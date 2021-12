Fais attention! Ce film pour enfants sur le thème de Noël de Netflix pourrait gâcher la magie de Noël pour vos enfants | Divertissement

Des foules de parents sont en feu sur les réseaux sociaux après la publication d’un film de Noël sur Netflix apparemment pour tous les publics, mais en réalité ce n’est peut-être pas tellement.

Soyez très prudent si vous faites partie de ces parents qui veulent protéger votre enfant de tout spoil de Noël et graver ce nom « David et les elfes » pour vous. Ce nouveau film Netflix, déjà localisé parmi les quatre plus vues sur la plateforme, bouleverse de nombreuses familles.

Vous pouvez penser que le contenu, qui apparaît spécifié comme 0+Soit scandaleux par une scène de débauche, soit trop d’action. Cependant, le problème va beaucoup plus loin, puisqu’à certains moments il est mentionné que ni le Père Noël ni la Fée des Dents n’existent.

Dans le film, un lutin qui s’ennuie avec son travail de livreur de cadeaux décide de fuir dans le monde réel pour tenter de vivre la magie de Noël avec l’aide de son nouvel ami, un garçon de 11 ans. Ceci est un film polonais, coproduit par Netflix.

Après cela, les parents ils se sont jetés sur Twitter avertissant le reste du contenu sensible du film. Certains d’entre eux même ont été dirigés vers le profil officiel de Netflix demander à revoir l’évaluation du film ou au moins être retiré de la section enfants.

« Le film a de nombreux moments qui incluent la magie, les lutins, le Père Noël et d’autres éléments magiques de Noël. C’est un film adapté à toute la famille dont la note est cohérente », précisent-ils depuis la plateforme. Vous pouvez consulter la politique de Netflix sur le contrôle parental ici.

On va voir comment tout ce scandale se termine et si la plateforme de streaming décide enfin de retirer le film. Bien que voyant le succès qu’il rencontre (en raison de l’impact médiatique) et que Netflix ne viole aucune loi sur la protection de l’enfance, il est fort possible que plus d’une famille finissent par l’expliquer à leurs enfants.