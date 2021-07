Faire face aux coûts de l’action verte : le G7 doit payer sa juste part ; sinon, les futurs coûts d’impact seront trop élevés

Comme ce journal l’a souligné plus tôt, une répartition équitable du fardeau de l’action carbone nécessiterait que les pays développés soient beaucoup plus ambitieux sur les objectifs nets zéro pour laisser un espace carbone pour la croissance du monde en développement.

Une étude publiée récemment dans The Lancet Planetary Health indique que le changement climatique est responsable de 7 lakh de décès supplémentaires en Inde par an (sur 2000-2019). Le mois dernier, l’Overseas Development Institute, basé à Londres, avait estimé une perte annuelle de 3 à 10 % du PIB d’ici 2100 à cause du changement climatique ; L’ODI affirme que la pauvreté connaîtra probablement une forte augmentation à cause de cela, avec tout son impact sur la santé humaine. L’Inde a déjà connu une augmentation de 0,62°C de la température au cours des 100 dernières années, contre 0,8°C pour le monde (1,2°C au-dessus des niveaux de la révolution industrielle), mais les effets du changement climatique sont déjà assez évidents. S’il est tout à fait clair que les efforts mondiaux concertés pour maîtriser le réchauffement climatique, ou, à tout le moins, s’adapter à ses effets, nécessiteront un financement important – 5 000 milliards de dollars par an d’ici 2030, selon une estimation – l’argent pour cela serait probablement plus facile si les coûts d’une telle action devaient être mis en balance avec les coûts futurs du changement climatique, nonobstant l’élément d’incertitude dans un tel exercice.

Derek Lemoine, un économiste de l’Université de l’Arizona, écrivant dans voxeu.org, discute d’un modèle d’estimation des coûts basé sur la cartographie des variations météorologiques locales au fil des ans et de l’impact sur l’agriculture dans l’est des États-Unis. Les perspectives proposées par Lemoine sont bien plus pessimistes que ce que proposent les modèles conventionnels : contre une estimation, par les méthodes conventionnelles, de 42 % d’érosion des profits agricoles dans la région d’ici 2100, son modèle prédit des profits totalement éliminés. Alors que les États-Unis, sous la présidence de Joe Biden, et l’UE ont proposé une action climatique significative – avec l’annonce d’objectifs nets zéro – le fait est que cela est loin d’être une prise en charge équitable du fardeau. Comme ce journal l’a souligné plus tôt, une répartition équitable du fardeau de l’action carbone nécessiterait que les pays développés soient beaucoup plus ambitieux sur les objectifs nets zéro pour laisser un espace carbone pour la croissance du monde en développement.

S’exprimant lors du premier Sommet sur la finance vulnérable au climat de 48 pays exposés à des catastrophes liées au climat, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté les pays développés à fournir de toute urgence les 100 milliards de dollars promis – dans le cadre du Fonds vert pour le climat ; cela devait se produire d’ici 2020 et est maintenant repoussé à 2025.

Pire encore, seulement 21 % des financements climatiques disponibles sont consacrés à l’adaptation — biaisés, bien sûr, en faveur de tels efforts dans les pays développés. Et chaque année perdue à cause des retards dans la construction de l’adaptation et de la résilience signifie que le fardeau devient de plus en plus lourd – les coûts d’adaptation actuels pour le monde en développement sont évalués à 70 milliards de dollars, et cela pourrait atteindre 300 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie.

L’Agence internationale de l’énergie a récemment tracé un chemin escarpé vers une réduction significative des émissions d’ici 2050 ; la responsabilité d’y arriver repose principalement sur les principales économies. La réunion au sommet du G20 a lieu en octobre de cette année, et d’ici là, il doit adopter de manière consensuelle une tarification du carbone, mais sans punir les pays en développement avec des taxes d’ajustement aux frontières. Mais, plus important encore, le G7 parmi le G20 devra mettre son argent là où est sa bouche.

