Faire pression pour une plus grande part des impôts directs dans l’économie

Les recettes fiscales de l’exercice 22 ont jusqu’à présent dépassé les attentes et pourraient bien dépasser le crore de Rs 22,17 lakh budgété. Même si l’effet de base pourrait ralentir le rythme des collectes d’impôts directs, ceux-ci pourraient dépasser le crore de Rs 11,15 lakh projeté ayant bondi de 101% en glissement annuel en avril-août. L’augmentation de 50 % en glissement annuel des prélèvements fiscaux anticipés indique que les entreprises et les particuliers s’attendent à ce que le reste de l’année se passe bien ; Les collections PIT ont augmenté de 69 %, bien au-dessus de la moyenne de 10 à 12 %. Encore une fois, la rattrapage de la TPS, qui a atteint en moyenne plus de Rs 1 lakh crore, est raisonnablement robuste, et les impôts indirects ont maintenant augmenté de 52% en avril-août.

Si l’on suit la tendance actuelle, la part des recettes fiscales directes pourrait être supérieure à celle des impôts indirects. L’année dernière, la part des recettes fiscales directes dans le total des recettes fiscales brutes était de 4,7 % du PIB, alors que la part des recettes fiscales indirectes était de 5,4 % du PIB. Cela était également vrai au cours de l’exercice 17, l’année de la démonétisation, lorsque les recettes fiscales directes, à 5,52 % du PIB, étaient légèrement inférieures aux 5,63 % du PIB pour les impôts indirects. L’une des raisons en est la forte augmentation des prélèvements sur les produits pétroliers, suite à la baisse des prix du pétrole brut ; sinon, la part des recettes fiscales directes aurait dépassé celle des impôts indirects.

Certes, le Centre et les Etats épongeront tous les deux de très grosses sommes au titre des taxes sur les carburants automobiles, cette année, étant donné que les prix ont fortement augmenté alors que les volumes sont restés stables. Mais, il est important que l’économie reçoive une plus grande part des impôts directs ; un excès d’impôts indirects dans la cagnotte est à juste titre considéré comme inéquitable, l’argument étant que les particuliers, quels que soient leurs revenus, sont soumis aux mêmes prélèvements sur les produits et services. Dans le cas des impôts directs, le taux d’imposition est lié au niveau des revenus. C’est l’une des raisons pour lesquelles les experts ont demandé des taux de TPS plus bas ou d’autres prélèvements indirects comme ceux sur les carburants automobiles. Cependant, c’est l’assiette de l’impôt direct qui doit être élargie et les taux rationalisés en supprimant progressivement les exonérations.

Le secrétaire au Revenu Tarun Bajaj s’attend à ce que le ratio impôts bruts/PIB du Centre passe à 12% du PIB à moyen terme, contre seulement 10,3% au cours de l’exercice 21 et entre 11-11,2% au cours de l’exercice 17-19. C’est possible selon les tendances actuelles. De plus, il pense que la flottabilité fiscale franchira 1% à partir de cette année. Étant donné que le dynamisme fiscal comprend toutes les mesures de revenus supplémentaires, dont beaucoup ne sont pas rendues publiques, le secrétaire est mieux placé pour évaluer les chiffres. Cependant, comme l’a observé l’économiste Renu Kohli, le véritable niveau de dynamisme fiscal est remis en cause par l’incapacité de distinguer les recettes totales de l’impact des mesures discrétionnaires et des améliorations en matière de conformité, d’application et d’administration. Le gouvernement doit publier davantage d’informations dans le domaine public afin que les recettes d’un « système de taxation inchangé » soient connues et que le niveau réel de flottabilité puisse être déterminé.

