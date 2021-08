Fairport Convention annonce une tournée au Royaume-Uni pour l’automne 2021

Pour le plus grand plaisir des fans et du groupe, des légendes du folk-rock Convention de Fairport sont de retour sur la route à l’automne 2021 après la pause forcée de la dernière année et demie.

Fairport Convention divertit les mélomanes depuis plus d’un demi-siècle, et pendant ce temps, le groupe qui a lancé le folk-rock britannique a connu de nombreux changements. Mais une chose est restée la même – la passion de Fairport pour la performance.

La liste des concerts de la tournée d’automne de cette année présentera un mélange de favoris de longue date de Fairport et quelques surprises d’albums anciens et nouveaux, y compris leur dernier album Shuffle & Go, sorti en 2020. La tournée comprendra douze dates, le coup d’envoi à Maidenhead le Jeudi 14 octobre et conclusion à Nuneaton le samedi 30 octobre. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Fairport Convention a remporté un BBC Lifetime Achievement Award et les auditeurs de Radio 2 ont voté pour leur album révolutionnaire Liège & Liège « L’album folk le plus influent de tous les temps ». Leur histoire a été célébrée avec des documentaires télévisés sur BBC Four et Sky Arts.

Le groupe comprend le membre fondateur Simon Nicol à la guitare et au chant, Dave Pegg à la guitare basse, Ric Sanders au violon, Chris Leslie au violon, à la mandoline et au chant, et Gerry Conway aux percussions.

Fairport Convention UK Tour pour l’automne 2021 comprend les spectacles suivants :

Jeudi 14 octobre 2021 – Maidenhead, Norden Farm

Vendredi 15 octobre 2021 – Bewdley, Bewdley Festival

Sam, 16 octobre 2021 – Wells, Cathédrale

Dimanche 17 octobre 2021 – Stroud, The Sub Rooms

Mar 19 octobre 2021 – Liverpool, The Music Room – COMPLET

Mercredi 20 octobre 2021 – Northwich, The Plaza

Jeudi 21 octobre 2021 – Lavenham, Église de Lavenham

Ven 22 octobre – Lowdham, Village Hall – COMPLET

Samedi 23 octobre – Chipping Norton, Chipping Norton Theatre

Dimanche 24 octobre – Tenbury Wells, Regal

Lun 25 octobre – Pentyrch, Acapela Studios – COMPLET

Samedi 30 octobre – Nuneaton, Ragged Bear Festival.

Écoutez le meilleur de Fairport Convention sur Apple Music et Spotify.