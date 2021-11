‘faire une pause’ que vous pouvez configurer à votre guise

Nouvelles connexes

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus utilisés aujourd’hui, et sa grande popularité a atteint accompagné de diverses mesures par l’entreprise pour tenter d’éviter l’addiction des utilisateurs au réseau social.

Et maintenant, une autre caractéristique de cette ligne serait proche d’atteindre l’application, telle que publiée par Adam Mosseri, le directeur d’Instagram, sur votre propre compte Twitter, et cela vous fera faire une pause dans l’application lorsqu’elle sera activée. Ou du moins c’est ce qu’il prétend.

Faites une pause, la prochaine fonctionnalité Instagram

Instagram intégrera de nouvelles fonctions

Selon Mosseri expliqué sur son Twitter, la prochaine fonction Instagram s’appellera « Faites une pause », ce qui signifie en espagnol « repose toi un peu », Et c’est précisément à cela qu’il sert, puisqu’il vous avertira que vous naviguez sur l’application depuis un certain temps.

De cette façon, la société a l’intention que vous arrêtiez d’utiliser son application pendant un certain temps, et il s’activerait lorsque vous passiez un certain temps sur Instagram, que vous pouvez configurer.

Test de « Faites une pause » 🧑 & zwj; 🔬

Nous avons commencé à tester une nouvelle fonctionnalité appelée « Faites une pause » cette semaine. Ce contrôle opt-in vous permet de recevoir des rappels de pause dans l’application après une durée de votre choix.

& gt; Je suis ravi de creuser dans les résultats &, espérons-le, de lancer cela en décembre. pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH – Adam Mosseri 😷 (@mosseri) fw « > 10 novembre 2021

Il a une certaine ressemblance avec d’autres fonctionnalités de l’application, qui vous rappellent que vous avez dépassé un certain temps d’utilisation, ajoutant l’utilisation de toute la journée. Dans ce cas, c’est une annonce qui apparaît après, par exemple, une demi-heure sans interruption en utilisant Instagram.

Cette nouvelle fonctionnalité, selon Mosseri lui-même, serait sorti vers décembre prochain, il en resterait donc vraiment peu pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité dans l’application.

