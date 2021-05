Faire face à des difficultés après une perte d’emploi, une réduction de salaire? Voici comment gérer vos économies et vos finances

Le taux élevé d’inflation alimentaire aggrave encore les difficultés, obligeant les personnes touchées à réduire leurs dépenses.

Après le verrouillage national de l’année dernière, de nombreux États ont encore cette année imposé un couvre-feu / un verrouillage partiel ou total pour contenir la deuxième vague de Covid. En conséquence, de nombreuses personnes ont perdu leur emploi à nouveau ou sont confrontées à des réductions de salaire qui leur causent d’immenses difficultés financières.

Voici ce que les experts suggèrent sur la façon de gérer votre épargne et vos finances pendant Covid:

«Il est préférable de faire des économies sur toutes les dépenses non essentielles pendant ces périodes et d’économiser et de budgétiser autant que possible», déclare Abhishek Soni, co-fondateur et PDG – Upwards.

Comme suggéré par Soni, vous devriez:

examiner vos rapports de crédit pour vérifier l’exactitude, tenir un registre de votre inventaire d’actifs financiers (actions, obligations, épargne, etc.) pour garder une trace de tout ce que vous possédez, conserver les documents importants liés aux maisons, véhicules, actions, obligations, documents d’assurance etc, dans un tel endroit où ils peuvent être trouvés facilement.

«Vous devez également créer un ‘fonds médical d’urgence’ pouvant aller jusqu’à Rs 1-5 lakh (en fonction de votre capacité financière) au cas où vous auriez des dépenses imprévues dues à une infection à Covid», déclare Soni.

«De plus, vous devez continuer vos investissements dans des fonds communs de placement, des actions, des dépôts à terme, etc. comme d’habitude, car la deuxième vague de Covid ne durera pas plus de 2 à 5 mois et ces investissements s’inscrivent davantage dans une perspective à long terme. Vous pouvez certainement réduire votre exposition dans une certaine mesure et détourner certains fonds pour le «fonds médical d’urgence» », ajoute-t-il.

Sous l’ombre de Covid, ne gardez pas vos finances secrètes; Voici pourquoi

Pranjal Kamra, fondateur et PDG – Finology déclare: «La deuxième vague de covid a non seulement affecté notre santé mais aussi nos finances, ce qui nous a amenés à bien gérer notre argent en ces temps difficiles. Donc, faire un budget en fonction de la priorité des dépenses est le besoin de l’heure. »

«Traquez vos prélèvements automatiques et filtrez ceux qui ne sont pas nécessaires. Utilisez les options de paiement en ligne pour obtenir des remises en argent et des bons tout en payant vos frais de subsistance. Mais n’allez pas pour la thérapie de détail en achetant des choses inutiles juste pour utiliser des bons. Les économies réalisées grâce à ces mesures devraient être ajoutées à votre fonds d’urgence », dit-il.

«Réexaminez votre assurance maladie pour vérifier si la police est appropriée pour couvrir toutes les dépenses. Réduisez également les dépenses d’achat de malbouffe. Cela vous permettra de rester en bonne santé et d’économiser votre argent », suggère Kamra.

Parlant de l’importance de l’assurance maladie, Anil Pinapala, fondateur et PDG de Vivifi India Finance Pvt Ltd, déclare: «Vous devez être au courant de votre couverture d’assurance maladie et vous assurer qu’elle inclut les soins Covid, sinon, il est sage d’obtenir un top- une couverture ou une nouvelle assurance. C’est l’étape la plus importante pour protéger votre épargne et si vous n’en avez pas pour le moment, envisagez d’économiser au moins 3 mois sur votre salaire actuel, commencez instantanément et assurez-vous de continuer à construire la même chose. Être confiant est la première étape de la lutte contre le virus et ces mesures vous aideront grandement. »

