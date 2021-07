Faire les premières vagues : le surf, l’escalade, le skateboard, le karaté, le baseball et le softball font leurs débuts olympiques aux Jeux de Tokyo

Un surfeur brésilien lors de la compétition de surf masculin sur la plage de Tsurigasaki à Ichinomiya, au Japon (photo AP)

Les Jeux olympiques de Tokyo de cette année ne traversent pas seulement des circonstances et des obstacles sociaux sans précédent, mais également des conditions météorologiques difficiles. La chaleur et l’humidité, par exemple, sont une préoccupation majeure dans de nombreux sports. De plus, un typhon potentiel se forme au large de la côte.

Certains sports, cependant, en profitent. Prenez, par exemple, le surf. Le sport a obtenu son dû après de nombreuses années de lutte et est entré aux Jeux pour la première fois cette année. Et les grosses vagues et les grands vents fonctionnent mieux pour les surfeurs. “Il va y avoir de bonnes vagues, il y a un fort typhon au large des côtes du Japon et nous savons que les vagues grossissent”, a déclaré Fernando Aguerre, président de l’International Surfing Association (ISA), cité dans un article de presse. Élu pour la première fois au poste le plus élevé de l’ISA en 1994, Aguerre est heureux de voir le sport enfin atteindre la plus grande scène. Son intention est maintenant d’en faire un pilier des Jeux olympiques. Le travail acharné n’est vraiment que le début, a déclaré Aguerre à .. Il espère également que le sport sera inclus aux Jeux de Los Angeles et de Brisbane en 2028 et 2032, respectivement. Pas seulement le surf, Aguerre aimerait voir d’autres disciplines telles que les courses de stand-up paddle et le longboard également incluses.

Aux Jeux olympiques, les athlètes peuvent surfer sur la plage de Tsurigasaki à Chiba, au Japon. La compétition représente 20 hommes et 20 femmes de 17 pays. Les athlètes s’affrontent, chaque manche durant 20-25 minutes, selon la qualité des vagues. La décision du Comité international olympique en 2016 d’inclure le surf aux Jeux olympiques pour la première fois cette année marque une nouvelle ère dans l’histoire des sports nautiques.

La première référence du surf remonte à 1756 en Polynésie, un groupe d’îles du Pacifique, qui relie géographiquement les pointes d’Hawaï et de la Nouvelle-Zélande. Le sport a été introduit par les Polynésiens et a ensuite été popularisé dans les écrits de l’auteur Mark Twain.

Fait intéressant, il y a plus d’un siècle, Duke Kahanamoku, un nageur talentueux et l’un des meilleurs surfeurs des îles Hawaï (également cinq fois médaillé olympique en natation), a exprimé son désir d’inclure le surf aux Jeux olympiques. Connu comme le « père du surf moderne », qui a plaidé pour que ce sport soit ajouté au programme olympique, il a participé aux Jeux de Stockholm et a remporté le 100 m nage libre en 1912.

Cependant, le surf n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. Certaines règles et certains facteurs dépendent largement de la vitesse des vagues, du vent et de l’eau. Outre l’habileté à attraper la vague et à surgir au bon endroit, il existe divers facteurs géographiques, météorologiques et topographiques. Le changement de vitesse et de direction des vagues, la variation de hauteur, les hauteurs côtières, etc, font que ce n’est pas une activité facile.

Le surf se compose de deux disciplines : le shortboard et le longboard. Aux Jeux olympiques de Tokyo, les athlètes utilisent des shortboards. Un shortboard fait référence à toute planche de moins de sept pieds de long. Il a généralement un nez pointu et est léger. Les athlètes sont jugés sur le type et la difficulté des manœuvres exécutées. L’une de ces manœuvres est lorsqu’un surfeur peut effectuer une rotation aérienne dans un cercle complet et atterrir avec grâce. De tels mouvements à couper le souffle peuvent faire du jeu une montre tout à fait passionnante.

Outre le surf, il existe également d’autres jeux qui ont fait leurs débuts aux Jeux olympiques de Tokyo. Ce sont l’escalade, le skateboard, le karaté, le baseball et le softball. Le karaté se compose de deux disciplines pour les hommes et les femmes : le kata (formes) et le kumité (sparring). Un autre sport intéressant qui implique des astuces, de la vitesse et de la hauteur est le skateboard, qui représente la culture de la rue du sud de la Californie. Pour les hommes comme pour les femmes, le skateboard se compose de deux événements : park et street, où le joueur peut effectuer individuellement une série de tricks.

Les athlètes pratiquant l’escalade sportive se produisent dans trois disciplines : l’escalade de vitesse, le bloc et l’escalade en tête. Le baseball masculin et le softball féminin ont six pays en compétition.

