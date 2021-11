Steve McClaren pense qu’Ole Gunnar Solskjaer vivra ou mourra par la décision de ramener Cristiano Ronaldo à Manchester United et a comparé l’influence des Portugais à celle de Roy Keane.

Le retour de Ronaldo était censé être la cerise sur le gâteau pour un éventuel défi pour le titre de United. Solskjaer a rassemblé un éventail enviable de joueurs attaquants qui entreraient dans la plupart des équipes à travers l’Europe. Mais ils ont lutté pour la cohérence et occupe la sixième place du classement, à neuf points du leader Chelsea.

Une défaite 5-0 contre Liverpool suivie d’un revers édenté 2-0 à domicile contre Manchester City a mis la pression sur Solskjaer. Il y a ceux dans les médias qui pensent qu’il est chanceux d’avoir toujours son travail à Old Trafford.

Brendan Rodgers semble favori pour se mettre à sa place si la hiérarchie de United appuie sur la gâchette. McClaren connaît bien le club pour avoir fait partie de l’équipe d’entraîneurs lors de la course au triplé de 1999.

Et il voit des parallèles entre la pression ressentie dans cette équipe et ce que le Norvégien doit maintenant vivre avoir signé une légende.

« Je me souviens être entré dans ce vestiaire et chacun d’entre eux à Manchester United, [Peter] Schmeichel jusqu’à [Ryan] Giggs dans celui-là à 11, même les goûts de Phil Neville, [Nicky] Fesses, Scholesy [Paul Scholes] ces joueurs en marge avaient gagné des choses alors ils savaient comment gagner des choses », a-t-il déclaré, selon The Mail.

« Il [Solskjaer]’a amené Ronaldo et Varane – Ronaldo surtout – il sait gagner. Ce qu’il doit faire, il a d’après ce que j’entends une telle influence dans ce vestiaire, il est numéro un et ils le regardent.

« S’il n’a pas de dessert pour le dîner, les autres joueurs n’ont pas de dessert pour le dîner, donc il a les adeptes. »

Ronaldo suit Keane

Keane était le leader incontesté de United pendant leurs années de gloire sous Sir Alex Ferguson. Il était le joueur que ses coéquipiers admiraient quand les temps étaient durs.

McClaren voit des similitudes avec la façon dont Ronaldo a pris parti par la peau du cou. Et, bien que cela soit positif, cela peut également poser des problèmes à l’homme en charge.

« Vous voyez à partir de son langage corporel, vous l’avez vu lors du match contre l’Atalanta, il fait avancer l’équipe, cela me rappelle un peu Roy Keane », a-t-il ajouté.

Van Bronckhorst favori pour le poste des Rangers tandis que Terry et Gattuso font également partie de la liste restreinte

«Il était plus vocal, direct, honnête, mais je vois ce langage corporel dont j’ai le plus besoin de la part de ces joueurs, nous devons en faire plus. Faire entrer une personne dans le vestiaire comme ça peut vous faire ou vous briser. Il peut faire le travail, il peut le faire.

« Ce que vous devez faire, c’est l’utiliser, il est la solution mais il est aussi le problème, si vous ne le gérez pas correctement, cela peut être un problème pour le manager. »

