore plus tôt été durement touché par l’empilement des stocks, les retards de livraison et les impayés des développeurs. Le secteur immobilier avait connu une forte augmentation de la croissance de l’emploi au cours de la période 2004-2011, grâce à un boom.

Selon l’étude CEDA-CMIE qui couvrait l’agriculture, les mines, l’industrie manufacturière, l’immobilier et la construction, les services financiers, les services non financiers et les services administratifs publics, secteurs qui représentent 99% de l’emploi total dans le pays, l’agriculture emploie désormais plus il y a cinq ans. Le secteur agricole qui employait 145,6 millions de personnes en 2016-2017, en employait 151,8 millions en 2020-2021, ce qui a permis à sa part de l’emploi de passer de 36% à 40% au cours de la période. L’emploi dans l’agriculture a augmenté au cours des deux dernières années avec des taux de croissance d’une année sur l’autre de 1,7% en 2019-20 et de 4,1% en 2020-2021, ce qui indique un déplacement marginal de l’industrie, des services non financiers et des mines. et les secteurs de l’immobilier au recours traditionnel pour les moyens de subsistance.

Parmi les secteurs des services, les services non financiers, la composante la plus importante parmi les industries de services, l’emploi a augmenté sur l’horizon de cinq ans pour atteindre 119,7 millions à 127,7 millions en 2020-2021, mais il y a eu une forte baisse en glissement annuel en 2020-2021, en raison de à la pandémie.

Comme l’a rapporté récemment FE, comme celui d’il y a un an, le récent verrouillage a également eu un effet immédiat et révélateur sur le scénario de l’emploi dans le pays. Le taux de chômage du pays, qui est resté élevé depuis quelques semaines, a grimpé à un sommet de près d’un an de 14,45% au cours de la semaine qui s’est terminée le 16 mai. La hausse hebdomadaire du chômage rural a poussé le taux global de chômage à un niveau jamais vu depuis la semaine terminée le 7 juin de l’année dernière, alors qu’il se situait à 17,51%.

