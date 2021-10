Fais attention! 4 000 euros d’amende pour avoir ajouté une personne à un groupe WhatsApp sans son autorisation | La vie

C’est arrivé à Cordoue, où un club de sport a inclus dans un groupe WhatsApp une personne qui ne faisait pas partie du club et cela a entraîné une amende de 4 000 euros.

Le Club Deportivo Sansueña ne savait pas à quoi s’attendre en commettant cette erreur. Apparemment, l’un des responsables a créé un groupe WhatsApp comprenant plusieurs utilisateurs. Parmi eux, il y avait un ancien membre du club, qui n’appartenait plus au même.

Cela m’a fait sursauter une action en justice pour violation de la loi informatique et libertés. L’utilisateur a déclaré que ses droits avaient été violés et, en effet, plusieurs articles du règlement ont été violés : l’absence de consentement au traitement des données personnelles, la conservation des données de l’utilisateur trop longtemps et la fourniture de son numéro de téléphone portable à des tiers.

Les avocats espagnols dictent ainsi dans un rapport et Samuel Parra Saez, un avocat expert en la matière, souligne que les erreurs les plus fréquentes des entreprises sont l’envoi de communications commerciales indésirables, ainsi que l’inclusion de personnes dans des groupes sans leur consentement préalable.

Ce n’est pas la même chose avec les numéros d’entreprise. Selon Parra, « il ne s’applique qu’aux données des personnes physiques et non des personnes moralesDonc ajouter des téléphones d’entreprise ne serait pas un comportement pertinent. »

Bien qu’un téléphone professionnel qui a été attribué à un seul employé puisse être compris comme une donnée personnelle. Dans le cas des standards, cela ne pourrait pas se produire, car le même nombre est réparti entre différents utilisateurs.

De lourdes amendes pour violation de la protection des données

Les entreprises qui enfreignent les réglementations en matière de protection des données peuvent faire face à des sommes allant jusqu’à 20 millions d’euros soit 4% du chiffre d’affaires total annuel de l’exercice précédent. Nous parlons d’une somme très importante qui est établie dans le règlement de la loi sur la protection des données.

Les particuliers peuvent être condamnés à des amendes pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros aussi. Nous devons faire très attention à ce que nous faisons lorsque nous avons les données de quelqu’un d’autre et que nous les partageons.

La société de cybersécurité Flashpoint a réalisé une étude qui analyse le coût actuel des outils que les cybercriminels utilisent pour commettre des vols d’informations, ainsi que le prix des données personnelles des utilisateurs.

Nous pourrions commettre une violation dont l’amende peut être très douloureuse. Sans compter que le fait d’offrir les données d’autres personnes peut finir par nuire à la personne qui a été violée.

Nous devons être prudents, nous ne voulons pas qu’en raison d’un accident nous devions payer une amende de cette ampleur. Vous savez, ne créez pas de groupes WhatsApp en insérant des personnes sans leur consentement exprès ou vous pourriez faire l’objet d’un procès majeur.