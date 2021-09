Faire un ventre n’est pas seulement nécessaire à la vie, maintenant cela aide aussi à former l’IA | La technologie

in

Plusieurs startups demandent des photos de nos dépositions pour entraîner leurs systèmes d’intelligence artificielle, qui veulent mettre fin aux problèmes gastro-intestinaux dont souffre une grande partie de la population mondiale.

Nous avons l’habitude de lire des choses comme que l’intelligence artificielle est l’avenir de l’aviation puisque ce sera elle qui dirigera la route de notre prochain vol. Ou qu’il va nous enlever notre travail, puisqu’il le fera mieux et plus vite que nous.

Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est que l’IA avait besoin de notre caca pour s’entraîner et améliorer le diagnostic intestinal. Mais il en est ainsi, et la cause est très noble.

Deux startups sont à l’origine de cette curieuse initiative. L’une s’appelle Auggi, une entreprise spécialisée dans la santé intestinale et qui crée une application permettant aux gens de suivre les problèmes gastro-intestinaux.

Et l’autre est Seed Health, qui travaille sur l’application de microbes aux gens pour vendre des probiotiques.

Les entreprises ont commencé à demander des photos des dépositions de personnes lundi dans le cadre d’une campagne intitulée Give a Shit (la traduction serait une sorte de Donate your Feces) dans le but de créer l’un des premiers ensembles de données connus d’images de caca humain.

Ces images peuvent ensuite être utilisées pour créer une IA pour enquêter sur les maladies liées à l’intestin et aider les personnes atteintes de ces conditions à suivre plus facilement leurs propres selles.

L’objectif qu’ils se sont fixé est atteindre 100 000 photos au total en quelques mois.

Auggi veut automatiser ce processus. En premier lieu, les images recueillies seront examinées par une équipe de gastro-entérologues qui se chargera de classer les selles selon l’échelle de Bristol (Un outil utilisé pour diviser les selles en sept catégories en fonction de leur consistance.).

Une fois tagué, Les images peuvent être transmises à un ordinateur qui sera entraîné à détecter la différence entre, par exemple, type 1 (qui peut signifier que vous êtes constipé) et types 3 ou 4 (qui sont idéaux).

Les gens peuvent contribuer leurs propres photos via ce lien. Si vous n’avez pas de photos disponibles maintenant, ils vous rappelleront de les photographier dans les prochains jours en entrant simplement votre e-mail.

Les entreprises expliquent que les informations recueillies lors de la campagne (y compris les adresses e-mail des utilisateurs, qui peuvent être utilisées pour envoyer des rappels et des métadonnées liées aux images) seront supprimés avant l’envoi des photos à Auggi.

Ils expliquent également que même s’ils s’attendent à ce que les gens n’envoient qu’une photo par personne, ils sont prêts à accepter des photos de copies ultérieures. Tout est pour une bonne cause.