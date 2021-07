Fairport Convention en français, et sur ‘Top Of The Pops’

Les singles à succès n’ont jamais été le nom du jeu pour Convention de Fairport, qui a fait (et a gardé) sa réputation sur des albums complets et de belles performances live. Mais il n’y avait qu’une exception à cette règle, et elle s’est montrée dans le classement des célibataires britanniques du 23 juillet 1969 – lorsque Fairport a traduit Bob Dylan en français, avec une chanson qui les a débarqués sur Top Of The Pops.

« Si Tu Dois Partir », leur version française de « If You Gotta Go, Go Now » de Dylan, est entré dans les best-sellers cette semaine-là, chatouillant le bas du Top 50 à la 47e place. La vue même de Fairport dans le hit-parade était incongrue, surtout prise en sandwich entre Smokey Robinson et les miracles‘ “Les traces de mes larmes” et Tom Jones‘ “Aime-moi ce soir.” Mais ils sentaient que le single Island avait du potentiel, et ils avaient raison.

‘Une charge d’ordures’

Lorsque l’idée est venue de reprendre la chanson dans un style créole, c’était le chanteur Sandy Denny qui a suggéré qu’ils devraient aussi le faire en français. Plus tard, elle a renié toute l’idée, la qualifiant de « charge d’ordures » et ajoutant de façon venimeuse : « Les gens qui ont acheté ce disque ont été trompés. S’ils ne nous connaissaient pas, ils penseraient que nous sommes un groupe français.

Dylan a écrit « If You Gotta Go, Go Now » en 1964, mais n’a sorti sa propre version ni au Royaume-Uni ni aux États-Unis jusqu’à ce qu’elle apparaisse dans sa série d’albums Bootleg en 1991. Une version différente de Bob est devenue un single néerlandais. en 1967, mais à ce moment-là, il avait été arraché comme un riche tarif de couverture.

Le groupe britannique Liverpool Five a remporté la diffusion aux États-Unis, mais aucun honneur dans les charts, pour leur version de 1965, avant que l’usine à succès qu’était Manfred Mann n’ait porté leur interprétation jusqu’au numéro 2 au Royaume-Uni en 1966. La star française Johnny Hallyday était parmi les d’autres artistes pour enregistrer une interprétation.

Traduction Fairport

Fairport a traduit les paroles en français de leur manière habituelle et légère et les a sortis en single en même temps que leur troisième album Unhalfbricking, sur lequel il figurait. Le 45 a grimpé régulièrement, aidé par l’apparition (inévitablement synchronisée sur les lèvres) sur TOTP, et a passé deux semaines au n ° 21.

Ce succès improbable a aidé Unhalfbricking à se hisser au 12e rang au Royaume-Uni. “Si Tu Dois Partir” était la seule visite au palmarès des singles que le groupe ait jamais faite, mais cela avait été toute une aventure.

