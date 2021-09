Faire face aux maux lorsque les familles sont absentes – Comment les seniors peuvent-ils gérer leur autonomie ?

Gardez vos aînés en mouvement! Inscrivez-les à un cours de yoga, impliquez-les dans le jardinage, faites une promenade ou faites des exercices sur chaise à la maison.

Par Punita Khatter,

Le désir d’être autonome et indépendant ne s’estompe pas avec l’âge. Toutes les personnes âgées apprécient leur indépendance et sont naturellement réticentes à y renoncer. Cela leur procure un fort sentiment d’accomplissement, tout en renforçant leur estime de soi et leur bien-être. Plusieurs choses peuvent être faites pour aider vos aînés et les rendre plus indépendants. Ceux-ci inclus:

Aidez-les à maintenir une bonne vie sociale

Aidez-les à poursuivre leurs activités sociales habituelles, telles que rendre visite à leur famille et à leurs amis, aller au temple ou à l’église et assister à des événements locaux. Si possible, accompagnez-les au cinéma, dans les parcs ou à tout autre événement communautaire qui suscite leur intérêt.

Incluez-les dans les activités quotidiennes à la maison

Selon leurs capacités et leur volonté, incluez vos aînés dans les activités et les responsabilités quotidiennes. Sollicitez leur aide pour planifier les repas, plier le linge et, dans la mesure du possible, faire les courses, cuisiner et nettoyer. Permettez-leur de choisir leurs émissions de télévision, chaînes de radio et musique préférées. C’est ce qu’on appelle la prestation de soins participatifs et contribue grandement à leur permettre de se sentir indépendants.

Encourager l’activité physique

Gardez vos aînés en mouvement! Inscrivez-les à un cours de yoga, impliquez-les dans le jardinage, faites une promenade ou faites des exercices sur chaise à la maison. Si un kinésithérapeute a conseillé des exercices, rappelez-lui et encouragez-le à les entreprendre régulièrement.

Gardez-les occupés et divertis

Jouez aux cartes ou aux jeux de société, résolvez des sudokus ou des mots croisés, assemblez un puzzle, regardez des programmes de jeux télévisés ou encouragez leurs équipes sportives préférées.

Prioriser leur sécurité

Éliminez les dangers qui pourraient faire trébucher ou tomber votre proche pour éviter les chutes. Pour plus de soutien, installez des mains courantes dans les couloirs et les cages d’escalier, ainsi que des barres d’appui dans les salles de bain. Envisagez d’acquérir un système d’intervention d’urgence personnel afin qu’ils puissent appeler à l’aide en appuyant simplement sur un bouton d’alarme s’ils sont seuls pendant une période prolongée.

(L’auteur est cofondateur et directeur général de SenOcare. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.