Faire face à la pénurie de charbon dans les centrales électriques

La règle de base est que l’industrie charbonnière atteindra 25 % de l’objectif de l’année aux premier et troisième trimestres, 22 % au deuxième trimestre et le maximum, 28 %, au dernier trimestre.

Par Somit Dasgupta

La Central Electricity Authority (CEA) publie un rapport quotidien sur le charbon détaillant la position des stocks de charbon dans diverses centrales électriques du pays. Le rapport du 31 août dresse un tableau sombre : il indique que 44 centrales électriques (61 500 MW) ont un stock de charbon qui ne durerait que trois jours environ. Cela comprend sept centrales (11.600 MW) n’ayant aucun stock pour le lendemain. Cette situation précaire s’est développée au cours du mois d’août 2021 ; le 1er août, seules 10 centrales (13 000 MW) disposaient de suffisamment de charbon pour fonctionner pendant environ trois jours de plus, et il n’y avait qu’une seule centrale (2 300 MW) qui n’avait pas de stock.

Les centrales électriques indiennes privées de charbon n’ont rien de nouveau. En général, l’offre de charbon a été bien inférieure à la demande, ce qui a entraîné des importations. Cela a conduit à une prime sur le charbon, aboutissant à des enchères de charbon et à des programmes tels que le SHAKTI. Le deuxième trimestre de tout exercice (juillet-septembre) est le pire moment pour l’approvisionnement en charbon – la mousson affecte négativement les activités minières. La règle de base est que l’industrie charbonnière atteindra 25 % de l’objectif de l’année aux premier et troisième trimestres, 22 % au deuxième trimestre et le maximum, 28 %, au dernier trimestre.

La demande au cours de cet exercice semble s’être redressée. La production réelle d’avril à août 2021 (jusqu’au 30 août) avait atteint environ 558 milliards d’unités (BU), ce qui est plus que ce qui a été généré au cours de la même période en 2019 (avant Covid-19) : 549 BU. La production en 2020 était bien moindre à 486 BU pour des raisons évidentes ; cependant, si l’on compare la production réelle par rapport à l’objectif pour avril-août, on constate que la production thermique a toujours été courte, peut-être en raison de la pénurie de charbon vécue pendant la mousson. Cette année, en plus de cela, nous avons également connu des importations hydroélectriques déficitaires du Bhoutan par rapport à la cible, même si la production hydroélectrique nationale est à peu près la même.

Bien que le gouvernement concède qu’il y a pénurie de charbon, il a maintenu que la production thermique n’a pas été affectée. Cela semble peu probable. Le bilan quotidien du CEA montre que la production thermique entre le 1er avril et le 30 août de cette année a été en deçà de l’objectif d’environ 2 %, estimé à 9,5 UB. De plus, l’augmentation du prix de l’électricité et du volume échangé sur les bourses d’électricité en témoigne. Le prix d’équilibre moyen du marché a considérablement augmenté en août 2021, atteignant 9,1 / unité le 30 août (par rapport au plus bas du mois, 1,9 / unité, le 1er août). À un moment donné, le 30 août, le prix d’équilibre du marché était de Rs 20/unité ! Ainsi, la pénurie de charbon a en effet affecté négativement la production.

Il existe deux façons d’améliorer l’approvisionnement en charbon : attendre la fin de la mousson et importer plus de charbon. Les importations de charbon ne peuvent pas être améliorées du jour au lendemain et le charbon mettra quelques semaines à arriver une fois les formalités administratives terminées. Les importations ont d’autres problèmes : le prix du charbon indonésien a considérablement augmenté alors que la Chine a commencé à en dépendre davantage en raison de ses problèmes avec l’Australie (depuis l’année dernière, la Chine boycotte officieusement le charbon australien dans le cadre d’un conflit commercial mutuel). De plus, l’importation de charbon coûteux rendrait l’électricité plus chère et, par conséquent, les producteurs d’électricité ne seront pas prioritaires dans le cadre du régime d’ordre de mérite où l’électricité la moins chère est expédiée en premier.

En ce qui concerne la crise actuelle, nous n’avons pas d’autre choix que ce qui est déjà fait : détourner le charbon des centrales qui ont des stocks suffisants vers celles qui n’en ont pas assez, augmenter la production des centrales thermiques inactives et augmenter la production de charbon des mines captives des producteurs publics. La morale de l’histoire, cependant, est que nous devons être vigilants et être à l’écoute et anticiper de telles inadéquations entre la demande et l’offre de charbon plusieurs semaines à l’avance. Enfin, nous devons adopter une approche plus pratique vis-à-vis des importations de charbon – celles-ci ne doivent pas être découragées lorsque la production nationale est insuffisante.

Chercheur invité senior, ICRIER, et ancien membre (Economique & Commercial), CEA

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.