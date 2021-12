Faire en sorte que chaque goutte compte | Critique de livre : Bassin versant : comment nous avons détruit l’eau de l’Inde et comment nous pouvons la sauver par Mridula Ramesh

Un livre avec un message fort : « Nous sommes responsables de la crise de l’eau et nous devons la gérer »

Par Bharat Sharma

La crise à laquelle nous assistons actuellement dans les systèmes d’approvisionnement en eau de l’Inde n’est pas seulement une crise de déséquilibre entre l’offre et la demande et une forte pollution des rivières et des ruisseaux. Cette crise est la manifestation de considérations et de pressions à court terme pour lutter contre la sécurité alimentaire, la migration et l’urbanisation, et l’industrialisation et ne pas prêter attention aux voix silencieuses de l’environnement. Pendant longtemps, surtout depuis le régime britannique, nos voies de développement ont considéré les ressources naturelles de l’eau, des terres et des forêts comme des instruments de développement au lieu de considérer les humains et les ressources comme faisant partie d’une nature sublime. Nos objectifs et trajectoires de développement tourmentaient l’eau de l’Inde. Et maintenant, l’eau nous tourmente par le déficit, l’épuisement et la rareté, les inondations et les sécheresses, les tempêtes et les glissements de terrain, la pollution et la contamination. Ce livre aide le lecteur à comprendre quoi et comment nous pouvons changer pour sortir de cette crise en spirale.

Le bassin versant comporte deux parties principales : « compréhension » et « action » décrivant les facettes, les lignes de faille et les facteurs de stress des ressources en eau de l’Inde. Comprendre la science et le tempérament de la mousson indienne unique – le fondement de notre eau totale – établit que l’Inde, peuplée, en développement et l’un des pays les plus vulnérables de ce monde en réchauffement, doit gérer son eau différemment.

Mieux nous comprenons la mousson, mieux nous pouvons planifier quoi et quand cultiver, où habiter notre population et nos centres économiques, et comment se prémunir contre les tempêtes ou les sécheresses. Lorsque les politiques et les grands programmes (appelés révolutions) ne respectent pas les variations et cultivent des cultures qui ne peuvent pas être réalisables avec les dotations en eau d’une région, nous développons une ligne de faille en eau profonde.

La Révolution verte, en effet, a aidé à mettre la famine et les importations alimentaires coûteuses derrière nous pour le moment, mais la chute des nappes phréatiques et l’augmentation des subventions énergétiques nous amènent à nous demander combien de temps pouvons-nous encore parcourir cette route. L’Inde doit chercher à élargir et à diversifier les fondements de sa sécurité alimentaire. Les crises liées à l’eau dans l’agriculture sont liées aux politiques d’approvisionnement favorisant le riz et le blé ; agriculteurs s’en tenant à des choix de cultures géographiquement inappropriés; baisse des niveaux des eaux souterraines ; un accès inégal à l’irrigation et un manque de stockage et de valeur ajoutée pour les récoltes. La technologie des cultures et de l’eau et les subventions à l’énergie ont rendu les agriculteurs plus dépendants de ce que le gouvernement leur achète. La nation a perdu une bonne occasion en abrogeant les trois lois agricoles et en s’inclinant devant le statu quo.

Nos rivières sont assiégées et en même temps, le stockage des eaux basses et descendantes, à la fois en surface et sous terre, constitue une grave faille hydrologique. La déforestation des bassins versants supérieurs des rivières, l’extraction de sable et les empiètements dans les plaines inondables ont considérablement réduit la capacité des rivières à retenir et recharger les aquifères. Comme l’auteur le dit avec justesse, « … il a été déchiré par la cupidité de l’élite et rongé par les pauvres, s’efforçant de subvenir à leurs besoins ».

Une rivière doit couler et se nourrir. S’il ne coule pas, ce n’est pas une rivière. Nos villes sont confrontées à des cycles de crise annuels lorsque les robinets municipaux sont à sec, mais les contours de la crise sont façonnés par la richesse, la géographie et les modes d’utilisation de l’eau. Pour les riches, l’eau est périphérique ; pour les riches ou les classes moyennes, l’eau est importante mais pas encore centrale, et c’est seulement pour les pauvres que la vie tourne autour de l’eau. Lorsque les villes engloutissent leurs lacs, étangs et zones humides, la résilience de l’eau disparaît. Ce schéma se répète dans la plupart des villes indiennes. Compte tenu de la rareté et de l’imprévisibilité de l’eau municipale, les ménages ont accès à l’eau par des citernes et des puits de forage. Les ménages et les pétroliers extraient les eaux souterraines et, après plusieurs années, alors que puits après puits commencent à s’assécher, les populations sont confrontées à un sérieux défi. Une étude réalisée en 2019 par le World Resource Institute a montré qu’une eau par citerne était 52 fois plus chère que l’eau courante à Mumbai et 12 fois plus chère à Bengaluru, et les pauvres sont les plus durement touchés.

Essayer de résoudre la crise de l’eau sans gérer la demande, c’est comme essayer d’applaudir d’une main. Sans une bonne maîtrise des données sur la demande réelle (la planification des politiques utilise encore des projections vieilles de trois décennies de la Commission nationale sur le développement intégré des ressources en eau), nous ne pouvons même pas nous mettre d’accord s’il y a une crise. Le dommage collatéral est aussi la qualité douteuse de l’eau fournie. Dès 2019, tous les échantillons d’eau collectés à Delhi n’étaient pas conformes aux normes BIS, et Kolkata et Chennai n’étaient pas trop loin derrière.

« L’avenir dépend de ce que nous faisons dans le présent » et cela s’applique à juste titre à la gestion de l’avenir de l’eau en Inde. L’approvisionnement en eaux souterraines et en canaux abondants et gratuits a jusqu’à présent façonné l’histoire de la croissance de l’Inde. Si les barrages étaient nos temples, les puits de forage étaient peut-être les prières exaucées. Cependant, sans restrictions, prix et gestion de la demande appropriés, la puissance de la technologie peut être déstabilisante. La véritable puissance de la technologie est libérée lorsque nous la gérons. Trois technologies sont essentielles à la sécurité de l’eau en Inde : des forêts améliorées dans les bassins versants, une technologie naturelle ; réservoirs rajeunis pour stocker l’eau de mousson, une technologie traditionnelle éprouvée; et le traitement des eaux usées et des eaux usées à grande échelle, une technologie moderne. De plus, l’eau doit avoir une valeur économique pour soutenir son développement et sa distribution, et comme moyen de signaler le respect de l’eau de l’Inde.

L’éclat du livre réside dans son raisonnement convaincant, ses preuves et ses arguments basés sur la recherche, ainsi qu’un discours bien organisé offrant une vue à 360 degrés des problèmes importants de l’eau en Inde. Chaque chapitre commence par une citation soigneusement organisée, qui est parfois provocante et parfois pleine d’esprit, comme « un imbécile avec un outil est toujours un imbécile ». Le flux des chapitres est fluide et la prose alterne entre des nuances philosophiques, factuelles, argumentatives et, parfois, poétiques. Pourtant, l’auteur aurait pu être concis. La mauvaise gestion et l’amélioration des systèmes d’irrigation publics auraient pu être couvertes plus en détail. Watershed est une lecture incontournable pour les planificateurs de la politique de l’eau, les professionnels, les organisations de la société civile et tous ceux qui souhaitent comprendre et améliorer l’eau en Inde.

Bharat Sharma est scientifique émérite, Institut international de gestion de l’eau et chercheur invité principal, ICRIER, New Delhi

Bassin versant : comment nous avons détruit l’eau de l’Inde et comment nous pouvons la sauver

Mridula Ramesh

Hachette

Pp 415, Rs 699

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.