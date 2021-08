Faire entrer la blockchain dans la vie réelle : applications pratiques pour la technologie de rupture

Tout comme le boom du Bitcoin fin 2017, Dogecoin, Ethereum et d’autres formes de crypto-monnaie commencent à gagner en notoriété constante dans les médias. À ce stade, ceux qui comprennent ce qu’est la crypto-monnaie réalisent la nature perturbatrice du concept et comment il peut bouleverser le secteur bancaire et financier.

J’ai récemment écrit un article sur la façon dont les gouvernements du monde entier commencent à adopter le concept d’une monnaie numérique qui remplacerait l’argent liquide, les États-Unis étant l’un d’entre eux, car la crypto-monnaie comme Bitcoin est créée par une entité privée, extrêmement volatile, et est semblable à l’or.

Mais la perturbation du concept de portefeuille numérique et de crypto-monnaie va bien au-delà de l’argent. La technologie qui alimente Bitcoin, d’autres crypto-monnaies et, éventuellement, la monnaie numérique émise par le gouvernement fédéral, appelée blockchain, est beaucoup plus perturbatrice pour de nombreuses industries différentes, et pourtant personne n’y prête vraiment attention.

Pour cette raison, il est temps d’utiliser les principes de mon Anticipatory Leader System pour tirer parti de la technologie blockchain et devenir le perturbateur positif de votre industrie. La blockchain elle-même est une tendance difficile ; son avantage évident de supprimer les intermédiaires présents dans l’industrie financière ne va pas disparaître, et c’est une certitude future qui perturbera plus que la banque.

Jetons un coup d’œil à quelques industries qui devraient commencer à anticiper dans leur compréhension et leur mise en œuvre de la blockchain.

Perturber le secteur de l’immobilier

En dehors de la monnaie, qui est essentiellement un grand système de grand livre rendu non piratable par la technologie blockchain, un support connu sous le nom de « contrats intelligents » est un facteur dominant qui rend ce développement numérique perturbateur si puissant, en particulier dans l’immobilier.

Les contrats intelligents sont un concept qui facilite un système d’échange incroyablement transparent, qu’il s’agisse d’un accord juridiquement contraignant ou décrivant les règles qui régissent ledit accord. Essentiellement, les contrats intelligents sont une chaîne de commandement sécurisée, où chaque partie du processus doit être remplie.

Mais n’oublions pas que la technologie blockchain et le concept de contrats intelligents ont pour objectif d’éliminer les intermédiaires dans les processus, comme on le voit avec la crypto-monnaie et le secteur bancaire. Il existe des dizaines de titres d’emploi dans l’immobilier qui fonctionnent simplement comme des intermédiaires et rien de plus.

Dans le cas de la fermeture d’une maison, le contrat intelligent servirait de lien entre l’acheteur, le vendeur, le prêteur, l’inspecteur en bâtiment, etc. Pour revenir un instant à la notion d’argent, une fois l’acompte ou le dépôt de garantie envoyé, toutes les personnes concernées sont averties de manière transparente.

Donc, en tant qu’agent immobilier, il vous incomberait de porter une attention méticuleuse à cette force perturbatrice, car elle déplace à bien des égards l’essentiel de ce que vous faites actuellement. En changeant votre état d’esprit vers un état d’esprit anticipatif, comment pouvez-vous pré-résoudre ce problème manifestement évident que la tendance dure de la technologie blockchain finira par apporter à votre porte d’entrée ?

Achat et vente d’automobiles

L’immobilier n’est qu’une industrie des transactions de gros articles que la technologie blockchain peut et va perturber. L’industrie de la vente automobile est celle qui a déjà connu un avant-goût de la perturbation de la blockchain et qui a encore plus de chemin à parcourir.

DocuSign est une société de gestion des transactions qui utilise le concept de contrats intelligents sur la blockchain, qui, lorsqu’il est apparu dans le monde du leasing automobile, a inventé l’expression désormais populaire « cliquez, signez et conduisez ». Dès qu’un client crée une entrée sur la blockchain de l’automobile qu’il souhaite louer, les polices d’assurance et les contrats de location sont signés par ledit client et mis à jour instantanément sur la blockchain.

Cet exemple illustre un exemple encore plus simplifié de ce que fait essentiellement un contrat intelligent. Alors que la location d’une voiture comportait souvent des tonnes de documents devant être notariés, copiés et classés, la blockchain est essentiellement un système de classement en temps réel et complètement transparent pour tout et tout ce que vous pouvez imaginer, avec une application comme DocuSign facilitant la capacité physique pour que le client génère ces informations.

DocuSign déjà percé dans l’industrie de la vente automobile aurait dû être un signal d’alarme suffisant pour ceux qui ont un état d’esprit d’anticipation, car maintenant la blockchain facilite rapidement un historique transparent de chaque voiture pour ceux qui cherchent à acheter un véhicule d’occasion à l’avenir. Qu’en est-il de cette Hard Trend que vous pouvez utiliser pour transformer votre carrière dans la vente de voitures d’occasion ?

Preuve de concept

Vous n’êtes toujours pas convaincu que la technologie blockchain a la capacité de résistance de Hard Trend ? Terminons en ramenant la boucle à Bitcoin.

À la suite de la pandémie de coronavirus de 2020, il a été signalé qu’environ 60% du “stock” de Bitcoin (n’oubliez pas qu’il y a un nombre limité de Bitcoins intégré dans sa programmation) n’avait pas bougé tout au long de l’année, même avant les blocages pandémiques en Mars 2020.

Cela représente un investissement à long terme dans le concept de monnaie numérique et, plus important encore, le fait que si la blockchain était une mode passagère, elle serait probablement déjà oubliée, comme une vidéo TikTok autrefois virale. Il s’agit clairement d’une tendance dure basée sur ces statistiques et, dans notre exemple de vente automobile, déjà incorporée de nombreuses manières simples, telles que la société DocuSign.

Avec l’existence de la technologie blockchain prédominante dans une multitude d’industries, la clé pour éviter d’être complètement perturbé par cette tendance dure est de mettre en œuvre les principes de mon système de leader anticipatif comme moyen de pré-résoudre les problèmes se dirigeant vers votre industrie. Ensuite, tirez parti de ces certitudes futures à votre avantage, devenant un perturbateur positif qui aide à transformer le monde de manière productive.

