Fais attention! Certaines applications Google Play volent les informations bancaires de milliers d’utilisateurs

Comme le La technologie a pénétré notre des vies, de plus en plus de formules les cybercriminels ils ont l’habitude d’essayer nous voler toutes sortes de information personnelle ou Banque. Maintenant, ils en sont venus à générer applications malveillantesJe sais qu’il ne faut en aucun cas télécharger.

Certaines applications Play Store contiennent des virus malveillants

Autres sources

Aujourd’hui, la plupart des utilisateurs téléchargent toutes sortes d’applications via le magasin Jouer au magasin, car il nous propose tout un assortiment d’applications à télécharger : on trouve Jeux, scanners de codes Qr ou même des sacs à main crypto-monnaies.

Les applications ont des chevaux de Troie cachés

Malgré cela, certaines de ces applications cachent mauvaises intentions, puisqu’ils peuvent avoir incorporé chevaux de Troie bancaires cela nous affecterait au moment où nous décidions d’entrer dans l’application. Comme les médias assurent Ars Technica, les spécialistes d’une marque de cybersécurité (ThreatFabric) ont détecté plusieurs chevaux de Troie au sein de certaines applications.

Les arnaques sur Internet se multiplient

La marque voulait corroborer combien téléchargements était venu pour avoir ce genre de Applications, et ils ont été surpris qu’il dépasse le 300 000 chiffre. Google a maintenant contrôles de sécurité dans votre magasin, mais il ne parvient pas toujours à arrêter les virus, capables de contourner les systèmes de sécurité.

Selon une déclaration de la marque elle-même, « ce qui rend très difficile d’éviter ces campagnes de logiciels malveillants distribué dans Jeu de Google est la détection automatique à l’aide de l’apprentissage automatique, toutes les applications malveillantes qui parviennent à flotter n’ont qu’une minuscule empreinte digitale de code nuisible”.

Les chevaux de Troie les plus couramment utilisés par les cybercriminels

Certains des chevaux de Troie les plus célèbres qui pourraient endommager votre mobile sont ‘Anatsa‘, puisqu’il parvient à extraire des informations des utilisateurs de leurs comptes bancaires avec un seul objectif: voler le plus d’argent possible.

Les autres codes utilisés par les cybercriminels sont ‘Extraterrestre‘,’Hydre‘ou’Ermac‘. Ce type de cheval de Troie s’installe sur nos appareils lorsqu’ils décident de télécharger une application qui semble, a priori, totalement sûre.

