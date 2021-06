Faisons en sorte que tous les plus de 40 ans soient doublement piqués par Freedom Day, déclare le meilleur scientifique de PHE

in

UNE

La directrice principale de Public Health England (PHE) a déclaré qu’elle espérait que le retard de la fin du verrouillage laisserait le temps à toutes les personnes de plus de 40 ans de se faire vacciner deux fois.

Le Dr Susan Hopkins, directrice stratégique pour Covid-19 chez PHE, a déclaré que le fait de faire piquer autant de personnes que possible d’ici le 19 juillet devrait signifier que la dernière vague de cas de Covid-19 causée par la variante Delta ne sera pas aussi meurtrière que les vagues précédentes.

La semaine dernière, le gouvernement a été contraint de retarder de quatre semaines la soi-disant Journée de la liberté, lorsque toutes les restrictions seront levées, en raison d’une augmentation inquiétante des tests positifs.

Fil du coronavirus / PA

S’adressant au Andrew Marr Show de la BBC, le Dr Hopkins a déclaré: “Le temps supplémentaire pour vacciner plus de personnes, obtenir deux doses de vaccination chez autant de personnes que possible, signifiera, espérons-le, que ce que nous voyons avec cette vague ne ressemblera pas les mêmes que les vagues précédentes que nous avons vues dans ce pays.

LIRE LA SUITE

Elle a poursuivi : « Ce que j’aimerais voir, c’est que toutes les personnes de plus de 40 ans aient la possibilité de se faire doublement vacciner.

«Et autant de personnes de plus de 30 ans ont également la possibilité de recevoir deux doses de vaccination.

« Nous savons que deux doses de vaccination protègent réellement contre l’hospitalisation, environ 94 % au total et 92 % pour AstraZeneca et 96 % pour Pfizer.

“Dans l’ensemble, autant de personnes recevant deux doses de vaccination seraient vraiment bien.”

Elle a ajouté : « Nous devrions pouvoir atteindre le chiffre de 70 % avec deux doses avant le 19 juillet. »

Cela survient alors que le directeur régional de Public Health England pour Londres a déclaré que les personnes vivant dans la capitale devront renforcer leur résilience avant le 19 juillet.

Le professeur Kevin Fenton a déclaré à LBC qu’il était peu probable que la capitale ait tous les plus de 30 ans doublement vaccinés.

“Nous sommes au pied de ce qui pourrait être une troisième vague, nous devrions faire les mains, le visage, l’espace, ventiler, prévenir”, a déclaré le professeur Fenton.

Il a poursuivi : « Recevez la première dose dès que possible car même avec la première source, vous recevrez une certaine protection.

« Et nous (continuerons) à pratiquer ces mesures préventives – la vaccination maintenant n’arrêtera pas les augmentations que nous observons dans la communauté cette semaine, mais elles commenceront à renforcer la résilience de la ville à l’approche du 19 juillet. »

Le Dr Hopkins a également déclaré que dans certaines régions où la variante Delta était la plus répandue, il y avait des signes que le virus était maîtrisé par le programme de vaccination.

Mais cela a été compensé par des hausses ailleurs.

Selon les données de PHE, il y a eu une augmentation de 79% en une semaine des cas de la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde, l’augmentation étant due aux groupes d’âge plus jeunes.

Le Dr Hopkins a également suggéré que les vacanciers revenant de l’étranger qui ont été doublement vaccinés pourraient éviter l’isolement.

Susan Hopkins / PA Wire

Elle a déclaré que les scientifiques examineraient les données d’autres pays, en particulier Israël, où ils envisagent de permettre à ceux qui visitent le pays et qui ont eu deux injections de sauter la quarantaine.

« Nous devrons être vigilants et réfléchir à la manière dont nous pouvons mesurer la réponse de ces vaccins aux nouvelles variantes qui se présentent », a déclaré le Dr Hopkins.

“Je pense que dans le futur, je ne sais pas quand, je peux imaginer une situation où nous aurons des alternatives à l’isolement pour les personnes qui ont deux doses du vaccin.”

Du jour au lendemain, il est apparu que plus de 700 000 jabs Covid-19 ont été réservés en une seule journée lorsque le programme de vaccination du NHS a été ouvert aux personnes âgées de 18 à 20 ans.

Les Anglais ont pris 721 469 rendez-vous via le service national de réservation vendredi, plus de 30 000 par heure ou plus de huit par seconde, a déclaré PHE.