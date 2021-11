Fais attention! Dans quelques jours, la façon dont vous accédez à votre compte Google va changer | La technologie

Le 9 novembre, vous devrez effectuer une étape supplémentaire si vous souhaitez accéder à votre compte Google.

Pour empêcher les fraudeurs d’accéder à notre compte, il est possible de choisir de configurer une authentification à deux facteurs pour protéger vos comptes, ou pour vous épargner des oublis.

Cependant, Google a annoncé en mai qu’il rendrait la vérification en deux étapes obligatoire pour tous les utilisateurs avant la fin de l’année, et peut-être sans vous laisser beaucoup de répit, ce sera à partir du 9 novembre lorsque cette fonctionnalité de sécurité sera obligatoire.

De cette façon, chaque fois que nous saisirons notre mot de passe dans le compte Google, nous recevrons en plus un SMS sur le téléphone ou un e-mail avec une séquence de chiffres à usage unique afin que nous puissions démarrer définitivement la session, un moyen de vérifier notre identité .

Le processus ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour protéger toutes nos données personnelles, et est-ce que les mots de passe sont le moyen courant par lequel les cybercriminels ont accès à nos comptes.

Comme ils le commentent de gizmochina, Google envoie déjà des e-mails et des notifications dans l’application sur la date d’activation automatique de la vérification en deux étapes et qui sera vraisemblablement activé pour plus de 150 millions de comptes le 9 novembre prochain.

Concrètement, dans le message que reçoivent les utilisateurs, il est indiqué qu’« après avoir saisi le mot de passe, une deuxième étape doit être effectuée au téléphone. Veuillez avoir votre téléphone à portée de main lorsque vous vous connectez. La vérification en deux étapes sera activée automatiquement le 9 novembre ».

La question reste de savoir si après l’activation automatique de la vérification en deux étapes, l’utilisateur pourra la désactiver ou choisir à quoi ressemblerait la deuxième étape. Dans tous les cas, il semble que l’utilisateur puisse ignorer la deuxième étape de vérification sur les appareils de confiance, comme c’est actuellement le cas.