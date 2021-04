Faire en sorte que les données comptent: les éléments essentiels pour créer une culture des données dans les organisations

Portrait d’Uma Ganesh

La plupart des organisations ont commencé à accepter la nouvelle réalité des données en tant que nouveau «pétrole» et sont donc désireuses d’exploiter les avantages de leurs données et de construire une stratégie commerciale réussie autour de celles-ci. Pour atteindre cet objectif, ils recrutent les meilleurs talents et développent également de nouvelles capacités au sein de l’organisation pour l’interprétation des données, la construction de modèles de données appropriés, le développement de la pensée critique et l’analyse des données.

Cependant, la clé du succès de l’investissement dans la création d’une entreprise centrée sur les données est de créer une culture des données dans l’organisation. Selon le rapport Mckinsey, la culture des données est une culture de décision et elle aide à resserrer les écrous et les boulons de l’entreprise. En d’autres termes, la culture des données n’est pas un objectif final, mais un parcours continu – dans lequel les organisations parviennent à créer la discipline de prendre des décisions efficaces basées sur les données, de développer l’état d’esprit pour en faire une pratique régulière. Contrairement à la méthode traditionnelle de prise de décisions basée sur l’intuition ou le consensus ou sur la confiance en l’ancienneté des gestionnaires dans l’organisation, les connaissances et les preuves permettent aux organisations basées sur les données de prendre des décisions opportunes et bien informées.

La culture des données ne consiste pas à être sensible à l’importance des données et à investir uniquement dans la technologie. Cela commence par l’engagement au sommet avec la vision partagée de faire des données l’ADN de l’organisation. Les dirigeants doivent faire preuve de confiance et de clarté sur la façon dont les données deviendraient partie intégrante de chaque action de leur entreprise, motivant ainsi les employés à développer une approche similaire dans leur travail.

Les compétences en matière de données devraient être intégrées dans chaque rôle et lors de l’embauche de nouveaux employés, il devrait y avoir une tentative consciente de rechercher ceux qui possèdent de telles compétences. En outre, les KRA des employés devraient inclure des pondérations pour les livrables liés aux données pour chaque rôle et les récompenses et la reconnaissance devraient être liées à leur réalisation.

Étant donné que les données sont un atout précieux pour l’entreprise, en particulier lorsqu’elles sont nettoyées, sont exactes et bien catégorisées, elles doivent également être accessibles par toutes les personnes concernées au besoin. Cela implique la mise en place d’une bonne gouvernance des données et d’un système de sécurité avec un facteur de confiance au cœur de celui-ci. Les données générées à l’aide de différents systèmes nécessiteront une bonne méthode de collecte et d’intégration afin que les utilisateurs passent un minimum de temps à organiser leurs besoins pour obtenir des informations.

Évangéliser le changement pour adopter des opérations centrées sur les données est l’autre condition préalable essentielle à la transition vers la culture des données. Les valeurs commerciales qui peuvent être dérivées de l’utilisation des données doivent être soulignées et démontrées de temps en temps pour obtenir l’adhésion de toutes les parties concernées.

Les organisations devraient également établir un code de conduite et signaler les risques éthiques et de confidentialité afin de définir des attentes claires avec toutes les parties prenantes sur les possibilités des engagements de données. Souvent, ceux qui sont chargés de la gestion des données se concentrent uniquement sur les processus liés aux problèmes liés aux données et ne travaillent pas en étroite collaboration avec les personnes qui utilisent et gèrent les données.

Pour bâtir une culture de données réussie, il est important d’aider les parties prenantes de l’entreprise à articuler leurs problèmes commerciaux en termes de résultats ciblés, de mesures mesurables, d’avantages financiers attendus et d’autres livrables quantifiables. Par conséquent, ce ne sont pas les seuls gestionnaires de données qui peuvent inaugurer la culture des données – c’est le partenariat avec les équipes commerciales qui mènera à un changement percutant.

L’auteur est président de Global Talent Track, une société de solutions de formation en entreprise.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.