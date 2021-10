Faire les gros titres du monde entier pour Queen

Avec les acclamations de la foule extatique du Jubilé à Earls Court en juin 1977 qui résonnaient toujours dans leurs oreilles, reine prêts à créer leur sixième album studio. Réservation à Basing Street et Wessex Studios en juillet et août, avec Mike Stone en tant qu’assistant producteur, une décision a été prise de revenir au son « roots » de leurs trois premiers enregistrements pour ce qui allait devenir News of the World. Même ainsi, l’album serait toujours agrémenté de riches arrangements multipistes et de toutes les textures de mélasse et de lame de rasoir que le guitariste Brian May pourrait rassembler.

Écoutez News of the World sur Apple Music et Spotify.

Avec Freddie Mercury en tant que conduit principal, l’approche de Queen était maintenant aussi singulière que n’importe quoi dans le rock classique. Il y a le glamour de David Bowie, la pyrotechnie et l’ambition outrancière de Jimi Hendrix, la force brute sonore de Led Zeppelin, accompagné de l’audacieux élan harmonique de Les Beatles et Les garçons de la plage; il était surmonté du charisme extraordinaire de Mercure, que ce soit devant un micro ou assis au piano. Bien que cela soit en contradiction avec sa modestie et sa réticence quotidiennes, cela a donné à Queen une palette sonore qui ne ressemble à personne d’autre.

Transformer le son de leur stade sur bande

De manière significative, le groupe était désormais apte à transformer le son de leur stade sur bande, et chaque membre contribuait davantage. Dans les enjeux créatifs, le bassiste John Deacon et le batteur Roger Taylor étaient des «acteurs clés».

L’honneur d’ouvrir les débats sur News of The World est allé à Brian, et quelle ouverture c’est. « We Will Rock You » est le morceau de rock hymne ultime avec son arrangement de frappe et d’applaudissements, battant un tatouage virtuel a cappella (aucune basse ni batterie n’a été blessée lors de la création de ce morceau particulier, bien qu’une version alternative plus rapide avec un groupe complet ait également été enregistré). Les chœurs de l’ensemble s’accordaient parfaitement avec le cri de ralliement de Mercury, le chant principal et la guitare à triple boucle de May.

La genèse de l’idée est peut-être venue d’une réaction du public lorsqu’ils ont joué au Bingley Hall, à Stafford, quelques mois plus tôt. May a rappelé que la foule les avait ramenés pour un rappel en chantant l’hymne de football « You’ll Never Walk Alone » et l’émotion et la spontanéité non diluées de cet événement ont inspiré cela et « We Are The Champions ». Inutile de dire que les deux seraient adoptés comme chants de terrasse et ont été utilisés lors d’innombrables événements sportifs, à la fois dans les stades et sur nos écrans de télévision.

Une overdose d’adrénaline

Avec overdubs et delay, « We Will Rock You » a fourni une overdose d’adrénaline de deux minutes qui a ravi et abasourdi les auditeurs qui ont laissé tomber le stylet sur News of the World pour la toute première fois le 28 octobre 1977. Dès le morceau d’ouverture, l’album a été fait immédiat, tandis que la chanson elle-même est devenue un ajout essentiel aux concerts de Queen.

Il est suivi de l’accompagnement naturel « We Are The Champions ». La ballade de puissance de Mercury, aussi révolutionnaire que n’importe quelle arme dans les cercles punk rock contemporains, a jeté le gant. Il a été choisi comme face A de « We Will Rock You » lors de sa sortie en single, trois semaines avant le dévoilement de News of the World. En 2011, elle a été élue chanson pop la plus entraînante de tous les temps par une équipe d’universitaires du Goldsmith’s College de Londres. Les scientifiques ont observé des milliers de volontaires pour découvrir pourquoi certaines chansons ont inspiré des invités de mariage et des clubbers sans vergogne à chanter leurs favoris en public. Tu n’as qu’à fredonner ça dans ta tête et tu réagiras comme le chien de Pavlov.

Les universitaires ont conclu que les tubes à chanter comportaient quatre éléments clés : des phrases musicales longues et détaillées, de multiples changements de hauteur dans le « crochet » d’une chanson, des chanteurs masculins et des voix masculines plus aiguës faisant un effort vocal notable. Pour boucler la boucle, « Champions » a été utilisé comme chanson thème officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 1994, qui s’est tenue aux États-Unis.

Impliquer les publics

Retour en piste ! Si cela a été écrit comme un effort conscient pour impliquer le public dans le spectacle, cela a fonctionné à la perfection. Avec Freddie fournissant une partie de piano complexe et jazzy, reflétée par des harmonies vocales à 4 et 5 parties, ainsi qu’une ligne de plomb outrageusement délicate qui se présente sous une forme rock, ainsi qu’un falsetto d’opéra, l’attention portée aux détails dément la nature apparemment viscérale de l’émotion. En fin de compte, les ventes ont atteint plus de 5 millions de dollars, le single culminant au n ° 4 aux États-Unis et au n ° 2 au Royaume-Uni.

Le morceau suivant, « Sheer Heart Attack », était semi-complet, mais n’a pas été terminé à temps pour l’album de 1974 du même nom. Écrit par Roger, qui a chanté le rôle principal sur la démo, le groupe a bricolé l’arrangement et a décidé que Freddie était mieux adapté à la voix principale, avec Roger en renfort. Pourtant, c’était le bébé de Taylor, mis à jour lyriquement pour fournir une riposte voilée aux nouveaux vacanciers, qui ont dénigré la garde plus âgée. Sa guitare rythmique et sa basse étaient prééminentes avec Brian ajoutant des riffs vibrants.

Inspiration improbable

L’intrigante « All Dead, All Dead », une chanson de Brian, perplexe, avec des paroles qui incluent les lignes « You know my little friend’s all dead » et « I am old but still a child ». En fait, le ton doom était en partie inspiré par la mort d’un chat de la famille bien-aimé ! May chante et Freddie fournit le joli piano.

John Deacon a apporté « Spread Your Wings » aux sessions d’été : une ballade rock intelligente qui a tenu les quatre musiciens sur leurs gardes avec la guitare acoustique de l’écrivain fournissant la mélodie au récit de Mercury. Un choix inhabituel pour un single, étant donné le ténor rythmé des paroles, il a culminé au n ° 34 au Royaume-Uni avec l’outro instrumental coupé à des fins radio. Il réapparaîtra en 1979 sous le nom de « Crazy Little Thing Called Love », un sommet des charts américains et le dernier 45 tours du groupe des années 1970.

« Fight From The Inside » de Roger Taylor a été décrit par le magazine Rolling Stone comme « comme un slogan tiré d’une mitrailleuse », et un appel à « une junte » croisé avec un examen de la sociologie punk ; plus tard, Slash de Guns N’ Roses a cité le riff tintant comme un sommet de tous les temps. Comme sur « Sheer Heart Attack », Roger a emprunté la basse de John Deacon et a pratiquement livré le morceau en solo.

Un retour à leurs jours de club

Sur la deuxième face du disque original, « Get Down, Make Love » de Freddie est une puissance psychédélique, sensuelle et nerveuse d’un air qui est presque un retour à l’époque du club Queen’s, bien qu’il soit maintenant développé pour devenir un futur favori de la scène, avec beaucoup de place pour un solo de batterie. Mais s’il s’agit de Queen classique avec tous les ingrédients, « Sleeping On The Sidewalk » est tout à fait différent de leur style délibérément anglo. Brian May gère l’air comme un bluesman texan, avec ses paroles pleines d’esprit évoquant l’histoire d’un trompettiste en herbe qui passe de la misère à la richesse et vice-versa. Un aperçu sournois de l’industrie de la musique et de sa tendance à façonner les talents, cela a souvent été comparé à ZZ Top et Eric Clapton.

« Who Needs You » de John est un autre changement par rapport à la norme, avec des cloches à vache, des maracas et de la guitare espagnole, tandis que « It’s Late » de May est un récit blues en trois parties concernant les malheurs de la route. Le guitariste utilise une technique de martelage ou de tapotement, qu’il attribue à Billy Gibbons de ZZ Top, qui a probablement repris l’idée de T-Bone Walker. Sorti en single édité dans certains territoires (pas au Royaume-Uni), la chanson était très appréciée par Kurt Cobain et peut être entendu sur la bande originale du documentaire acclamé Kurt Cobain: About a Son, entre les morceaux d’Arlo Guthrie et Astuce pas cher.

« My Melancholy Blues » de Freddie est la chanson la plus aimée des fans romantiques de Queen. Un piano blues jazzy enivrant, rappelant un artiste de boîte de nuit enfumée, une combinaison fantastique de Hoagy Carmichael et Ella Fitzgerald peut-être que cela jette de la poussière d’étoile de mauvaise humeur dans le studio et présente Mercury à son meilleur.

Trois semaines avant l’arrivée de News of the World dans les magasins, Queen était de retour en tournée. Ils ont débuté par un concert presque secret du West End dans le New London, alors récemment rénové, au coin de Drury Lane et Parker Street à Covent Garden. Célèbre pour ses liens avec le music-hall et le drame musical en général, c’était le lieu idéal pour tourner le célèbre clip vidéo de « We Are The Champions ». dates dans la carrière de Queen.

En novembre, le groupe part pour l’Amérique du Nord avec News of the World sur le point de devenir n°3. Il y aurait des triomphes mémorables au Cobo Hall de Detroit, creuset légendaire des artistes les plus rock de la planète, un retour au Madison Square Garden et un voyage dans l’ouest du Nevada et de la Californie. Noël a été passé en Grande-Bretagne, sans aucun doute en réfléchissant à l’impact de la critique du Los Angeles Times, qui les a félicités pour avoir produit le « spectacle le plus spectaculairement mis en scène et le plus finement affiné à ce jour ».

La nouvelle était sortie. Le monde attendait et n’avons-nous pas simplement adoré l’année du jubilé de la reine 1977.

News of The World peut être acheté ici.