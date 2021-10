Faisons plaisir à un concepteur de maison dans Animal Crossing: New Horizons

Donc, contrairement à la plupart des gens, j’ai joué à Animal Crossing: Happy Home Designer. Je ne blâme pas ceux d’entre vous qui ne l’ont pas fait – c’est un petit spin-off étrange qui s’épuise assez rapidement et qui manque beaucoup de la vivacité d’Animal Crossing lui-même, mais … eh bien … il y a quelque chose de spécial à propos de tout de même.

Certes, j’ai joué à Happy Home Designer parce que j’étais payé pour. À l’époque, je l’avais revu pour The Guardian, et voici ce que j’avais à dire :

« C’est une grande amélioration par rapport aux éléments de conception de la maison dans Animal Crossing: New Leaf, par ailleurs excellent, avec plus de choses, plus d’options, plus de fonctionnalités – et une bien meilleure interface pour positionner réellement les meubles, passant d’un simple déplacement de canapé à un plus simple grille descendante qui vous permet de sélectionner, déposer et faire pivoter avec le stylet. »

Mais, malheureusement, l’aspect décoration de la maison sans l’aspect simulation de vie devient un peu ennuyeux, après un certain temps :

« Tout comme les numpties sur Grand Designs, Happy Home Designer ne sait pas vraiment ce qu’il veut, et il en souffre. Il ne peut pas s’agir du plus récent Animal Crossing – il est beaucoup trop petit. C’est un très bon, si simple , jeu de décoration d’intérieur, mais pas en tant que version complète et autonome. C’est un simulateur de vie qui ne vous permet pas d’avoir une vie.

S’il s’agissait d’un épisode de Grand Designs et que j’étais Kevin McCloud, je me tournerais maintenant vers la caméra et je dirais : « Eh bien, ce n’est pas tout à fait ce que nous voulions tous, mais… je suppose que ça ira. » Rouler des yeux. Lancer les crédits. »

(Ne vous inquiétez pas trop de tous les Grands desseins les références. J’allais pour un thème.)

Quelques exemples de mes côtelettes de décoration d’intérieur Et un exemple de la façon dont j’ai aidé les villageois dans le passé

Pour résumer, cependant: Happy Home Designer était à peu près un terrain d’essai pour la décoration de la maison considérablement améliorée de New Horizons, bien qu’il ait également été réaménagé dans Animal Crossing: New Leaf. Et, tout comme HHD, ACNH se concentre presque entièrement sur l’aspect design d’intérieur, et pas beaucoup sur les trucs de simulation de vie, ce qui explique en partie pourquoi tant de gens sont un peu déçus par le jeu, près de deux ans après le lancement.

Mais voici une idée : et si nous obtenions les capacités de Happy Home Designer dans Animal Crossing : New Horizons ?

En écrivant l’article « Qu’aimeriez-vous voir de The Animal Crossing Direct » plus tôt dans la journée, j’ai vu quelques personnes en ligne parler de combien elles aimeraient décorer les maisons d’autres villageois. Je n’avais même pas envisagé l’idée, jusqu’à ce que tout à coup, c’était tout ce à quoi je pouvais penser.

Vous aussi, vous pourriez avoir un oiseau de compagnie et/ou une guêpe ! Crâne de lune ! Tout le monde veut une lune crâne

Imaginez que Tom Nook, un jour, commence à vous parler d’un de ses amis. Ils dirigeaient une entreprise ensemble, et maintenant ce copain veut déménager dans ce magnifique paradis d’une île pour s’installer à nouveau. Le nom de ce pote ? Lylé. Son entreprise? Décorer les maisons.

Mais votre maison est déjà décorée… alors quel est son travail ? Décoration de MAISONS D’AUTRES PERSONNES. FINALEMENT. J’ai visité suffisamment de maisons de villageois pour savoir que leur sens du style est absolument un pantalon, et j’aurais tout donné pour aider mes villageois débutants à obtenir quelque chose d’un peu plus agréable que leurs maisons de départ. De plus, je continue de donner des instruments à Kyle, et il continue de les mettre dans des endroits stupides, comme un idiot. LAISSEZ-MOI VOUS AIDER, MES AMIS DOUCES ET STUPIDES.

Kyle, tu es vraiment un himbo. Je t’aime, mais laisse-moi t’aider

Alors, Lyle et Lottie emménagent en ville, et peut-être même Digby, le frère d’Isabelle, et ils vous aident à démolir et à reconstruire les maisons des autres de l’intérieur. Peut-être pourrions-nous même ajouter des chambres aux maisons des villageois, car nous avons tous beaucoup trop d’argent et rien pour le dépenser ! Cela ne me dérange pas de payer les hypothèques des autres ! Je suis chargé, et généreux !!

Je sais que les gens demandent des ajouts plus urgents à Animal Crossing: New Horizons, et je comprends – et je suis d’accord. J’aimerais voir plus de poissons, d’insectes et de meubles aussi. Mais imaginez à quel point cela changerait la donne : la possibilité de décorer chaque maison de l’île ! Une utilité pour tous ces meubles que nous avons accumulés ! Et, le meilleur de tous, un moyen d’amener toutes les autres maisons à un niveau acceptable !

Que voulez-vous dire par « Kate, êtes-vous le genre de personne qui a des problèmes de contrôle » ? Non ta gueule.

Diana, tu es adorable, mais tu vis dans des toilettes. Allez.

Es-tu d’accord avec moi? Serait-ce une bonne idée, et cela vous ramènerait-il? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel!

