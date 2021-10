Fais attention! Si vous travaillez assis vous allez vous retrouver avec des problèmes si vous n’utilisez pas cet accessoire pour améliorer votre ergonomie | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Un repose-pieds vous aidera à avoir une meilleure posture dans votre espace de travail, aussi bien au bureau qu’à la maison.

Si votre dos ou même vos jambes vous font mal à force de travailler si longtemps assis, au bureau ou désormais de plus en plus courantes à la maison, il existe des solutions qui sont entre vos mains et qui sont également très bon marché.

Un produit qui aide beaucoup quand il s’agit de maintenir une bonne position pendant le travail, c’est avoir un repose-pieds. Ce sont des produits simples, de toutes tailles, formes et designs que vous pouvez imaginer et qui aident vraiment.

est repose-pieds huanuo Il est doux et parfait pour l’avoir à la maison pendant que vous travaillez, il ne coûte que 32 euros et il vous aidera à maintenir une posture correcte en réduisant la fatigue.

Repose-pieds ferme avec deux hauteurs et housse lavable pour avoir une meilleure posture lorsque vous travaillez à la maison ou au travail.

Ce repose-pieds est réglable en deux hauteurs en poussant légèrement vers l’arrière pour que votre dos reste plus droit. Vous pouvez également l’utiliser en position allongée pour lever les genoux et travailler avec votre ordinateur portable ou votre tablette sur le canapé.

Il est ferme, fait d’un matériau respirant et avec une housse que vous pouvez retirer pour le laver quand vous le souhaitez.

Comment un repose-pieds vous aide dans votre travail

Mais à quoi sert exactement un repose-pieds ? Son nom l’indique tout, et c’est que garder vos pieds à une certaine hauteur pendant que vous travaillez assis peut vous aider beaucoup.

La première chose est que améliore la posture du corps en poussant légèrement votre corps vers l’arrière pour que votre dos reste plus droit et collé au dossier de la chaise.

Aussi améliore la circulation des jambes et parce que vous pouvez bouger vos pieds dans une balançoire, cela aide le sang à circuler plus facilement.

Une autre caractéristique des repose-pieds est que réduit la fatigue. Si vous avez une longue journée devant vous, la position qui vous permet d’avoir un repose-pieds vous aide à faire en sorte que la fatigue tarde à apparaître. La tension musculaire est réduite, ce qui finit par faire des ravages sur vous.

Autres alternatives de repose-pieds

Ce sont d’autres options lors du choix d’un repose-pieds à utiliser dans votre bureau ou à la maison. Tous sont parfaits pour maintenir une meilleure position, mais surtout pour relâcher les tensions de votre corps.

Mieux encore, toutes ces options sont bon marché et pour tous les budgets.

La meilleure alternative : le repose-pieds DYNMC youDYNMC

14,97 € sur Amazon

est Dynmc vous repose-pieds Il est similaire au principal que nous soulignons, mais en plus simple. Il n’a pas deux hauteurs, une seule, mais c’est quand même un repose-pieds doux et ferme que vous pouvez utiliser à la maison car il est en tissu.

Vous pouvez le porter pieds nus ou avec des chaussettes. Mais aussi avec des pantoufles pour se promener dans la maison pour avoir une couverture que vous pouvez laver.

Il vous en coûtera moins de 15 euros sur Amazon.

Repose-pieds rigide : Fellowes

22,80 € sur Amazon

Ce repose-pieds est la meilleure option si vous souhaitez avoir une bonne position au bureau car c’est un modèle conçu pour être porté avec des chaussures et des baskets.

C’est lui Repose-pieds de marque Fellowes, un produit au design solide et facile à nettoyer. Il a une oscillation de 25º pour l’ajuster à votre position ou comme vous le souhaitez.

Vous pouvez le trouver sur Amazon pour seulement 22 euros.

Hamac de pied : Lonlea

13,80 € sur Amazon

Pourquoi pas? Si la question est d’avoir les pieds plus détendus et une position dans laquelle vous n’avez pas de tension, cette hamac pour vos pieds par Lonlea c’est une excellente option.

Il peut être attaché au bas de la table ou même attaché à d’autres pièces où vous avez un point d’appui. Il est rempli de mousse à mémoire de forme et peut être plié pour le transport.

Il ne coûte que 13,80 euros sur Amazon.

De trois hauteurs : HUANUO

25,99 € sur Amazon

De la même marque que notre repose-pieds principal, HUANUO, vient cette version rigide et entièrement réglable.

est repose-pieds ergonomique il est parfait pour la maison et le bureau. Il a une surface rugueuse pour le repos des pieds et également 3 hauteurs réglables avec un angle différent.

Comme le reste des options, vous pouvez l’obtenir pour 25,99 euros sur Amazon.

