Faire la navette entre Mumbai-Thane pour aller mieux ! Ouverture prochaine d’un nouveau tronçon du pont Kopri

Le projet d’expansion du pont Kopri est en cours d’exécution à un coût de Rs 250 crore. (Image représentative)

Agrandissement du pont Kopri : Bientôt, faire la navette entre Thane et Mumbai pour être plus pratique ! Les travaux de développement sur l’expansion du pont Kopri sont presque terminés. Le pont relie Thane à la capitale financière du Maharashtra. Le tronçon prolongé devrait être ouvert au public dans les quinze jours, selon un rapport d’IE. Le projet d’élargissement du pont Kopri d’un tronçon existant à quatre voies à un tronçon à huit voies est en cours d’exécution par la MMRDA (Mumbai Metropolitan Region Development Authority). Le projet d’expansion du pont Kopri est en cours d’exécution à un coût de Rs 250 crore.

Selon le rapport, ce tronçon est utilisé par des véhicules se dirigeant vers la ville de Thane, au nord du Maharashtra, au nord de l’Inde, à Kalyan Dombivali. Les travaux d’agrandissement étaient nécessaires en raison de la détérioration du pont existant. Le commissaire du MMRDA SVR Srinivas a été cité dans le rapport disant que l’expansion du pont facilitera la circulation vers la ville de Thane ainsi que d’autres endroits. Le tronçon prolongé facilitera également le trafic vers la gare de Thane, a déclaré le commissaire. Le tronçon prolongé du pont Kopri sera ouvert dans un certain temps car certains problèmes doivent encore être résolus, a ajouté Srinivas.

Une fois le trafic stabilisé sur le nouveau tronçon, les autorités envisagent de démolir l’ancienne partie du pont de Kopri et d’en construire un nouveau à sa place. Selon le commissaire de police adjoint de la branche de police de la circulation de Thane, Balasaheb Patil, après l’inauguration du nouveau survol, celui existant sera réaménagé, ainsi, le flux de trafic sur le survol sera fluide. Un rapport a déjà été donné par l’Institut indien de technologie (IIT) de Bombay selon lequel le pont existant est très faible et doit être démoli, a déclaré Patil. On lui a dit que le vieux pont serait reconstruit d’ici février 2022, a ajouté le commissaire adjoint de la police.

