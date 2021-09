Faire face au nouvel Afghanistan

Le nouveau gouvernement taliban en Afghanistan devrait être formé avec le mollah Abdul Ghani Baradar à la tête du bureau politique. (Source de la photo : .)

Par Prashant Dikshit,

Lorsque les talibans ont envahi l’Afghanistan, les actions immédiates du gouvernement indien se sont concentrées sur le sauvetage des membres des missions diplomatiques indiennes dans ce pays. Il est tout à fait évident que New Delhi était alarmée par la force avec laquelle les talibans capturaient les villes afghanes alors que le président afghan Ashraf Ghani s’était enfui et que l’armée nationale afghane entraînée par les États-Unis avait apparemment capitulé. Aux yeux du décideur politique de New Delhi, les talibans étaient un groupe terroriste radical et un anathème pour les sociétés démocratiques modernes libérales avec des philosophies archaïques sur le traitement des femmes. Cette perception était assez évidente dans les décisions d’un comité nommé par les Nations Unies et dirigé par l’Inde, qui a décidé de désigner les talibans comme une organisation susceptible de soutenir le terrorisme. Et ce qu’il n’a fait que pour le changer onze jours plus tard. On pense que c’était un signal positif pour le régime taliban maintenant très certainement sur le point de prendre le pouvoir en Afghanistan.

Le nouveau gouvernement taliban en Afghanistan sera probablement formé avec le mollah Abdul Ghani Baradar à la tête du bureau politique et une « Shura » ou Conseil religieux contrôlera et dirigera les pouvoirs exécutifs de la nation. Il sera composé d’anciens talibans et d’autres groupes ethniques, et étrangement, les femmes ne feront pas partie de ce Conseil. Sher Abbas Stanakzai est sur le point de diriger le ministère des Affaires étrangères du pays, mais les vieux gardes comme Hamid Karzai et Abdullah Abdullah ne resteront que dans des rôles. Et il en sera ainsi du sort du chef de guerre devenu politicien Gulbuddin Hekmatyar qui fonctionnera mais seulement dans la deuxième ou la troisième couche. Mais le réseau meurtrier Haqqani obtiendra 50% des parts de ce gouvernement.

Peut-être que les talibans souhaitent prendre tous les éléments importants en vue d’équilibrer le processus de gouvernance et informer la communauté mondiale de leurs efforts positifs. En ce qui concerne l’Inde, les aspects rédempteurs étaient que, dès le début, les membres des talibans ont approché l’Inde avec une «feuille d’olivier», aidant d’abord l’Inde dans les missions de sauvetage, persuadant l’Inde de ne pas quitter les missions indiennes, puis rencontrant l’ambassadeur indien dans son sa propre ambassade à Doha et acquiesçant à sa demande de protection des Indiens et des biens actuellement laissés sur le sol afghan. Et surtout parmi tant d’autres, nous avons Sher Abbas Stanakzai qui a été formé à l’Académie militaire indienne et qui considère l’Inde avec chaleur et affection.

Dans le contexte du travail de développement entrepris en Afghanistan, beaucoup ont soutenu que les efforts indiens ne pourraient jamais égaler ce que les Soviétiques et les États-Unis ont fait. Que nous devons évaluer.

Les projets construits par les Soviétiques ont peut-être contribué au développement et au changement social initial en Afghanistan dans les années 1960 et 1970, mais ils ont envahi l’Afghanistan essentiellement pour imposer un régime communiste. Et a finalement affronté les États-Unis à la poursuite de la doctrine Reagan qui menait une guerre secrète contre les Soviétiques en collusion avec le Pakistan avec les moudjahidines d’Afghanistan comme instruments.

Bon nombre de ces projets d’infrastructure ont survécu à la guerre et sont toujours opérationnels. Le tunnel de 2,6 kilomètres de long Salang Tunnel dans les années 1960, une artère qui relie Kaboul aux villes du nord de l’Afghanistan avec 10 000 véhicules passant le tunnel chaque jour, réduisant le temps de trajet de Kaboul au nord de l’Afghanistan de près de 62 heures. Complexes de logements massifs et Université polytechnique de Kaboul qui compte plus de 1 500 étudiants dans sept facultés, dont la technologie chimique, la géologie et la construction. Un pont ferroviaire et routier, qui a été ouvert en 1982, est la seule liaison de transport fixe à travers la frontière afghano-ouzbèke, est l’un des principaux points d’accès de l’Afghanistan aux routes commerciales de l’Asie centrale mais construit essentiellement pour transporter des troupes. Un barrage « Band-e Sardeh » a été construit dans les années 1960 et a permis d’irriguer 13 000 hectares de terres d’une capacité de 259 millions de mètres cubes d’eau.

À propos des États-Unis, l’US Aid affirme avoir achevé la construction de trois centrales de production en 2009, 2016 et 2019 et ajouté 110 mégawatts d’électricité et que d’ici la fin de 2023, on estime que 3,5 millions d’Afghans auront accès à une alimentation fiable et abordable. plus une centrale solaire unique en son genre à Kandahar qui fournit à 75 000 personnes une énergie propre. À Herat, Naghlu et Mazar, des parcs éoliens et des centrales solaires ont été construits entre 2003 et 2017, et amélioré plus de 2 000 kilomètres de routes et en partenariat avec l’UNICEF pour apporter l’eau potable dont les Afghans ont désespérément besoin dans les communautés difficiles d’accès. . Les États-Unis ont entraîné et levé les 300 000 hommes de l’armée nationale afghane. Mais il est difficile d’oublier que les Américains sont essentiellement venus pourchasser Oussama Ben Laden et mener leur guerre contre le terrorisme en poursuivant leurs concepts. .

L’Inde, dans ses 20 ans de présence en Afghanistan, a investi 3 milliards de dollars d’investissements indiens dans divers projets – barrages, routes, infrastructures commerciales. Le ministre Jaishankar a révélé « qu’aucune partie de l’Afghanistan aujourd’hui n’est épargnée par les plus de 400 projets que l’Inde a entrepris dans les 34 provinces afghanes ». Le barrage de 42 MW de Salma dans la province de Herat, l’autoroute Zaranj-Delaram de 218 km construite par l’Organisation des routes frontalières située près de la frontière afghane avec l’Iran sont les projets les plus importants. Le Pakistan refusant à l’Inde l’accès par voie terrestre pour le commerce avec l’Afghanistan, l’autoroute est d’une importance stratégique pour l’Inde, car elle offre une route alternative vers l’Afghanistan enclavé via le port iranien de Chabahar. L’Inde a transporté 75 000 tonnes de blé via Chabahar vers l’Afghanistan pendant la pandémie. Mais le travail sur d’autres projets est toujours en cours.

Indéniablement, toute cette contribution de l’Inde est reconnue de la manière la plus positive en Afghanistan. Contrairement aux Soviétiques et aux États-Unis, qui étaient considérés comme des puissances occupantes, l’Inde n’a montré aucune propension au pouvoir tout en nourrissant de manière consciente sa relation de siècles avec les échos du «kabuliwalah». Les ressortissants afghans se déplacent librement en Inde pour étudier dans des établissements indiens sans crainte ni faveur. Et c’est notre principale force dans la redécouverte de notre relation avec l’Afghanistan. L’Inde a sa propre identité distincte en Afghanistan et elle n’a besoin d’aucun pouvoir pour soutenir sa place dans le milieu afghan.

(L’auteur est un commentateur des affaires stratégiques. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

