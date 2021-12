Fairphone 4 obtient un score de réparabilité parfait dans le démontage d’iFixit

Le Fairphone 4 a fait ses débuts en septembre avec un matériel considérablement amélioré par rapport à son prédécesseur tout en maintenant sa durabilité et sa réparabilité. En conséquence, il n’est pas surprenant que l’appareil ait maintenant reçu une note impressionnante sur l’échelle de réparabilité d’iFixit.

L’appareil a reçu un 10/10 parfait d’iFixit pour sa conception modulaire, son accès facile aux composants critiques et ses pièces de rechange et informations de réparation facilement accessibles. Le Fairphone 4 dispose d’une batterie amovible, de pièces internes facilement remplaçables et de mises à jour logicielles à long terme, conformément à la mission de Fairphone de promouvoir la durabilité et de réduire les déchets électroniques.

Comme iFixit l’a démontré, les pièces du téléphone sont facilement accessibles avec un tournevis cruciforme et vos doigts. À l’intérieur, l’écran est maintenu en place par huit vis et la batterie transfère l’énergie via de simples points de contact plutôt que des câbles tremblants. De plus, la batterie est enfermée dans une coque en plastique dur pour la garder en sécurité lorsqu’elle se dilate. La coque permet également de retirer facilement le bloc batterie.

Et parce que les pièces internes sont clairement étiquetées, il est encore plus facile de réparer le téléphone sans constamment se référer à un guide. Cette conception rend le combiné particulièrement accessible aux réparateurs débutants, a noté iFixit. Vous pouvez regarder le démontage complet dans la vidéo ci-dessous :

Cela dit, un score parfait ne signifie pas nécessairement que le téléphone a un design parfait, mais iFixit a noté que Fairphone a « une longueur d’avance sur la plupart des autres fabricants de smartphones », ce qui en fait un concurrent sérieux des meilleurs téléphones durables et réparables.

Avec la législation sur le droit à la réparation qui gagne du terrain sur les principaux marchés des smartphones, les fabricants de téléphones seraient sages de s’inspirer de la conception du Fairphone 4.

