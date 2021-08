Faire ses adieux : le CJI qualifie le juge Nariman de lion qui gardait le système judiciaire

Le juge RF Nariman lors de ses adieux à New Delhi jeudi Tashi Tobgyal

Le juge sortant de la Cour suprême, RF Nariman, a déclaré jeudi que le mérite doit être le facteur prédominant dans la sélection des juges de la plus haute juridiction afin que les attentes des gens concernant la qualité de la justice soient satisfaites. S’exprimant lors d’un événement d’adieu organisé par la Supreme Court Bar Association (SCBA) pour son départ à la retraite, le juge Nariman a déclaré : rechercher. Pour cela, c’est très clair, le mérite doit prédominer, sous réserve, bien sûr, d’autres facteurs.

Secondant le président et avocat principal de la SCBA, Vikas Singh, qui a plaidé en faveur de nominations plus directes du barreau à la magistrature, le juge Nariman a déclaré : « Il est temps que des nominations plus directes soient élevées à cette magistrature… Je dirais aussi, et j’exhorte ces personnes directes personnes nommées à qui on demande de ne jamais dire non. C’est leur devoir solennel, ayant tant récolté de la profession, de redonner », a-t-il déclaré.

Nariman, qui a prêté serment en tant que juge de la Cour suprême le 7 juillet 2014, a été élevé directement du barreau – seulement la quatrième nomination de ce type à la Cour suprême. Plus tôt dans la journée, comme d’habitude le dernier jour ouvrable d’un juge, le juge en chef de l’Inde NV Ramana s’est assis avec Nariman sur un banc de cérémonie et a déclaré qu’avec sa retraite, « j’ai l’impression de perdre l’un des lions qui gardaient l’institution judiciaire ; l’un des piliers solides du système judiciaire contemporain ».

Faisant l’éloge du juge Nariman, le CJI a déclaré qu’il “est un homme de principes et s’est engagé à ce qui est juste”.

Le CJI a souligné que le juge Nariman, au cours de ses sept années à la Cour suprême, a réglé près de 13 565 cas.

« Tout ce que je peux dire, c’est qu’avec des jugements comme Shreya Singhal (dans lequel le SC a annulé l’article 66A de la loi informatique de 2000), ses opinions dans Puttaswamy (affaire relative à la vie privée) et Shayara Bano (détenant le triple talaq inconstitutionnel), il a laissé une marque indélébile. sur la jurisprudence du pays. Ses jugements reflètent son érudition, sa clarté de pensée et son approche savante », a déclaré le CJI.

S’adressant à l’événement d’adieu, le CJI Ramana a déclaré que les juges doivent être préparés à un certain nombre de sacrifices personnels, y compris monétaires, comme dans le cas du juge Nariman, qui a eu du succès lorsqu’il a accepté de devenir juge, a déclaré le CJI. « Il faut être animé par un esprit de devoir public pour prendre une telle décision », a-t-il souligné.

Le juge Ramana a également parlé de « l’idée fausse » dans l’esprit des gens que les juges ont une « vie facile ». « Il existe une idée fausse dans l’esprit des gens selon laquelle les juges restent dans de grands bungalows, ne travaillent que 10 à 4 et profitent de leurs vacances. Un tel récit est faux. Il n’est pas facile de se préparer à plus de 100 affaires chaque semaine, d’écouter de nouveaux arguments, de faire des recherches indépendantes et des jugements d’auteur, tout en s’occupant des diverses tâches administratives d’un juge, en particulier d’un juge senior… Par conséquent, lorsque de faux récits sont créés sur la prétendue vie facile menée par les juges, c’est difficile à avaler », a expliqué le CJI, ajoutant qu’il est du devoir du barreau de réfuter ces « faux récits et d’éduquer le public sur le travail des juges ».

Le procureur général KK Venugopals a déclaré que Nariman n’est « pas seulement un juge », mais une « autorité sur les religions du monde… érudit religieux » et que « ses jugements ont contribué de manière significative au développement de la jurisprudence dans le pays ».

