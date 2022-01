‘Faisons juste foutre ça’

Daniel Ricciardo a déclaré que les événements de Hongrie et les images de lui l’air penaud après la course « expliquaient tout pourquoi j’avais besoin de la pause estivale ».

Ricciardo a fait partie des accidents du premier tour qui ont vu plusieurs pilotes éliminés de la course, voyant sa McLaren endommagée et vivre une course torride, finissant finalement 11e des 13 pilotes qui ont terminé.

Cela a couronné un début d’année décevant pour le pilote McLaren, qui a été vu après la course en train d’inspecter sa voiture et s’est effondré alors qu’il était assis sur son pneu avant, ce qui était une image appropriée pour ses sentiments à ce moment-là.

Mais malgré ses ennuis au Hungaroring, Ricciardo pensait que c’était le moment où il pouvait tirer un trait sur la première moitié de l’année et s’en sortir, après une période «presque risible» de sa carrière en Formule 1.

« Aussi abattu que j’étais à l’époque, une partie de moi était aussi heureuse, parce que j’étais comme, d’accord, la première mi-temps a été ce qu’elle était », a déclaré Ricciardo, selon Motorsport.com.

«C’est presque risible à certains égards. Alors allons-y, sautons dans un avion et ne nous soucions pas de la F1 pendant deux semaines.

«Je pense que tout le monde fonctionne différemment, mais j’ai parfois besoin de cette évasion. Je ne suis pas un pilote qui se couche tous les soirs en pensant à la F1. Donc je savais que ça allait être sain pour moi.

Après avoir terminé son passage chez Renault sur une note positive, avec deux podiums en fin de saison, et après celui de son coéquipier Lando Norris lors de l’ouverture de la saison à Bahreïn, Ricciardo pensait que les choses n’étaient peut-être « que va aller mieux », mais l’Australien a expliqué sa confusion quant à la raison pour laquelle les choses ont soudainement reculé.

Cela étant dit, il se sent plus heureux de la position dans laquelle il se trouve maintenant – mais il y a encore des améliorations à apporter.

« C’était peut-être mauvais, car c’était probablement encore plus grattant la tête que je reculais d’une certaine manière au cours du prochain cycle de courses », a déclaré le pilote McLaren.

« Mais oui, je pense que maintenant la seconde moitié de la saison, ça s’est mieux passé. J’ai remporté la victoire et j’ai fait tout cela, et je me suis confirmé beaucoup de choses.

« Je suis heureux. Je suis heureux où sont les choses. Ce n’est pas parfait, mais je suis heureux.