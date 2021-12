Fairies Finance annonce un KYC et un audit réussis à l’approche de la date de prévente

Fairies Finance annonce la réussite de l’audit et du KYC de ses contrats intelligents. La plateforme avait mentionné le début de l’audit et du KYC via ses pages de réseaux sociaux. Suite à l’audit réussi, le réseau Fairies Finance a maintenant le feu vert pour commencer bientôt sa prévente sur Pinksale Launchpad.

Publication du rapport d’audit financier des fées

Aujourd’hui, Watchtower a publié le rapport d’audit de Fairies Finance sur Github, qui indique que le réseau Fairies Finance est prêt à démarrer. La blockchain Watchtower et le réseau d’audit des contrats intelligents ont commencé l’audit en novembre.

Selon le rapport, la Watchtower a imploré un large éventail de tests pour prouver le DOS et d’autres attaques liées au gaz. L’audit a vérifié de manière approfondie divers aspects des projets, du jeton, des taxes et d’autres vulnérabilités.

Après le processus d’audit, les finances de Fairies n’ont pas annoncé de problèmes de gravité élevée. L’absence de problèmes de gravité élevée est bonne pour le projet car cela signifie qu’ils peuvent protéger la sécurité des investisseurs. Mais Watchtower a identifié d’autres problèmes de gravité moyenne et faible. Les problèmes de gravité moyenne notés dans les contrats intelligents Fairies Finance sont courants, en particulier pour les contrats de récompense.

D’autres problèmes de faible gravité ont été notés chez Fairies Finance, notamment un plafond d’essence élevé chez les concessionnaires plafonné à 500 000. Cela signifie que si les prix du BNB augmentent, les tarifs de l’essence seront plus élevés que les récompenses. Dans l’ensemble, les investisseurs de Fairies Finance devraient être en mesure de résoudre les problèmes mineurs constatés avec les contrats intelligents.

Rapport KYC de Fairies Finance

Fairies Finance annonce également le lancement de son rapport d’analyse KYC. Le scan KYC se concentre principalement sur l’équipe derrière le projet. Dans KYC, le scanner surveille l’équipe et vérifie les connexions de blanchiment d’argent. Si un membre de l’équipe a des problèmes de fraude financière, l’ensemble du projet pourrait être en danger.

Selon Fairies Finance, Pinksale a effectué le scan KYC de son ordinateur. Pinksale n’a découvert aucun problème lié à l’équipement.

La prévente sera bientôt lancée

Après l’audit et le KYC, Fairies Finance annonce sa pré-vente, qui débutera prochainement. Le réseau dispose d’un jeton natif appelé Fairies, qui pilotera les services proposés au sein de la plate-forme.

Fairies Finance invite les investisseurs à participer à son événement de pré-vente, qui débutera le 1er décembre 2021 à exactement 08h19 UTC. La prévente est inférieure à 48 heures. L’événement de collecte de fonds se déroulera jusqu’au 10 décembre à 16h40 UTC. La prévente pourrait être interrompue si le réseau atteint le plafond plus tôt.

Le Pinksale Finance Launchpad accueillera la prévente Fairies. Fairies Finance vise à augmenter un plafond souple de 350 BNB ou un plafond dur de 700 BNB. Chaque participant ne peut acheter qu’un minimum de 0,1 BNB ou un maximum de 5 BNB.

Site Web : https://Fairies.Finance

Twitter : https : //twitter.com/fairiescoin

Instagram : https://www.instagram.com/fairiestoken

Discord – https://discord.gg/gGTXfEzZfY