Faire pour accueillir la First Faire Fashion Week – WWD

Faire, une place de marché de gros en ligne qui met en relation détaillants et fabricants indépendants, accueillera sa première Faire Fashion Week, un événement de précommande de vêtements et de chaussures, virtuellement du 30 août au 3 septembre.

Les marques pourront montrer leurs créations pour les saisons à venir à la communauté mondiale de Faire de 200 000 détaillants indépendants.

En février, Faire a lancé un marché de précommande pour les marques de vêtements, chaussures et accessoires. Depuis lors, Faire a vu la demande en précommande augmenter 10 fois, aidant les marques à tripler leurs ventes en précommande.

La catégorie vêtements de Faire représente désormais 2 500 marques de vêtements et de chaussures émergentes et établies de plus de 80 pays. Parmi ceux-ci figurent Just Black Denim, PX Clothing et Amy Byer.

Parmi les fonctionnalités de Faire Fashion Week, Faire financera 20% de réduction à chaque fois qu’un détaillant précommande 1 000 $ ou plus auprès d’une marque lors de l’événement, ce qui permettra aux détaillants d’essayer plus facilement de nouveaux styles sans risque. Faire offrira également des limites de durée accrues garantissant qu’aucun paiement n’est requis à l’avance, aidant les détaillants à sécuriser les styles tout en gérant leur flux de trésorerie d’inventaire. Les détaillants peuvent tester de nouveaux styles en magasin et retourner ce qui ne se vend pas, sans frais. La participation est gratuite pour les commerçants.

Faire s’est développé sur le marché européen et y a connu une croissance rapide. Le mois dernier, Faire a déclaré avoir levé 260 millions de dollars lors de son dernier tour de table dirigé par Sequoia Capital. Avec ce financement, Faire est désormais évalué à 7 milliards de dollars, soit presque le triple de sa valorisation précédente de 2,5 milliards de dollars divulguée il y a plus de six mois.

