Fais attention! Cet e-mail de Correos est faux et vide votre compte bancaire | La technologie

Avez-vous reçu un e-mail de Correos ? Bien qu’a priori cela ne vous semble pas suspect, soyez extrêmement prudent car une nouvelle campagne de phishing a été détectée pour usurper l’identité de la société postale pour vider votre compte bancaire.

Correos est l’un des crochets préférés des cybercriminels pour mener des campagnes de phishing. La raison pour laquelle les criminels se font passer pour la société postale est que, malgré le fait que les utilisateurs soient de plus en plus prudents, lorsque l’appât est la poste, de nombreuses personnes tombent dans le piège.

Les mécanismes de ces campagnes sont toujours les mêmes, mais ils continuent d’être très efficaces. La victime reçoit un e-mail ou un SMS se faisant passer pour la société postale. Le texte prévient que l’entreprise n’a pas pu livrer un colis au nom de la victime et, pour procéder à sa livraison, demande le paiement d’une somme modique, qui ne dépasse généralement pas 2 euros.

Pour effectuer le paiement de cette redevance, le corps de l’email ou du SMS Il comprend un bouton ou un lien qui mène à une page qui emprunte l’identité du site Web officiel de la poste.

Sur cette page, la date supposée d’expédition du colis est indiquée et vous êtes invité à régler les frais de la nouvelle tentative de livraison. Le montant peut varier et Des exemples ont été vus dans lesquels 1,69 euros, 1,79 euros, 1,99 euros et 2,99 euros sont demandés.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran sur ces lignes, le formulaire de paiement des frais ne suscite pas de soupçons. Incluez le code d’expédition supposé et demandez les détails de la carte bancaire. En fournissant ces informations, les données restent entre les mains de malfaiteurs, qui peuvent les utiliser à volonté pour vider votre compte bancaire.

Cette arnaque est généralement très réussie principalement en raison de deux facteurs. D’une part, d’innombrables personnes reçoivent chaque jour des colis, que ce soit d’Amazon ou de toute autre boutique en ligne, il n’est donc pas étrange de recevoir une communication de la poste. Deuxièmement, demander un tarif abordable aide la victime à se faire confiance et à ne pas penser qu’elle se trompe.

De Maldita.es ils avertissent que cette arnaque circule à nouveau, faites donc très attention à ne pas tomber dans le piège.

Correos veille à ne jamais demander de montants par SMS ou email, donc tout message que vous recevez avec ces caractéristiques le supprime et ne suit pas les liens qu’il contient.