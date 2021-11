Fairphone 2, 6 ans, obtiendra Android 10. Impressionnant !

TL;DR

Le Fairphone 2 — lancé en 2015 — recevra bientôt Android 10. La société a initialement lancé le téléphone avec Android 5 Lollipop. Si cette petite entreprise peut prendre en charge ses téléphones aussi longtemps, pourquoi les autres OEM ne le peuvent-ils pas ?

L’entreprise connue sous le nom de Fairphone a une philosophie idéaliste : elle veut rendre les smartphones justes et éthiques. Elle propose des appareils modulaires fabriqués à partir de matériaux recyclés et durables et garantit que l’achat de ces matériaux est éthique. Pour les gens qui sont vraiment préoccupés par l’exploitation de la production technologique, cette entreprise pourrait être exactement ce que le médecin a ordonné.

Voir également: Prise en main du Fairphone 3

Bien sûr, un aspect important de la durabilité est le soutien à long terme. Ce ne serait pas éthique si les gens achetaient un téléphone et s’en débarrassaient un an plus tard. C’est pourquoi Fairphone fournit une très longue promesse de mise à jour à ses appareils, la preuve en étant l’annonce d’aujourd’hui qu’il enverra Android 10 au Fairphone 2.

Si vous possédez un Fairphone 2, vous pouvez commencer à tester Android 10 dès maintenant. La société prévoit de pousser la version stable au début de 2022.

Si Fairphone peut le faire, n’importe qui peut

La deuxième génération de Fairphone a été abandonnée en 2015 avec Android 5 Lollipop à bord. Depuis lors, il a été mis à jour jusqu’à Android 9 Pie. Une fois qu’il aura reçu Android 10, le FP2 aura vu quatre versions différentes d’Android (il a ignoré Android 8 Oreo). Cela contraste fortement avec la plupart des autres OEM Android qui ont du mal à proposer même deux versions d’Android, bien qu’il s’agisse de grandes entreprises avec des poches plus profondes.

Oui, Android 10 a deux générations à ce stade, donc cela peut ne pas sembler si impressionnant. Mais, lorsque vous considérez à quel point les ressources de Fairphone sont petites – et comment il met à jour les téléphones sans aucune aide de Qualcomm ou d’autres sociétés de matériel informatique – c’est en fait assez époustouflant. Une grande partie de ce succès réside dans les bénévoles qui donnent de leur temps pour aider à développer et tester ces nouvelles mises à jour logicielles.

Heureusement, certaines entreprises placent la barre plus haut. Samsung prend désormais en charge la quasi-totalité de ses téléphones avec trois mises à niveau Android et quatre ans de correctifs de sécurité. Google propose désormais un programme légèrement meilleur de trois mises à niveau et cinq ans de correctifs (bien que uniquement pour la série Pixel 6 pour le moment). Les choses s’améliorent, oui, mais il y a encore beaucoup trop d’entreprises qui considèrent le support logiciel après-vente comme sans importance.

