Faire revivre la tradition des saris tissés à la main en soutenant les tisserands

« Les saris mettent beaucoup de temps à atteindre leur produit final car chaque petit imprimé est fait par les tisserands. »

Lorsque les métiers à tisser se sont tus pendant le verrouillage, plusieurs entrepreneurs et organisations artisanales se sont précipités pour aider les tisserands essayant de joindre les deux bouts. La pandémie a bouleversé la vie de tout le monde. Des tons de tissus sont invendus chez les tisserands et les familles sont endettées sans aucune sorte de système de soutien. BharatStahli, fondée par un entrepreneur Pulkit Gogna, a annoncé un “défi du métier à main” pour aider les tisserands pendant cette période difficile.

Visant à inculquer l’autonomie aux tisserands traditionnels, le programme offre un soutien dans les différents domaines du tissu pour imprimer au bloc effectué par les tisserands sans impliquer les machines modernes.

Parlant de leurs saris, Gogna a déclaré: «Les problèmes de peau et les allergies sont courants en été. Ainsi, pour éviter l’allergie, le type de tissu et d’impression que nous avons utilisé dans le sari vous protège des allergies, des éruptions cutanées et des démangeaisons. Notre principale raison de lancer ce processus est de donner un emploi aux tisserands et d’améliorer leurs compétences sur le marché.

« L’idée principale derrière cette philosophie était de promouvoir différentes cultures et ces sareers spécialement fabriqués en fonction de ces cultures. Par exemple, les saris Sambalpuri, les saris bengalis, les saris Mysore. Les saris mettent beaucoup de temps à atteindre leur produit final car chaque petit imprimé est fait par les tisserands. La marque livre à votre porte et pour éviter toute expérience difficile, nous avons noué des relations avec certains des meilleurs prestataires d’expédition pour que votre commande vous parvienne en toute sécurité », a ajouté Gogna.

