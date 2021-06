Faire revivre un animal de 24 000 ans, c’est exactement comme ça qu’un film d’horreur commencerait .

Les scientifiques ont apparemment ressuscité des animaux qui existaient lorsque les mammouths laineux étaient vivants, selon Stas Malavin du laboratoire de cryologie des sols en Russie. C’est un mouvement qui crie : « Je n’ai jamais regardé de film d’horreur de ma vie ! Parce que réveiller quelque chose qui a 24 000 ans ne se termine pas bien dans les films que j’ai regardés, surtout pour les scientifiques qui font le dégel. Certes, ce sont des organismes microscopiques, mais cela ne les empêchera pas de ramper dans nos globes oculaires et de nous envoyer dans des tueries meurtrières.

Ces petites créatures sont connues sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ce sont des animaux d’eau douce qui sont multicellulaires. Et ils ont été trouvés dans le pergélisol sibérien selon le Huff Post. Comme illustré dans la vidéo ci-dessous, ils étaient gelés avant d’être ramenés à la vie, ce qui en fait essentiellement de minuscules zombies.

Après 24 000 ans de gel dans les vastes terres de pergélisol de la Sibérie, un organisme microscopique appelé rotifère bdelloïde est revenu à la vie et s’est reproduit de manière asexuée https://t.co/Y1PhYJuKa7 pic.twitter.com/Z1yENmRo52 – . (@.) 10 juin 2021

Et je comprends que certaines créatures prennent congé quand il fait vraiment froid. Leurs corps disent : « Non. Il fait trop froid. C’est l’heure de la sieste. Mais il y a une énorme différence entre une grenouille des bois qui s’endort (son cœur s’arrête et elle a l’air morte pour quiconque regarde) à cause d’un froid extrême et une créature vieille de 24 000 ans ressuscitée pour la science parce que rien ne pourrait mal tourner, n’est-ce pas ?

Tort.

Comme l’a noté un commentateur du tweet de HuffPo sur ces manigances scientifiques, ceux d’entre nous qui regardent un certain genre de film savent comment cela se passe.

n’est-ce pas ainsi que commencent la plupart des films d’horreur ? – terry howe (@terryho66258503) 9 juin 2021

Si ma longue carrière de cinéphile (qui n’est pas aussi prestigieuse que l’éducation d’un scientifique mais qui va avec pour l’instant) m’a appris quelque chose, c’est qu’on ne plaisante pas avec des choses qui sont essentiellement mortes depuis des milliers d’années. Vous ne le faites surtout pas lorsque ladite créature commence à se reproduire et à se nourrir de manière asexuée comme si c’était hier seulement qu’elle a claqué comme cette créature le fait spécifiquement.

Personne n’a regardé The Thing ? Et non, je ne parle pas du film de 1982. Je parle de celui de 2011 avec Mary Elizabeth Winstead (et je parle aussi en partie de la nouvelle de 1938 “Who Goes There?”). Personnellement, je ne pense pas que ce film reçoive suffisamment de crédit et je me souviens avoir aimé la façon dont il était lié à l’autre film en tant que prequel. Mais, de toute façon, c’est l’exemple parfait de “Ne joue pas avec cette chose gelée parce qu’elle pourrait tuer.”

D’autres films comme The Thaw et le vraiment affreux The Frozen Dead ou Rare Exports suivent le même genre de réflexion. Et je sais qu’ils sont idiots, je sais qu’ils sont scandaleux, mais quand mon cerveau entend parler de créatures qui sont réanimées après un long sommeil, il me dit : « Danger, Will Robinson ! » Et on pourrait penser que c’est la première fois que quelque chose comme ça se produit. Vous auriez tort !

En 2018, les scientifiques ont relancé des vers qui avaient été congelés pendant 42 000 ans selon LiveScience. Ces gens n’ont jamais regardé de films d’horreur et ces gens avec leurs rotifères bdelloïdes n’en ont visiblement pas non plus. Parce qu’à un moment donné, dans leur curiosité, ils vont découvrir quelque chose qu’ils auraient dû laisser reposer.

