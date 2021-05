Faire rouler le rock, balancer les nuances : qui a jamais pensé que Phil Mickelson pourrait faire une déclaration de style ou remporter le championnat de la PGA ?

Mais, à l’encontre d’une tendance considérable et d’un ricanement abondant, cette colonne ne s’intitule pas « Faire reculer les années » ou quelque chose du même genre.

Coupez-le je dis. L’homme a eu beaucoup de malchance dans sa carrière de golfeur, et il l’a supporté presque aussi stoïquement que Greg Norman. Et maintenant que Phil Mickelson, l’affiche du golf pour ses ambitions insatisfaites, a enfin grandi, le frappant au milieu et profitant de son jeu avec pas autant qu’un plongeon dans l’océan d’apitoiement sur soi que les fans ont souvent entassé sur lui, nous devons aller l’appeler «vieux». Pire, le « plus vieux de tous les temps », c’est-à-dire remporter un Major. Mais, à l’encontre d’une tendance considérable et d’un ricanement abondant, cette colonne ne s’intitule pas « Faire reculer les années » ou quelque chose du même genre.

Je ne me suis jamais senti mal pour Phil, jusqu’à la conférence de presse du vainqueur au PGA Championship, c’est-à-dire : les analystes de Golf Channel Justin Leonard et Brandel Chamblee, voulaient savoir, entre autres, « comment il se sentait… » pas après avoir remporté le PGA Championship. , mais d’être le « plus vieux gagnant ». C’était presque comme si Phil était félicité pour avoir remporté la loterie, pas un championnat de golf majeur. Quelle aubaine ! Tu as gagné un Majeur à 50 ans !

Vous ne pouvez pas leur en vouloir, n’est-ce pas ? Brandel et Justin ne sont pas tous les deux d’une autre génération de golfeurs, ces gars étaient les contemporains de Phil : ils ont joué le circuit ensemble, ils se connaissent depuis la plupart de leur vie de golfeur. Et tandis que Justin et Brandel ont depuis longtemps quitté le terrain pour le cocon télévisé sûr dans lequel vit l’analyste de golf à l’antenne, Phil est toujours là-bas, ne faisant pas attention aux blagues, se faisant casser les dents par Tiger de temps en temps, luttant avec ce jeu, mais refusant d’acheter un yacht et de naviguer vers les Bahamas.

Je n’ai jamais été un fan de la charnière et du maintien, cela ne fonctionne que pour Phil, et c’est parce qu’il est un génie avec le coin, et un retour bienvenu au swing à l’ancienne sans retenue. Demandez simplement à Chamblee qui est un grand fan de cette action. Mais les qualités faciles à ignorer de Phil vont au-delà de son jeu. Il ne lance pas de gourdins ni de blasphèmes à l’antenne et, étant donné le nombre de fois où il a échoué, il a surtout été assez gracieux lors de la défaite. Surtout, ce n’est pas Patrick Reed.

Alors comment se sent-il ? Ni Brandel, ni Justin, parmi tous les autres contemporains bien intentionnés et secrètement envieux de l’homme, ni les fans comme vous et moi, n’en ont la moindre idée. L’homme vient de remporter le championnat de la PGA – comment suis-je censé imaginer ce que ça fait? Assez sacrément au sommet du monde, je pense. Une question plus valable est, d’où diable cela vient-il? Qu’est-ce qui s’est passé dans l’homme, et plus précisément, comment diable trouve-t-il autant de fairways? Il a le même swing, joue le même golf sans prisonnier qu’il a toujours pratiqué, et il n’a pas bien fait depuis un moment.

Est-il possible que cet âge ait quelque chose à voir avec ça? Vous voyez, 50, c’est un nombre sur le PGA Tour. C’est quand vous vous qualifiez pour le Senior Tour, et quand vous pouvez, si vous le souhaitez, ou si vous le devez, dire au revoir au PGA Tour ultra-compétitif et vous diriger vers la ferme. C’est une autre affaire que le Senior Tour n’est pas un groupe convivial d’anciens pros qui traînent, échangent des histoires, buvant de grandes quantités d’eau d’orge ensemble comme une sorte de train de sauce. Mais c’est une autre histoire pour une autre fois.

Je pense que c’est un peu comme Anthony Bourdain écrivant un livre révélateur, plein de blasphèmes, traînant la lessive sale parce qu’il pensait que seul son cuisinier de frites le lirait. Si vous ne vous souciez plus de plaire aux gens, ou de ce qu’ils pourraient penser, alors c’est libérateur. Allez-y, écrasez-le et amusez-vous. Je ne me souviens pas avoir vu Phil s’amuser autant sur le parcours ces dernières années. Cela aide, je suppose, qu’un certain gros chat ait sa jambe dans le plâtre, bien que Phil serait effrayé si Tiger l’attaquait avec sa jambe dans le plâtre.

J’imagine que Phil est sorti et l’a amarré au parcours océanique de l’île Kiawah avec une certaine légèreté d’être, ne pensant pas tant à combattre un ennemi comme Tiger, mais à admirer la ténacité langoureuse de Miguel Ángel Jiménez.

Un contraste si frappant avec l’homme au sourire ironique qui avait l’habitude de se promener alourdi par des attentes qui étaient passées de la promesse de succès à la certitude sadique d’un échec imminent. Il suffit de jeter un coup d’œil aux cotes sur les sites Web des parieurs pendant les Majors pour comprendre, vraiment, la foi inébranlable que les bookmakers ont dans l’étrange capacité de Phil à ne pas gagner, et combien d’argent ils sont prêts à miser là-dessus. Ils ont dû perdre une fortune cette fois-ci, et à juste titre. Je parie qu’un certain nombre d’entre eux vont, « eh bien, la loi des probabilités, il a dû gagner un jour, c’est un coup de chance. Phil lui-même a laissé cette ligne défaitiste l’atteindre lors de la conférence de presse, admettant que ce serait peut-être la dernière grande victoire, mais soulignant le travail acharné qu’il avait fourni. Il fut un temps où, stimulé par toute la puissance de l’athlète – révolution du jeu sur le PGA Tour, Phil a commencé à soulever des poids et à apparaître lors d’événements vêtus de tees plutôt peu flatteurs qui avaient même des arbitres libéraux d’une tenue de golf acceptable, rampant dans leurs sièges. Ceux-là, heureusement, sont partis. C’est un nouveau Phil ; une machine maigre qui a non seulement remporté le championnat de la PGA, mais l’a fait sans avoir besoin de retirer son regard. Tu l’as totalement secoué mec. Maintenant, va montrer à ces garçons comment ça se passe à Torrey Pines la semaine prochaine.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

