Faire la légende – Un regard plus attentif sur AniMajor de WePlay

ESTNN discute avec le directeur visionnaire et producteur général de WePlay, Maksym Bilonogov, de la naissance de ce major inspiré de l’anime.

Avec la sortie de Dragon’s Blood, un Dota 2 Major sur le thème de l’anime allait probablement toujours être sur les cartes. Et il n’y avait vraiment personne de mieux pour relever le défi. WePlay a toujours prouvé qu’ils savent ce que la communauté aime. Organiser plusieurs événements passés comme leurs événements Winter et Valentine Madness, et le Bukovel Minor de l’année dernière. Tout cela a livré des quantités égales de professionnalisme et de mèmes tueurs. Le Kyiv AniMajor n’a pas été différent.

Malgré la pandémie mondiale empêchant les spectateurs d’assister à l’événement, l’atmosphère qu’ils ont créée a toujours toute la saveur et le plaisir que nous attendons de WePlay.

Nous avons eu une petite conversation avec Maksym Bilonogov, le directeur visionnaire et producteur général de l’équipe, sur ce qui les a inspirés et comment ils se sont préparés à relever le défi. (Spoiler : l’équipe de production de WePlay a probablement regardé votre anime préféré.)

Inspirations derrière l’AniMajor

Pourquoi l’anime a-t-il été choisi comme thème pour WePlay AniMajor ?

Mo : Ce n’est un secret pour personne que l’anime japonais est très populaire parmi la communauté esports. Les particularités du genre, sa diversité et sa popularité nous donnent en tant qu’organisateurs l’occasion de séduire les téléspectateurs. Nous prévoyons de créer un tournoi de style anime depuis un certain temps maintenant, et il est difficile de penser à une meilleure excuse pour mettre en œuvre cette idée que WePlay AniMajor.

Quelles ont été vos inspirations lors de la préparation de l’événement ?

Mo : Lors de l’élaboration du concept de l’événement, nos producteurs et designers se sont inspirés des composants visuels de la culture japonaise : films et vidéos, architecture, publicité, communication visuelle, et même les particularités des polices. Et, bien sûr, nous ne pouvions pas le faire sans regarder des émissions d’anime comme Naruto, One Piece, Dragon Slayer, L’Attaque des Titans, Tokyo Ghoul, Death Note.

Quel impact DOTA : Dragon’s Blood a-t-il eu sur la décision ?

Mo: DOTA : Dragon’s Blood a eu un grand impact sur la création du style du tournoi dès le départ. Plus tard, dans le processus de développement et de détail du concept, les producteurs se sont inspirés d’éléments de la série. Il est difficile de nommer un autre film d’animation ou une autre série qui capture si vivement l’esprit du jeu.

Des détails et de la couleur des décors aux accessoires frivoles (mais toujours très frais), WePlay a réussi à capturer de manière vivante l’esprit de ce qui rend l’anime si populaire, et ils ont réussi à le faire avec suffisamment de langue dans la joue qu’il devrait plaire même aux anti-weebs.

Cependant, ils ont eu un peu d’aide avec une partie de cette animation fluide.

Pleins feux sur la communauté

Si vous êtes à l’écoute, vous avez sans aucun doute vu les fantastiques illustrations sur le thème de l’anime des talents de diffusion qui figurent souvent. Cette version animée trop précise d’Admir “lizZard” Salkanovich a été dessinée par le talentueux artiste allemand Cottony.

Alors, voici ce sur quoi je travaillais tout le mois dernier ! C’était un tel honneur de dessiner les talents pour @WePlay_Esports et leur #WePlayAniMajor 😍❤️ https://t.co/Ozk6H0CX8L — ☆ Cottony ☆ artiste numérique (@cottonyart) 2 juin 2021

Et Cottony n’est pas le seul membre de la communauté Dota 2 dont le travail créatif a été présenté par WePlay, ils ont également mis en avant les fan art sur leur Twitter. Et offrant beaucoup de rires avec leurs mèmes et leurs interactions avec les comptes officiels des équipes.

S’il vous plaît ne dites pas à chiot que j’ai dit cela … – WePlay Esports @ AniMajor (@WePlay_Esports) 6 juin 2021

Garder les fans impliqués et engagés sans l’ambiance qu’apporte un public en direct est un défi de taille. Mais WePlay a également été sur la balle ici, ceux qui regardent Twitch peuvent voter sur le résultat des matchs, le MVP et les gagnants du tournoi pour gagner des prix.

Dans l’ensemble, bien que les fans aient à regarder depuis chez eux, WePlay a fait un travail phénoménal pour maintenir l’esprit communautaire en ligne. Ils ont même un Discord cool où les fans peuvent interagir pour discuter et discuter de la série du jour.

Il nous reste encore une journée bien remplie de notre phase de groupes à jouer, puis nous entrons dans les séries éliminatoires. Assurez-vous de vous connecter et de voir tous les mèmes et la folie en direct sur Twitch de WePlay. Ainsi que YouTube et le site officiel de WePlay.