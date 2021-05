Faire progresser la responsabilité sociale nécessite un effort collectif – WWD

Les marques subissent plus que jamais des pressions pour protéger les droits de l’homme dans leurs chaînes d’approvisionnement. Mais si la réputation individuelle des marques est en jeu, atteindre la visibilité des fournisseurs et garantir des pratiques éthiques reviendra à la collaboration.

D’abord et avant tout, les partenariats sont cruciaux car les marques partagent des fournisseurs. Lors d’un panel au Fairchild Media Group Sustainability Forum, Amy Hall, conseillère stratégique en conscience sociale chez Eileen Fisher Inc., a expliqué que les petites étiquettes comme son entreprise ne représentent qu’une fraction de la production d’une usine. Cela signifie, par exemple, qu’ils ne peuvent pas à eux seuls prendre en charge la progression de la paie.

«Ce doit être une approche systémique; il n’y a pas de choix à ce sujet », a déclaré Hall. «Nous pouvons influencer là où nous le pouvons, mais notre meilleure influence en tant que marque… est de rechercher une solution collective.»

Pour atteindre ce niveau de collaboration, il faudra l’adhésion de plusieurs concurrents. L’un des facteurs qui pourraient pousser les marques à une action conjointe est la législation, qui rendrait obligatoire la conformité sociale. Kate Larsen, directrice des chaînes d’approvisionnement ESG chez SupplyESChange, voit la nécessité d’aller au-delà de la surveillance volontaire, citant l’incapacité du modèle actuel à faire avancer suffisamment l’aiguille sur des questions telles que les salaires des travailleurs.

L’Allemagne a introduit une loi sur la chaîne d’approvisionnement qui rendrait les entreprises légalement responsables de la conformité sociale et environnementale. Une législation similaire a été proposée dans l’Union européenne et, séparément, aux Pays-Bas. Avec ces lois, les entreprises devraient prouver leur conformité et les violations pourraient entraîner des sanctions allant des amendes à l’interdiction d’importer leurs produits.

«Ces nouvelles lois obligent les entreprises à s’assurer que les personnes de leur chaîne d’approvisionnement ne subissent pas de violations des droits humains parce que l’acheteur n’a pas fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher ou influencer la correction de cela», a déclaré Larsen.

La législation pourrait également créer une concurrence plus équitable en obligeant toutes les marques à investir dans la conformité sociale.

Les chaînes d’approvisionnement mondialisées des marques pourraient les rendre vulnérables à de nombreuses situations géopolitiques sur l’ensemble de leur empreinte. Deux des crises les plus récentes liées à l’industrie de la mode sont des rapports de travail forcé dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang en Chine et d’un coup d’État militaire au Myanmar.

Face à ces risques, les entreprises doivent être proactives. «Restez au courant du problème, devancez-le si vous le pouvez, essayez de prendre des mesures avant que tout ne soit éclaboussé dans les nouvelles», a déclaré Hall. Une première étape consiste à étudier et à identifier dans quelle mesure leurs propres chaînes d’approvisionnement sont liées à ces problèmes. «Si vous attendez de voir ce qui se passe, vous courez le risque de faiblir et de vraiment soumettre votre marque à un plus grand préjudice», a-t-elle ajouté.

Pour avoir une bonne visibilité, les entreprises doivent considérer la crédibilité de leurs audits. «Il y a beaucoup de corruption en cours; il y a beaucoup d’usines qui sont prêtes à essayer de corrompre les auditeurs et de nombreux auditeurs qui accepteront cela », a déclaré Larsen. Ce risque peut être réduit en envoyant une équipe de plus d’un auditeur, mais cela ajoute des coûts. Pour répartir les dépenses, les marques peuvent unir leurs forces pour surveiller leur partenaire d’usine partagé.

Les marques doivent également instaurer une relation de confiance avec les fabricants pour avoir une vue d’ensemble. Les audits des fournisseurs sur les droits des travailleurs peuvent ne pas être parfaits, en partie à cause des pressions exercées sur eux par les partenaires en aval. Par exemple, les commandes de dernière minute pourraient forcer les usines à utiliser des heures supplémentaires. Pour encourager la transparence, Larsen a déclaré que les entreprises devraient indiquer clairement qu’elles ne couperont pas les liens si une violation est révélée et qu’elles travailleront avec les usines pour s’améliorer.

Alors même que l’attention des consommateurs se tourne davantage vers la responsabilité sociale, certaines questions se polarisent. Par exemple, récemment, des internautes chinois ont appelé au boycott des marques occidentales telles que H&M, Zara, Nike et Burberry qui se sont prononcées contre le travail forcé au Xinjiang. Bien que participer à ces conversations puisse être une décision potentiellement risquée pour les marques, Hall voit l’intérêt de s’exprimer.

«Nous devons prendre position au nom des êtres humains dans notre chaîne d’approvisionnement», a déclaré Hall. «Et si cela signifie que nous allons perdre des clients, qu’il en soit ainsi. Nous allons perdre des clients d’une manière ou d’une autre, quel que soit notre choix. Et je dis, choisissez le côté qui vous permettra de dormir la nuit. “