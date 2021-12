Faire revivre les systèmes de connaissances indiens pour l’éducation et la société indiennes modernes

« L’éducation est la manifestation de la perfection déjà existante chez l’homme »

La culture et la philosophie indiennes ont eu un effet important à l’échelle mondiale. La contribution de ces héritages emblématiques au patrimoine mondial, d’une part, doit non seulement être soutenue et conservée pour les générations futures, mais aussi systématiquement recherchée, améliorée et utilisée à de nouvelles fins grâce à notre système éducatif en évolution et à la nouvelle politique éducative 2020. Selon Shobhit Mathur, co-fondateur et doyen, Rashtram School of Public Leadership, l’appel de la nation à Ātmanirbhara Bhārata et les initiatives actuelles pour mettre en œuvre le NEP 2020 contribueront à enrichir le système éducatif indien. Il pense que les systèmes de connaissances indiens ont le potentiel de fournir des réflexions pertinentes pour le NEP 2020, en traçant une future ligne de conduite avec son intégration dans les cadres éducatifs existants. Financial Express Online l’a rencontré pour en savoir plus sur ses opinions et son travail sur l’éducation. Extraits :

Dites-nous comment les systèmes de connaissances de l’Inde (IKS) seront bénéfiques pour les futurs étudiants GenZ à développer leurs compétences en leadership et en résolution de problèmes ?

Regarde autour de toi. Quels sont les plus grands défis auxquels l’humanité est confrontée ? Le changement climatique, le terrorisme, la dépression mentale – vous viendraient probablement à l’esprit en premier. Ces problèmes semblent seulement augmenter chaque année à un rythme accéléré. Quelles sont les solutions que nous avons pour eux ? L’Occident n’a pas été en mesure d’y répondre. Cela est particulièrement dû au fait que leur vision du monde et leur structure sociétale ne fournissent pas les connaissances et la pratique associée pour relever ces défis. Nous avons besoin d’une approche intégrée qui aboutit à l’harmonie en soi et avec la nature. C’est le cœur des systèmes de connaissances indiens – il vous relie à vous-même, à votre communauté et à la création. Surtout, il fournit une pratique sous forme de yoga, d’Ayurveda et de rituels qui permet à la connaissance d’être pratiquée de manière simplifiée et distillée par le plus grand nombre. S’imprégner et pratiquer ces connaissances sera le trait clé des futurs leaders en herbe.

Comment IKS aidera-t-il à préserver l’héritage riche et ancien de l’Inde en matière de gouvernance et de leadership public en l’incluant dans les offres académiques et les programmes d’études ?

Après l’indépendance en 1947, nous avons eu l’opportunité de créer une constitution et de concevoir un État (Rajya) qui s’aligne le mieux avec la nation (Rashtra). Cependant, nous avons adopté un État colonial avec peu de critique des idéaux et des institutions. De la notion d’État-nation et d’union d’États aux droits à des idéaux comme l’égalité, au choix de la démocratie, à la laïcité, la plupart des systèmes modernes connus à l’époque ont été adoptés dans la constitution indienne. Il n’y a pas eu d’analyse ou de débat pour savoir si ceux-ci s’alignent avec Bhārata, c’est-à-dire nos aspirations nationales. Par conséquent, nous avons aujourd’hui une dissonance entre l’appareil d’Etat et les aspirations de la Nation. Nos systèmes et institutions doivent être enracinés dans notre éthique civilisationnelle, c’est-à-dire que nous avons besoin de Swaraj, pour faire de l’Inde une puissance mondiale encore une fois. Cela nécessite une étude approfondie fondée sur les systèmes de connaissances indiens pour présenter une nouvelle théorie de l’État, une philosophie économique, une structure sociétale, etc.

Où manque le système éducatif en termes d’expérience polyvalente et de compétences de plaidoyer pour les étudiants ?Swami Vivekananda a dit : « L’éducation est la manifestation de la perfection déjà existante chez l’homme ». Le système éducatif d’aujourd’hui est conçu pour l’individu atomisé au service du monde industrialisé. Il ne vise pas à faire s’épanouir le véritable potentiel de l’étudiant. Il crée des personnes à la recherche d’un emploi égocentriques qui se concentrent sur leur gagne-pain. Comment « gagner sa vie » peut-il être la plus haute aspiration de quiconque ? Nous sommes capables de bien plus, mais l’éducation nous limite. La solution pour un nouveau système éducatif réside dans les systèmes de connaissances indiens. Nos ancêtres ont plongé profondément dans la nature humaine et comment elle peut s’exprimer. Le Mahabharata dit : « Un étudiant apprend un quart de son professeur, un quart de sa propre intelligence, un quart avec le temps et un quart de ses pairs ». Nous devons créer un système éducatif basé sur cela.

Comment pensez-vous que l’IKS peut être adapté à l’Inde moderne, offrant une exposition aux étudiants qui devront faire face à des problèmes holistiques et complexes dans une société mondialisée de plus en plus?

Comment désapprendre et réapprendre rapidement, comment adapter nos habitudes dans des contextes changeants, comment regarder les choses de manière holistique compte tenu d’informations illimitées et d’une durée d’attention limitée, comment pouvons-nous prévoir des scénarios à travers les complexités – ce sont les principales questions de notre temps . Nos facultés n’ont pas évolué pour gérer les incertitudes et la volatilité toujours croissantes. Il est temps de perfectionner nos instruments intérieurs, et la science indienne du moi intérieur est la solution. La tragédie de notre époque est que nous avons été déconnectés de notre patrimoine de connaissances. Nous avons d’abord besoin d’une étude rigoureuse de la même chose. Cela nécessite que nous nous reconnections avec la langue dans laquelle se trouve notre connaissance, c’est-à-dire le sanskrit. Nous devons créer de nouveaux programmes, manuels et contenus multimédias qui peuvent être enseignés dans les établissements d’enseignement et couramment utilisés sur les plateformes numériques. Et surtout, nous devons créer une pratique d’habitudes, de rituels et de festivals qui peuvent apporter cette connaissance dans notre quotidien.

Dites-nous en un peu plus sur les cours et le programme académique en cours d’élaboration à Rashtram pour intégrer les systèmes de connaissances indiens dans l’enseignement supérieur traditionnel ?

Rashtram Accelerator est un programme résidentiel d’un an hébergé sur notre campus à Delhi NCR. Enraciné dans la philosophie de Bharata, le programme est fermement axé sur la formation de dirigeants pour résoudre les problèmes indiens et mondiaux les plus urgents.

Le programme d’accélération est conçu pour aider à manifester la « perfection inhérente à chacun de nous ». Les éléments de Swadhyaya et le mentor guidé Samvada aident à découvrir votre Swadharma, aligné sur votre Swabhava. Le programme vise à donner forme et vol à votre imagination morale et à votre curiosité intellectuelle en cristallisant et en accentuant vos intelligences physique, émotionnelle, cognitive, intellectuelle et sociale. Les participants vivent sur le campus avec des mentors et des professeurs pour une expérience d’apprentissage continu. Rashtram fournit également une incubation aux entrepreneurs sociaux dans laquelle leurs opinions sont informées et un contexte pratique est défini pour concrétiser leur vision de l’impact social.

La Rashtram School of Public Leadership puise dans cette riche source de systèmes de connaissances indiennes et la canalise dans un programme d’accélérateur parfaitement intégré pour favoriser une nouvelle marque de leadership assuré par la civilisation pour l’Inde.

Où voyez-vous IKS dans cinq ans et son rôle futur dans l’établissement de l’Inde en tant que société de la connaissance avancée ?

A côté de la civilisation chinoise, la civilisation indienne est la seule civilisation vivante ininterrompue sur cette planète. Il a connu des troubles, leur a survécu et a prospéré. Il est maintenant couché bas à cause de ses blessures, mais il se relèvera. Cela a toujours été une « civilisation de la connaissance », notre plus grande force étant les systèmes de connaissance indiens. Nous devons nous reconnecter à cette source de sagesse, l’assimiler et l’adapter pour une application à notre époque. Avec les dernières décennies de croissance économique, notre confiance en tant que civilisation a augmenté. Mais beaucoup de travail reste à faire. À l’heure actuelle, plus important encore, nous avons besoin d’un leadership éclairé fondé sur l’IKS. Pour ce faire, nous avons besoin d’institutions universitaires indépendantes génératrices de connaissances. Je vois comment les graines de ces idées ont été semées, en temps voulu elles ne manqueront pas de germer et de se répandre dans le reste du monde. C’est le devoir de notre génération. Prenons cette résolution.

