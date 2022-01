Fais attention! Des experts mettent en garde contre l’augmentation du cancer colorectal chez les jeunes

02/01/2022 à 09:00 CET

Les tumeurs digestives ils sont la principale cause de cancer en Espagne. On estime que cette année qui se termine, quelque 71 557 personnes ont été diagnostiquées.

Et entre ce genre de cancers la colorectal c’est le premier dont l’incidence est la plus élevée avec un total de 43 581. Derrière se trouvent le reste des tumeurs digestives (œsophage, estomac, foie, pancréas et voie biliaire).

Cela peut vous intéresser : Cancer du pancréas : ce qu’il faut savoir sur une maladie qui « attaque » sans prévenir

Par ailleurs, selon les données fournies par le Groupement de Traitement des Tumeurs Digestives (TTD), ces tumeurs représentent le première cause de mortalité par cancer, avec 34 889 décès estimés en 2020.

Les cas continueront de grimper

Sur la base des données actuelles, les experts estiment que les taux d’incidence du cancer du côlon et du rectum augmenteront au cours de la prochaine décennie chez les très jeunes, âgés de 20 à 34 ans.

Les pourcentages qu’ils contribuent sont inquiétants. Le TTD indique que les pourcentages d’augmentation dans ce groupe d’âge pourraient se situer entre 90 % et 124 %.

Cela peut vous intéresser : Que dois-je faire si je suis positif ou en contact étroit ? Quand dois-je répéter le test d’antigène?

Dans le cas des personnes entre 35 et 49 ans, les experts estiment une augmentation de 27% et 46%, respectivement.

Ainsi, d’ici 2030, 1 cancer du colon sur 10 et 1 cancer du rectum sur 4 seront diagnostiqués chez les moins de 50 ans.

Des études récentes de grands registres européens indiquent que les taux de cancer colorectal ont augmenté de manière significative chez les patients âgés de 20 à 49 ans au cours des 25 dernières années, principalement en raison d’une augmentation du cancer rectal et distal du côlon.

En particulier, l’augmentation des taux de cancer du rectum a été de 1,8 % par an de 1990 à 2016. Des tendances similaires sont observées aux États-Unis, en Australie et en Asie.

Un nouveau défi

Le professeur Enrique Aranda, chef du service d’oncologie médicale de l’hôpital universitaire Reina Sofía de Cordoue et président du groupe TTD, souligne que l’un des objectifs actuels est de « déterminer la raison de cette augmentation de l’incidence des cancer du côlon. pour aborder le profil clinique et moléculaire du cancer colorectal chez les jeunes ».

« Le cancer colorectal précoce est une entité émergente dans notre environnement, avec des caractéristiques cliniques, pronostiques et épidémiologiques spécifiques et dont l’approche est un défi dans sa gestion », explique Alfredo Carrato, professeur et chef de service à l’hôpital universitaire Ramón y Cajal.

« Son augmentation n’est pas homogène au niveau mondial, avec une nette augmentation dans des pays comme les États-Unis, la Corée et la Nouvelle-Zélande. Dans notre région, l’augmentation est considérée comme modérée », selon Carrato.

Mode de vie sédentaire et faible consommation de légumes

Les experts évoquent des causes multifactorielles pour expliquer cette augmentation des tumeurs du côlon et du rectum.

Des travaux scientifiques récents rapportent qu’un la vie sédentaire, le surpoids, la consommation de boissons alcoolisées, la consommation de viandes transformées, la stéatose hépatique (foie gras) et une faible consommation de légumes elles sont corrélées à l’augmentation de ces tranches d’âge.

De plus, celui connu sous le nom de « régime occidental » avec des hamburgers, des shakes, etc. elle a été associée, à son tour, à une augmentation des adénomes avancés.

Diagnostics tardifs

Cancer colorectal chez les moins de 50 ans, il est généralement diagnostiqué à un stade avancé en raison d’une faible suspicion clinique.

Et lors de leur traitement, les aspects dérivés de la santé émotionnelle, sexuelle et de fertilité de ces très jeunes patients doivent être pris en compte.