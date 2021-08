Fairphone 4 pourrait être le premier téléphone Android 5G « éthique »

Fairphone, une entreprise qui fabrique des téléphones durables « bons pour la planète », pourrait bientôt dévoiler son tout premier téléphone 5G. Comme repéré par WinFuture, un nouvel appareil Fairphone a fait son apparition sur le site Web de la Wi-Fi Alliance.

La liste Wi-Fi Alliance révèle que le prochain téléphone de la société s’appellera le Fairphone 4. De plus, l’appareil fonctionnera sous Android 11 prêt à l’emploi et comportera un chipset Qualcomm Snapdragon avec prise en charge 5G. Malheureusement, aucun autre détail n’est inclus dans la liste. Cependant, la certification Wi-Fi Alliance suggère que le Fairphone 4 pourrait sortir très bientôt.

Le Fairphone 3+, qui a été annoncé en août de l’année dernière, utilise le chipset Snapdragon 632 de Qualcomm. Il est possible que le prochain Fairphone 4 soit équipé d’un chipset 5G Snapdragon milieu de gamme.

Outre un chipset plus récent et une prise en charge 5G, le Fairphone 4 pourrait également introduire quelques autres mises à niveau majeures pour rivaliser avec les meilleurs téléphones Android bon marché. Le Fairphone 3+ dispose d’un écran FHD+ de 5,65 pouces, d’une seule caméra arrière de 48 MP, d’une caméra selfie de 16 MP et d’une batterie amovible de 3 040 mAh.

Les Fairphones sont fabriqués à partir de plastique recyclé post-consommation et ont une conception modulaire qui les rend extrêmement faciles à réparer. Vous pouvez facilement remplacer les modules et réparer les Fairphones à l’aide d’un seul tournevis. Les téléphones durables offrent également une expérience logicielle propre et sont garantis de recevoir au moins trois mises à jour du système d’exploitation Android. Le Fairphone 2, âgé de cinq ans, a été mis à jour vers Android 9 plus tôt cette année. Fairphone 3 et 3+ devraient recevoir la mise à jour Android 11 avant la fin de l’année.