Faire face à des repas difficiles à cause de la discipline positive

22/11/2021 à 15h41 CET

Marie Docteur

Les mères et les pères sont très préoccupés par le fait que nos enfants ne mangent pas correctement et que cela puisse entraîner des carences nutritionnelles importantes, ce qui nous amène à recourir à toutes sortes de techniques pour y parvenir. Lorsque la technique du petit avion et autres ne fonctionnent pas pour nous, dans de nombreux foyers, ils ont recours au chantage, aux récompenses et aux punitions. La première chose que vous devez savoir est que ces techniques, bien qu’elles puissent fonctionner à court terme, ont à long terme des conséquences très négatives dans la relation que nos enfants établissent avec la nourriture. La deuxième chose est qu’il existe une autre façon plus respectueuse de gérer le « temps du repas » avec nos enfants : la discipline positive.

Comment faire face aux repas difficiles à cause de la discipline positive

La nourriture peut devenir un moment horrible : crier de notre part (pour qu’ils mangent ce qu’il y a dans l’assiette) et crises de colère et pleurer pour la leur (pour ne pas vouloir le manger). Pour que cela n’arrive pas, les mères et les pères doivent affronter ce moment sous un autre angle. Il est en notre pouvoir de changer cette dynamique. Pour cela nous vous proposons de mettre en pratique 7 astuces :

1. faire un exercice d’empathie

La première chose que nous devons faire est de faire un exercice d’empathie, se mettre à la place de nos enfants, essayer de comprendre pourquoi ils ne veulent pas manger. C’est peut-être parce que vous n’aimez pas cette nourriture. Dans ce cas, nous pouvons essayer d’autres façons de le préparer. Même en recourant au jeu en dessinant des visages avec de la nourriture. Et surtout accepter qu’on n’aime pas toute la nourriture qui est disponible, et qu’il ne se passe rien. Si notre fils n’aime pas la poire, nous n’avons pas à lui donner de poire. Nous allons trouver un autre fruit que vous aimez. L’important est que vous mangiez des fruits, quels qu’ils soient. Avec le temps, il se familiarisera avec le goût et la texture des autres fruits et finira par les manger, mais si on le force à manger quelque chose qu’il ne tolère pas encore, il finira par détester cette nourriture.

2. Propose des rations adaptées à son âge et à son appétit

Tenons-nous vraiment compte de la faim de nos enfants ou choisissons-nous pour eux la quantité de nourriture qu’ils doivent manger ? Le chef Juan Llorca, dans une magnifique présentation qu’il a donnée lors d’un événement ‘Educar es todo’, nous a dit ce qui suit : « Personne ici ne peut me dire à quel point j’ai faim en ce moment, non? & Rdquor;. Cependant, avec nos enfants, nous savons déjà qu’ils doivent tout finir, que rien ne peut rester dans l’assiette. Et de cette façon, nous ne prenons pas en compte s’ils ont plus ou moins faim, ou s’ils veulent manger plus ou moins, nous ne les respectons pas ou ne prenons pas en compte leurs préférences. Par conséquent, nous devons reléguer à nos enfants la responsabilité de choisissez la quantité de nourriture que vous devez manger, en fonction de votre sensation de faim et de satiété.

Impliquer nos enfants dans la préparation des aliments est essentiel pour qu’ils s’y intéressent | Freepik

3. Nous nous soucions de la qualité de la nourriture que nous proposons

Comme nous venons de le mentionner, il est de la responsabilité de nos enfants de décider de la quantité de nourriture à manger en fonction de leur appétit, mais le nôtre est de choisir les aliments disponibles: quelle nourriture allons-nous leur donner, comment nous la présentons et quand. C’est l’une des principales responsabilités des adultes, car jusqu’à ce que nos enfants aient un certain âge, c’est nous qui choisissons les aliments à acheter, si nous les cuisons à la vapeur ou les grillons & mldr; Par conséquent, et comme le dit toujours le nutritionniste Julio Basulto : « il ne faut pas forcer un enfant à manger sainement, il faut arrêter de lui donner des produits malsains ».

4. Vous faire participer, dans la mesure du possible, à la sélection des aliments proposés au menu

« Vous pouvez jouer avec la nourriture » dit toujours Marian García (apothicaire García). « Nous devons emmener les enfants au supermarché, comme lorsque nous les emmenons dans un musée, en faire une autre activité éducative. Qu’ils choisissent des fruits, des légumes. C’est ainsi qu’ils participent à l’élection. Vous pouvez leur dire : « Que préférez-vous, le merlu, la sole, le saumon ? Ils doivent participer à ce qu’ils vont manger. Ainsi, lorsque nous mettrons le plateau avec le merlu, les poivrons, etc., ils seront plus prédisposés à le manger car ils ont fait partie du processus. Et si on le rend mignon par dessus, ça marche & rdquor ;. Il est clair qu’il faudra plus de temps pour faire l’achat, « mais vous allez les éduquer. Et tous ces enseignements que vous leur transmettrez seront des habitudes qui les accompagneront tout au long de leur vie.

5.Donnez un exemple

Souvent, nous ne sommes pas conscients que ce que nous faisons éduque plus que ce que nous disons. Dans ce sens, Nous voulons que nos enfants mangent des légumes, des légumineuses… nous devons être les premiers à manger ces aliments. Oui, à la place, on leur demande de manger du brocoli mais ils nous voient manger du chorizo, on ne leur fera jamais manger de brocoli.

6.Laissez-les choisir

De combien de choses nos enfants peuvent-ils décider au quotidien ? Presque aucun. Nous décidons presque tout pour eux. Cela génère une énorme frustration chez eux, qui ont le sentiment que personne ne prend en compte leurs opinions ou leurs souhaits. Pour que cela n’arrive pas, nous devons permettre à nos enfants de prendre de petites décisions. Il ne s’agit pas pour eux de choisir de grignoter une banane ou un petit pain, car il est clair qu’on ne peut pas permettre à nos enfants de grignoter des petits pains tous les jours, mais si on peut leur demander s’ils préfèrent la banane, la poire, la pomme ou le kiwi. .. De cette façon, ils sentiront qu’ils font partie de la prise de décision, et ils les assumeront avec plus de plaisir.

7. pensez au lien

Imaginez qu’à chaque repas que vous partagez avec votre partenaire, vous finissiez par vous disputer. C’est ce qui se passe quotidiennement dans de nombreuses maisons. De nombreux parents se plaignent que l’heure du repas est une bataille. Et c’est ainsi que nos enfants le vivent. Comme un véritable enfer dont ils ne peuvent pas sortir jusqu’à ce que nous, leurs parents, finissions par gagner, et eux perdons. Ou ce qui revient au même : jusqu’à ce qu’ils mangent tout ce qui est dans l’assiette, et nous sommes rassasiés. L’heure du repas doit être un moment de plaisir en famille, dans lequel partager, non seulement la nourriture, mais aussi la conversation, les rires, le temps ensemble & mldr;C’est aussi un moment pour éduquer nos enfants aux valeurs, et l’une des valeurs fondamentales est le respect d’autrui. Par conséquent, comme le dit Juan Llorca : « le respect devrait être la base d’une bonne alimentation & rdquor ;.

Que faire si l’enfant n’a pas d’appétit

Nous avons déjà mentionné précédemment que nous devrions laisser nos enfants décider, en fonction de leur appétit, de la quantité de nourriture qu’ils mangent. Au lieu de cela, nous devons choisir la qualité de ces aliments. Mais que faire si notre enfant n’a pas d’appétit ? La première chose que nous devons faire est de nous demander quelle est la raison pour laquelle mon fils n’a pas d’appétit. Dans son livre ‘Ça me fait boule’, le nutritionniste Julio Basulto l’explique de manière simple avec cette infographie :

Infographie du livre ‘Ça me fait une balle’, par le nutritionniste Julio Basulto |

Ce que nous vous proposons au déjeuner est évidemment moins attrayant et appétissant que la nourriture malsaine que vous avez mangée au petit-déjeuner et en milieu de matinée. De plus, ces aliments sont tellement caloriques qu’il est logique que vous n’ayez pas d’appétit au moment des repas. Ce processus se poursuit à l’heure du goûter. Conséquence? Au dîner, notre fils n’a pas faim non plus.

« Ne forcez pas votre enfant à manger sainement, arrêtez de lui donner des aliments malsains »

Julio Basulto

Nutritionniste

Mais il y a plus, rappelle Julio : «Avez-vous déjà pensé que votre enfant ne mangeait pas de fruits parce que son palais s’était habitué au goût puissant des smoothies, des céréales de petit-déjeuner, des biscuits, des petits pains ? & Rdquor ;.

« Il ne s’agit pas d’interdire les aliments malsains, puisque interdire c’est éveiller le désir. Il s’agit de ne pas être chez soi, donc personne n’aura à les interdire & rdquor;

Julio Basulto

Nutritionniste

La vulgarisateur Catherine L’Ecuyer y a également réfléchi lors d’un de nos événements : « Une étude réalisée en 2011 consistait à donner des boissons gazeuses sucrées à un groupe de personnes pendant un mois. Une fois cette étude terminée, ils se sont rendu compte que ces Les gens avaient plus de difficulté à percevoir les saveurs, car ils avaient été exposés à une dose très élevée de sucre. Ce qui explique pourquoi lorsque nous apportons le petit pain sucré ou les friandises aux enfants, ou lorsque nous ajoutons du sucre ou du sel à la bouillie pour les aider à mieux manger, alors il est si difficile pour les enfants de manger une pomme, des épinards ou des pois chiches. Le goût est surstimulé, la sensibilité diminue, le seuil de sensation s’élève et cet enfant a besoin de plus en plus de stimuli artificiels pour pouvoir percevoir les qualités de la nourriture & rdquor ;.

Comment, alors, briser le cercle vicieux qui apparaît dans l’infographie ? « Garder ces produits malsains hors de la vue et de la portée des enfants. Il ne s’agit pas d’interdire, car interdire, c’est éveiller le désir. Il s’agit qu’ils ne soient pas chez eux, donc personne n’aura à les bannir & rdquor ;, Julio recommande.